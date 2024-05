Nữ ca sĩ từng đỗ 3 trường ĐH danh giá, từ bỏ làm bác sĩ để theo đuổi âm nhạc, có 2 biệt thự ở TP.HCM và Đà Lạt

Tóc Tiên là cái tên không mấy xa lạ trong làng giải trí Việt. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 tại TP.HCM. Cô được nhiều khán giả đặt cho biệt danh ''tắc kè hoa'' nhờ sở hữu phong cách âm nhạc cũng như thời trang đầy cá tính và ấn tượng. Sự nghiệp ca hát của Tóc Tiên bắt đầu từ rất sớm vì cô là gương mặt ca sĩ nhí quen thuộc trên các chương trình dành cho thiếu nhi.

Những tưởng chặng đường theo đuổi âm nhạc của Tóc Tiên thuận lợi và như ý, thế nhưng, để có được chỗ đứng vững chắc showbiz Việt như hiện tại, nữ ca sĩ sinh năm 1989 cũng từng đứng giữa 2 sự lựa chọn quan trọng trong cuộc đời. Đó là theo đuổi con đường học vấn mà gia đình mong muốn hay hết mình với đam mê âm nhạc.

Con đường học vấn rộng mở nhưng vẫn chọn theo đuổi đam mê

Vốn sinh ra trong gia đình gia giáo và nhận được sự quan tâm của bố mẹ, ngay từ khi còn nhỏ, Tóc Tiên đã được đánh giá là một đứa trẻ thông minh và sáng dạ. Bên cạnh việc tham gia các chương trình ca nhạc dành cho thiếu nhi, thành tích học tập của Tóc Tiên cũng rất tốt. Điều này cũng khiến bố mẹ cô vô cùng tự hào và tràn đầy hy vọng.

Đến cấp 3, Tóc Tiên đỗ vào lớp chuyên sinh tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Cô được bạn bè, thầy cô hết mực yêu quý vì học giỏi, ngoan ngoãn và hòa đồng. Vào kỳ thi đại học, Tóc Tiên xuất sắc đạt điểm 10 môn sinh, 7,25 điểm toán và 8 điểm hóa. Với tổng điểm 25,5 cao chót vót, nữ ca sĩ đã đỗ thẳng vào 3 ngôi trường đại học danh giá tại TP.HCM, bao gồm: Đại học Y dược TP.HCM, Đại học Bách khoa và Đại học Khoa học - Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đứng giữa 3 sự lựa chọn, Tóc Tiên quyết định đăng ký vào ngành Y học cổ truyền tại Đại học Y dược TP.HCM theo định hướng của gia đình. Không lâu sau, cô cũng có thời gian sang Mỹ du học để phát triển thêm học vấn của bản thân.

Sáng dạ và có điều kiện du học, những tưởng Tóc Tiên sẽ theo đuổi con đường học vấn đã chọn, thế nhưng quyết định trở về Việt Nam để làm ca sĩ có thể coi là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của cô. Theo đó, đến năm thứ 6 theo học ngành Y, Tóc Tiên chính thức từ bỏ để theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Sự nghiệp thành công, cuộc sống viên mãn

Trở về Việt Nam, Tóc Tiên tham gia chương trình The Remix (Hòa Âm Ánh Sáng 2015) và được khán giả biết đến ngày một nhiều. Sau chương trình, sự nghiệp của cô từng bước đi lên với nhiều dấu mốc và giải thưởng danh giá, dần khẳng định vị thế của Tóc Tiên trên bản đồ âm nhạc Việt. Theo đó, một số thành tích mà nữ ca sĩ sinh năm 1989 đạt được phải kể đến như: Giải Cống Hiến, giải Làn Sóng Xanh, giải Zing Music Awards và giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất tại MAMA 2017. Kể từ đó, Tóc Tiên trở thành cái tên ''hot'' được nhiều nhãn hàng lựa chọn trở thành đại sứ thương hiệu và tham gia các chương trình truyền hình, gameshow ''đắt khách''.

Cũng nhờ The Remix 2017, Tóc Tiên bén duyên với nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver, giờ là ông xã của nữ ca sĩ. Chia sẻ về cơ duyên hợp tác cùng Hoàng Touliver, Tóc Tiên từng cho biết tất cả đều là ngẫu nhiên: "Lúc về The Remix, tôi không biết Touliver là ai. Tụi tôi được bắt cặp với nhau chỉ vì không tìm được một ai khác, không có sự lựa chọn khác. Anh Hoàng cũng đã được giới thiệu 1 vài ca sĩ nhưng anh cảm thấy không hợp và dự định rút lui rồi. Sau đó anh Hồ Hoài Anh có giới thiệu tôi với anh ấy thì anh lại Ok. Lý do vì ở nhà anh Hoàng thì... bà nội cũng có xem 1 chương trình hải ngoại và có biết đến tôi! Thế nên mới thử, kiểu 'liều ăn nhiều'...".

Sau một thời gian hẹn hò kín tiếng, Tóc Tiên và Hoàng Touliver chính thức kết hôn vào năm 2020. Hôn lễ của cả 2 được tổ chức đơn giản, không quá cầu kỳ với sự tham gia của những bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Sau 4 năm kết hôn, cuộc sống hôn nhân của Tóc Tiên và Hoàng Touliver vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu. Cặp đôi luôn đồng hành cùng nhau trong mọi thăng trầm của cuộc sống, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu lên mạng xã hội và đặc biệt là luôn ủng hộ đối phương trong sự nghiệp âm nhạc.

Chẳng những đẹp đôi và tài năng, Tóc Tiên và Hoàng Touliver còn là những đại gia ngầm chính hiệu trong showbiz. Cặp đôi sở hữu nhiều đồ hiệu và đặc biệt 2 căn biệt thự rộng rãi ở TP.HCM và Đà Lạt. Trong đó, căn nhà ở Sài thành rộng gần 300m2 với style thiết kế thoáng đãng gần gũi với thiên nhiên. Ngôi nhà ở Đà Lạt có lối kiến trúc độc đáo hơn và hiện đang được cho thuê dưới dạng homestay lưu trú.

Tổng hợp