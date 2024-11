Nữ ca sĩ phải xin lỗi vì thích bài đăng ủng hộ ông Trump

Ngày 8/11, Nicole Scherzinger viết trên Instagram: “Tôi vô cùng xin lỗi vì sự tổn thương mà tôi gây ra do một số bài đăng trên mạng xã hội gần đây. Tôi đã phạm sai lầm khi không nhận ra chúng có thể dễ dàng bị hiểu là có liên quan đến chính trị và tôi xin lỗi bất kỳ ai đã đưa ra kết luận như vậy”.

Nữ ca sĩ 46 tuổi nhấn mạnh những động thái trên mạng xã hội không phản ánh con người, quan điểm chính trị của cô hay việc cô đã bỏ phiếu cho ai.

Nicole Scherzinger viết tâm thư dài xin lỗi fan vì tương tác những bài đăng ủng hộ ông Trump. Ảnh: Mega/IG.

Giọng ca Don’t Cha bắt đầu trở thành mục tiêu công kích sau khi người hâm mộ phát hiện cô bình luận vào bài đăng mà nam diễn viên Anh Russell Brand chia sẻ vào ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 (5/11).

Trong ảnh, Brand cầm mũ lưỡi trai màu đỏ gần giống với chiếc ông Trump đội trong ngày bầu cử. Điểm khác là dòng chữ trên mũ ông Trump là “Make American Great Again” (MAGA - Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại), còn mũ của Brand in chữ “Make Jesus First Again” (tạm dịch: Làm cho Chúa Jesus trở nên quan trọng nhất một lần nữa).

“Tôi mua được chiếc mũ này ở đâu vậy?”, Nicole viết bên dưới bài đăng.

Khán giả cũng nhận thấy nữ ca sĩ nhấn “Thích” bài đăng của cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. trên trang cá nhân, với nội dung đề cập đến việc đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Người hâm mộ của Nicole xem đây là hành vi gián tiếp xác nhận ủng hộ ông Trump.

Nicole tương tác với những bài đăng của nhân vật nổi tiếng ủng hộ ông Trump. Ảnh: IG.

Đa phần người chỉ trích Nicole thuộc cộng đồng LGBTQIA+. Đối với họ, người đẹp sinh năm 1978 đã phản bội họ bằng cách đứng về chính quyền kỳ thị những người thuộc giới tính thứ 3. Trước đó, họ tuyên bố là những người ủng hộ trung thành của ngôi sao sân khấu Broadway trong suốt sự nghiệp kéo dài từ thập niên 1990.

“Hãy tưởng tượng việc sử dụng người đồng tính để quảng bá cho chương trình mới của cô rồi bỏ rơi chúng tôi tại thùng phiếu. Thật đáng xấu hổ!”, “Bất kỳ đề cử Tony nào cũng sẽ tan biến theo gió, giống như người hâm mộ LGBTQIA+ của cô vậy. Tạm biệt”… là những bình luận thể hiện sự thất vọng về Nicole.

Trong bài đăng xin lỗi, cựu thành viên The Pussycat Dolls khẳng định cộng đồng thiểu số cảm thấy tổn thương và lo ngại về kết quả cuộc bầu cử tổng thống là những người cô quan tâm nhất. Cô nhấn mạnh luôn sát cánh cùng họ trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Sau cùng, Nicole giải thích tương tác với những bài đăng trên vì nghĩ bản thân đang khuyến khích mọi người lựa chọn tình yêu và đức tin - đặt Chúa Jesus lên hàng đầu.

“Tôi đến từ một nơi tràn ngập tình yêu thương và tôi sẽ luôn ủng hộ những giá trị giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải đoàn kết lại với nhau bằng lòng trắc ẩn và yêu thương nhau nhiều hơn bao giờ hết”, người đẹp kết luận.

Nicole không nói rõ người cô bỏ phiếu là ai. Tuy nhiên, có căn cứ để tin vào khả năng cô chọn ông Trump.

Suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump bị phản đối vì có ý tưởng cấm phá thai. Dù sau đó Tổng thống Mỹ đắc cử giải thích không ký luật cấm phá thai toàn quốc, mà để cho các bang được tự do quyết định luật phá thai riêng, không ít người vẫn lên án ông vì bỏ qua nhu cầu của phụ nữ.

Trong khi đó, vào năm 2016, Nicole tiết lộ với Daily Mail gần như từ chối vai diễn trong bộ phim truyền hình Dirty Dancing vì có cốt truyện về phá thai.

Cựu giám khảo The Masked Singer cho biết sinh ra trong gia đình có cha làm giám mục và phản đối mạnh mẽ việc phá thai.

Quan điểm phản đối phá thai của Nicole gần với chính sách mà ông Trump hướng tới. Ảnh: Reuters.

Nicole Scherzinger là ca sĩ, vũ công, diễn viên kiêm ngôi sao nhạc kịch người Mỹ. Cô sinh năm 1978 tại Honolulu, Hawaii. Cô từng là giọng ca chính kiêm trưởng nhóm The Pussycat Dolls - từng đánh bật Spice Girls để trở thành nhóm nhạc nữ gợi cảm và nổi tiếng nhất nước Mỹ vào đầu thập niên 2000.

Hiện cô hoạt động solo. Ngoài ca hát, người đẹp còn góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như How I Met Your Mother, Men in Black 3, Moana, Dirty Dancing…

Cô cũng được mời làm giám khảo các chương trình truyền hình lớn như The X Factor, The Masked Singer…