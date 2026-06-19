Nữ ca sĩ là đại biểu Đại hội Phụ nữ toàn quốc: Vừa được vinh danh quốc tế, đổi đời sau 1 hit

Nữ ca sĩ gây chú ý khi liên tục xuất hiện và được tuyên dương tại ở các sự kiện cấp quốc gia.

Hòa Minzy trở thành Ủy viên Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV

Trong hai ngày 17-18/6/2026, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội với gần 789 đại biểu tham dự. Tại phiên làm việc chiều 17/6, Đại hội biểu quyết bầu 111 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, trong đó Hòa Minzy và Hà Myo là hai nghệ sĩ trẻ được tín nhiệm góp mặt, đại diện cho lớp phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và có sức ảnh hưởng trong cộng đồng.

Hòa Minzy trở thành Ủy viên Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV

Việc Hòa Minzy có tên trong danh sách này nhanh chóng gây chú ý. Những năm gần đây, nữ ca sĩ xuất hiện ngày càng nhiều trong các hoạt động, những chương trình chính thức, sự kiện văn hóa, hoạt động dành cho thanh niên và các diễn đàn có quy mô lớn.

Trước cột mốc tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, Hòa Minzy từng là một trong 300 thanh niên tham dự chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên Việt Nam vào tháng 3/2025. Tại sự kiện này, Bắc Bling được nhắc đến như một ví dụ về cách người trẻ đưa yếu tố sáng tạo vào việc quảng bá văn hóa địa phương.

Hòa Minzy liên tục góp mặt trong các sự kiện lớn và nhận nhiều giải thưởng từ nhà nước

Sau đó, Hòa Minzy tiếp tục được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII. Hòa Minzy không chỉ được quan tâm qua các sản phẩm âm nhạc mà còn được ghi nhận ở những hoạt động gắn với cộng đồng, văn hóa và thanh niên.

Ngoài các đại hội, Hòa Minzy cũng góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa, lễ kỷ niệm quy mô lớn. Những lần xuất hiện này thường gắn với hình ảnh Bắc Ninh, quan họ, trang phục truyền thống và câu chuyện đưa văn hóa địa phương đến gần hơn với công chúng trẻ. Đây cũng là điểm khiến Hòa Minzy có màu sắc riêng trong giai đoạn hiện tại.

Ngoài các đại hội, Hòa Minzy cũng góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa, lễ kỷ niệm và sân khấu cộng đồng có quy mô lớn

Ngoài các đại hội, Hòa Minzy cũng góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa, lễ kỷ niệm và sân khấu cộng đồng có quy mô lớn. Những lần xuất hiện này giúp nữ ca sĩ duy trì hình ảnh gần gũi với công chúng và được yêu mến.

Bắc Bling mở ra giai đoạn mới cho Hòa Minzy

Hòa Minzy được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành Quán quân Học Viện Ngôi Sao 2014. Từ một gương mặt trẻ bước ra từ cuộc thi âm nhạc, cô từng trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp. Có thời điểm Hòa Minzy gây chú ý nhờ giọng hát, có thời điểm phủ sóng truyền hình thực tế bằng tính cách hoạt náo, cũng có giai đoạn cô loay hoay để tìm một sản phẩm đủ sức tạo dấu ấn dài lâu.

Bắc Bling - Hòa Minzy

Trước Bắc Bling , Hòa Minzy đã có một số ca khúc được khán giả nhớ đến như Rời Bỏ , Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp và Thị Mầu . Trong đó, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp từng giúp nữ ca sĩ gây chú ý khi khai thác câu chuyện lịch sử trong MV. Đến Thị Mầu , cô tiếp tục thử sức với chất liệu dân gian nhưng được xử lý theo hướng hiện đại, dễ tiếp cận với khán giả trẻ.

Tuy nhiên, Bắc Bling mới là cột mốc tạo ra chuyển động rõ nhất trong sự nghiệp Hòa Minzy. Ca khúc kết hợp giữa âm nhạc đại chúng, yếu tố dân gian và hình ảnh quê hương Bắc Ninh. Sự góp mặt của NSƯT Xuân Hinh, Tuấn Cry và Masew cũng giúp sản phẩm có màu sắc riêng, vừa gần gũi với khán giả đại chúng, vừa đủ mới để tạo hiệu ứng trên các nền tảng số.

Hòa Minzy có nhiều bước tiến nổi bật sau Bắc Bling

au khi ra mắt, Bắc Bling nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm nổi bật nhất của Hòa Minzy. MV cán mốc 300 triệu lượt xem trên YouTube sau hơn 1 năm phát hành, hiện tại sản phẩm đạt khoảng 314,9 triệu lượt xem, gần 2 triệu lượt thích và từng có ngày cao nhất đạt hơn 5,6 triệu view. Không chỉ tạo trend mạnh trên mạng xã hội, ca khúc còn liên tục được gọi tên tại các giải thưởng âm nhạc, giúp Hòa Minzy có thêm một dấu mốc quan trọng sau hơn 10 năm hoạt động.

Thành công này cũng kéo theo loạt ghi nhận dành cho nữ ca sĩ. Hòa Minzy từng được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng bằng khen vì góp phần quảng bá văn hóa, du lịch địa phương. Ca khúc sau đó tiếp tục được vinh danh tại Music Awards Japan 2026 ở hạng mục Special Award: Vietnamese Popular Music. Với một sản phẩm mang chất liệu văn hóa Việt, đây là cột mốc giúp Hòa Minzy có thêm dấu ấn ngoài thị trường trong nước.

Hòa Minzy với Bắc Bling vừa được vinh danh tại Music Awards Japan 2026 ở hạng mục Special Award: Vietnamese Popular Music

Điều đáng chú ý là sau Bắc Bling , hình ảnh của Hòa Minzy không chỉ gắn với một bản hit. Ca khúc trở thành điểm tựa để nữ ca sĩ xuất hiện nhiều hơn trong những hoạt động có tính cộng đồng và chính thức. Những lần tham dự chương trình đối thoại với thanh niên, được tuyên dương tại đại hội, nhận ghi nhận từ địa phương và trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV tạo nên một chuỗi cột mốc liền mạch.

Từ một ca sĩ giải trí được khán giả yêu thích, Hòa Minzy trở thành gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động văn hóa, cộng đồng và những sự kiện văn hóa quy mô lớn.

Sau hơn 10 năm làm nghề, Hòa Minzy đang có một giai đoạn nhiều dấu ấn. Bắc Bling không chỉ giúp cô có thêm một bản hit lớn, mà còn tạo ra bước chuyển về vị thế. Từ một ca sĩ giải trí được khán giả yêu thích, Hòa Minzy trở thành gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động văn hóa, cộng đồng và những sự kiện văn hóa quy mô lớn.

Ảnh: FBNV