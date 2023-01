Nữ ca sĩ "gây sốt" tại Sóng 23: "Gà cưng" Châu Đăng Khoa, con ruột của cố ca sĩ từng làm nên lịch sử ở Giọng Hát Việt

Ngoài những bản mashup nhiều cảm xúc từ Myra Trần - Quân A.P, Hoàng Dũng - Hà Nhi… thì 1 bản hit đình đám cũng được tái hiện lại tại sân khấu Sóng 23. Chinh phục khán giả ngay từ những giai điệu, câu hát đầu tiên chính là tiết mục Là Do Em Xui Thôi của Khói và Sofia. Sau đó, cái tên Sofia một lần nữa nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Khói - Sofia trình diễn Là Do Em Xui Thôi trên Sóng 23

Màn trình diễn Là Do Em Xui Thôi của Khói và Sofia ban đầu bị nhiều người nhận định là "không cùng tone" với chương trình. Tuy nhiên, giọng hát đầy cảm xúc và nội lực của Sofia nhanh chóng biến sân khấu này trở thành một "cú nổ" thúc đẩy sự nghiệp của nữ ca sĩ. Và phần rap của Khói cũng là 1 điểm nhấn thú vị giúp tiết mục này thêm phần trọn vẹn.

Khói gây ấn tượng với chất giọng đặc trưng cực cuốn hút...

Ở những quãng trầm, Sofia vẫn hát rất sáng, tròn vành, rõ chữ đối với những nốt khó và có phần "ngang". Nhiều người cũng phải công nhận khả năng truyền tải cảm xúc của cô nàng trong màn thể hiện này rất mượt mà. Không hổ danh là 1 trong những giọng hát hàng đầu trong lứa thế hệ nghệ sĩ trẻ tại Việt Nam, Sofia đã có phần trình diễn tinh tế và đầy nội lực.

Sofia phô diễn trọn vẹn giọng hát cực khủng của mình

Cả Sofia và Khói đều thể hiện bài hát vô cùng nhập tâm, rất nồng nàn và da diết. Phần trình diễn này nhanh chóng trở thành một trong những tiết mục viral trên các nền tảng mạng xã hội sau khi Sóng 23 được phát hành. Là 1 cái tên không quá mới nhưng Sofia vẫn khiến nhiều khán giả tò mò về xuất thân của nữ ca sĩ.

Sofia - giọng ca "khủng" thuộc thế hệ Gen Z, con gái ruột của cố ca sĩ "sư tử" Kim Loan

Sofia tên thật là Đan Trang, sinh năm 2000 và là ca sĩ thuộc gen Z. Sở hữu giọng hát được đánh giá cao so với những đồng nghiệp cùng trang lứa nhưng ít ai biết cô nàng chính là con gái duy nhất của cố ca sĩ "sư tử" Kim Loan. Bà được khán giả biết tới khi tham gia chương trình The Voice mùa đầu tiên.

Sofia chính là con gái ruột của cố ca sĩ "sư tử" Kim Loan

Đăng ký tham gia cuộc thi ở tuổi 38, ca sĩ Kim Loan cũng là thí sinh lớn tuổi nhất trong lịch sử chương trình Giọng Hát Việt. Cố ca sĩ có giọng hát khỏe mạnh phù hợp với phong cách rock nên được khán giả đặt biệt danh là "Sư tử", có lẽ Sofia đã được thừa hưởng giọng hát từ mẹ của mình. Là ca sĩ được khán giả yêu thích nhưng sau 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư, cách đây gần 4 năm, Sofia từng xót xa thông báo việc mẹ cô đã qua đời.

Cố ca sĩ từng làm nên lịch sử The Voice Việt Nam khi là thí sinh lớn tuổi nhất tham gia chương trình

Từng giành giải Quán quân cuộc thi âm nhạc nhưng chỉ được biết đến rộng rãi khi trở thành "gà cưng" Châu Đăng Khoa

Vào năm 2018, Sofia từng tham gia cuộc thi Ca Sĩ Thần Tượng. Với giọng hát nội lực, cô nàng vượt qua từng vòng và xuất sắc đi tới đêm Chung kết. Trong đêm thi này, top 4 chung cuộc phải hoá thân vào những ca sĩ đình đám để giống với phiên bản chính nhất. Điều gây bất ngờ cho khán giả chắc chắn phải kể đến Sofia, khi cô nàng đã quyết tâm giảm tới 10kg để hoá thân vào nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đến Trấn Thành - giám khảo chương trình cũng phải ngỡ ngàng vì cả hai quá giống nhau.

Hình ảnh Sofia bên ca sĩ "sư tử" Kim Loan khi tận hưởng niềm vui chiến thắng

Không phụ công cố gắng từng ngày, Sofia đã chinh phục ban giám khảo và xuất sắc trở thành Quán quân Ca Sĩ Thần Tượng. Dù được nhận xét sở hữu chất giọng đặc biệt, chuyên nghiệp và khiến người nghe "nổi da gà" nhưng thời điểm này, Sofia lại bị đặt lên bàn cân so sánh khi quá giống Hồ Ngọc Hà và chưa ghi được quá nhiều dấu ấn cá nhân.

Dù giành được giải thưởng cao nhưng tên tuổi của nữ ca sĩ vẫn chưa được nhiều khán giả chú ý ở thời điểm đó

Vào cuối tháng 1/2021, Châu Đăng Khoa bất ngờ tung ra sản phẩm debut mới của "gà cưng" và không ai khác chính là Sofia. Thể hiện ca khúc Nhớ Người Hay Nhớ... cùng rapper Khói, Sofia đã chứng minh được tài năng của mình cho những ai vẫn còn đang nghi hoặc giọng hát của cô nàng. Nhiều người còn bất ngờ bởi giọng hát của nữ ca sĩ đã "ăn" ngay từ sản phẩm debut và nhận được nhiều tình cảm.

Sofia được cho là người thay thế Orange sau lùm xùm rời công ty Châu Đăng Khoa

Trước sân khấu Sóng 23, tại Rap Việt mùa 2, với vai trò ca sĩ hỗ trợ thí sinh, Sofia đã có những màn thể hiện ấn tượng dù hát nhạc RnB, Hip - hop hay pop, rock, ballad... Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng là người thể hiện ca khúc chủ đề của chương trình âm nhạc được yêu thích nhất năm 2022 - The Masked Singer Vietnam là Behind The Mask do Châu Đăng Khoa sáng tác. Gương mặt trẻ tài năng của Vpop này được khán giả dự đoán sẽ đi xa đi dài với âm nhạc, "sẽ làm nên chuyện" trong tương lai.