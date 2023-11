Nữ ca sĩ có tất cả ở tuổi 34

Theo Economic Times, Taylor Swift hiện thực hóa thành công giấc mơ trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ. Cô trở thành hình mẫu mới cho giới ca sĩ tại Hollywood: hát hay, kiếm tiền giỏi và biết đường kinh doanh.

Bộ phim nói về show âm nhạc Eras Tours hiện có doanh thu hơn 232 triệu USD. Chuyến lưu diễn cũng trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Giữa tháng 10, Taylor Swift chính thức trở thành tỷ phú nhờ khối tài sản ròng 1,1 tỷ USD ở tuổi 34. Cô là một trong số ít phụ nữ chạm tới danh hiệu tỷ phú USD chỉ nhờ vào âm nhạc.

Ngày 11/11, giữa lúc The Eras Tour làm mưa làm gió ở các rạp chiếu lẫn sân khấu âm nhạc, cái tên Taylor Swift lần nữa gây bão truyền thông quốc tế khi lập kỷ lục ở Grammy.

Với đề cử Ca khúc của năm dành cho Anti-Hero, Taylor Swift chính thức lập kỷ lục 7 lần được đề cử hạng mục, vượt hai giọng ca huyền thoại Paul McCartney và Lionel Richie. Cô còn bỏ túi năm đề cử khác tại Grammy 2023 gồm Album của năm, Bản ghi âm của năm, Album nhạc pop xuất sắc, Ca khúc pop song ca xuất sắc và Ca khúc pop đơn ca xuất sắc.

Trong giới nghệ sĩ, không ai làm được như Taylor Swift.

Taylor Swift giỏi kiếm tiền từ năm 16 tuổi.

Đế chế âm nhạc của Taylor Swift

Theo ước tính của Forbes, người từng 12 lần đoạt giải Grammy kiếm hơn 780 triệu USD trong chuyến lưu diễn Eras Tour ở Mỹ. Theo Billboard, tổng doanh thu bán vé năm 2023 có thể đưa cô trở thành nữ nghệ sĩ có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Wall Street Journal nhận định Eras Tour có thể thu về hơn 1 tỷ USD, làm nên lịch sử buổi hòa nhạc của giới nghệ sĩ.

Siêu sao nhạc pop bán được 2 triệu vé cho chuyến lưu diễn Eras Tour sau khi mở bán ngày 15/11/2022, số vé nhiều nhất nghệ sĩ bán được trong vòng một ngày, theo Ticketmaster.

Mỗi lần mở bán vé, Taylor Swift đều lập kỷ lục. Chuyến lưu diễn Reputation là concert đạt doanh số cao nhất trong lịch sử nước Mỹ vào lúc đó. Những kỷ lục khác trong âm nhạc của giọng ca sinh năm 1989 là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử giành 10 vị trí đầu bảng trong danh sách Billboard Hot 100, đứng thứ ba trong danh sách những bài hát hay nhất nước Mỹ của Forbes, nằm trong danh sách những phụ nữ tự thân dưới 40 tuổi giàu nhất nước Mỹ năm 2022...

Taylor Swift kiếm được hàng triệu USD từ sự nghiệp âm nhạc thành công, bắt đầu lúc 16 tuổi. Kể từ đó, 10 album phòng thu từ vật lý đến kỹ thuật số của nữ ca sĩ đều bán được hàng triệu bản.

Taylor Swift xây dựng đế chế riêng trong âm nhạc.

Năm 2020, album Evermore và Folklore của nữ ca sĩ kiếm được khoảng 23,8 triệu USD. Billboard ước tính rằng nữ ca sĩ thu 46% tiền bản quyền từ việc bán hàng và phát trực tuyến từ album, vì cô sở hữu toàn bộ bản quyền các album.

Theo Forbes, cô sở hữu bản quyền âm nhạc lên đến 200 triệu USD.

Năm 2022, Taylor Swift kiếm thêm 92 triệu USD năm 2022, đứng thứ 9 trong danh sách 10 nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất thế giới của Forbes. Trong đó, phần lớn số tiền cô kiếm được từ album thu âm trước đó. Năm 2021, cô thu âm và phát hành lại album cũ Red và Fearless (Taylor's Version), vì quyền sở hữu bản gốc trước đó đã được bán.

Album mới nhất của ngôi sao nhạc pop mang tên Midnights bán được 6 triệu bản trong hai tháng đầu phát hành. Theo Universal Music Group, Swift là nghệ sĩ duy nhất từng có 5 album bán ra hơn 1 triệu bản trong tuần đầu phát hành.

Bên cạnh album phòng thu, tour diễn vòng quanh thế giới mang lại thu nhập khủng cho Taylor Swift.

Reputation (2018) có doanh thu bán vé 266,1 triệu USD, lập kỷ lục về chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất ở Mỹ từ năm 1990. Năm 2015, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Swift thu 250 triệu USD tiền bán vé toàn cầu, đưa cô trở thành nghệ sĩ hàng đầu có doanh thu cao nhất năm đó.

Năm nay, Swift bắt đầu chuyến lưu diễn Eras Tour kéo dài 53 ngày vòng quanh nước Mỹ vào tháng 3, mỗi đêm kiếm từ 10 - 13 triệu USD. Chỉ tính riêng ở Mỹ, cô kiếm được khoảng 780 triệu USD tiền bán vé.

Phá vỡ kỷ lục ngành công nghiệp âm nhạc, siêu sao người Mỹ đã tạo nên đế chế tên Swiftonomics hoặc Taylornomics. "Swift là nghệ sĩ biểu diễn tài năng, đồng thời là doanh nhân thông minh, từ âm nhạc, làm phim cho đến đầu tư bất động sản", Alicia Modestino, phó giáo sư về chính sách công, vấn đề đô thị và kinh tế tại Đại học Northeastern, nhận định.

Đại gia bất động sản, chăm làm từ thiện

Theo The Wall Street Journal, ngoài sự nghiệp âm nhạc thành công, Swift còn là đại gia bất động sản khi đầu tư hơn 150 triệu USD để mua nhà đất, bao gồm những biệt thự rộng lớn bên bờ biển và bất động sản ở Tribeca.

Trong số đó, Swift sở hữu một số căn hộ trong tòa chung cư sang trọng ở Nashville, Tennessee. Năm 19 tuổi, cô lần đầu mua căn hộ áp mái tại tòa nhà Adelicia với giá 1,99 triệu USD thông qua quỹ tín thác, sau đó mua căn hộ bên dưới với giá 387.000 USD. Theo ước tính của Wall Street Journal, cổ phần của nữ ca sĩ chỉ tính riêng ở Adelicia trị giá từ 4-6 triệu USD.

Swift cũng sở hữu bất động sản bên bờ biển gồm 7 phòng ngủ, 9 phòng tắm ở Watch Hill, Rhode Island trị giá khoảng 17,75 triệu USD. Hiện, biệt thự ven biển nâng giá đến 30 triệu USD.

Ngôi sao nhạc pop cũng thâm nhập vào thị trường bất động sản Manhattan, New York, sở hữu một căn nhà liền kề và nhà phố ở Tribeca, giá thị trường lên đến 45 triệu USD. Trước đây, cô mua hai căn nhà giá gần 20 triệu USD và kết hợp thành căn duy nhất.

Năm 2015, siêu sao nhạc pop mua biệt thự Goldwyn ở Beverly Hills, California với giá 25 triệu USD. Khu bất động sản được xây dựng bởi Samuel Goldwyn, một nhà sản xuất nổi tiếng ở Hollywood. Swift cải tạo lại dinh thự xây dựng từ những năm 1930, giá nhà đất hiện tại lên đến 30 triệu USD.

Với khối tài sản khổng lồ, Taylor Swift khá hào phóng trong việc làm từ thiện.

Taylor Swift sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ khắp nước Mỹ.

Theo People, vào sinh nhật lần thứ 24, nữ ca sĩ quyên góp 100.000 USD cho Dàn nhạc Giao hưởng Nashville.

Cô cũng thường xuyên giúp đỡ nạn nhân của thiên tai. Giọng ca You Belong With Me từng dùng 1 triệu USD hỗ trợ nạn nhân lũ lụt ở Louisiana và 500.000 USD cứu trợ lũ lụt ở Nashville. Cô cũng đã quyên góp 750.000 USD thông qua buổi hòa nhạc cho các nạn nhân trải qua lốc xoáy ở miền Nam nước Mỹ năm 2011, theo People.

Lần làm từ thiện mạnh tay nhất của Taylor Swift là chi đến 4 triệu USD cho Country Music Hall of Fame để tài trợ cho Trung tâm Giáo dục Taylor Swift, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Gần đây nhất, trong chuyến lưu diễn The Era Tours, cô quyên góp một khoản tiền cho mạng lưới ngân hàng thực phẩm ở Arizona, Las Vegas, Nevada và Detroit, Michigan... trùng với những điểm diễn cô đi qua.

Trải qua nhiều ồn ào kiện tụng, suýt không thể hát những bài hát làm nên tên tuổi của mình, Taylor Swift đưa Kesha 250.000 USD giúp nữ ca sĩ trả chi phí pháp lý trong vụ kiện chống lại nhà sản xuất âm nhạc.

"Taylor Swift là cô gái đáng yêu, rất ngọt ngào, chân thật và hào phóng. Cô ấy luôn nhấc máy mỗi khi tôi gọi đến, còn nhiệt tình hơn cả mẹ tôi", Kesha nói về nữ ca sĩ.