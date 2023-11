Khoảng thời gian bi kịch của Taylor Swift

Taylor Swift là một trong những nghệ sĩ âm nhạc thành công nhất hiện nay. Nổi tiếng từ khi 16 tuổi, nữ ca sĩ sở hữu danh sách dài những người tình vừa nổi tiếng vừa đẹp trai. Cũng vì lý do này, cô trở thành cái gai trong mắt công chúng.

Taylor xây dựng hình tượng nhạc sĩ và luôn thể hiện những bản nhạc do tự sáng tác, mà đa số trong đó là về cuộc đời chính mình. Chuyện tình yêu là nguồn cảm hứng lớn cho nhiều bản hit của cô. Kể cả sau khi chia tay, Taylor cũng lấy đó làm tư liệu để viết nhạc. Hành động này khiến nữ ca sĩ nhận về nhiều chỉ trích. Một bộ phận công chúng cho rằng cô hẹn hò để có cảm hứng viết nhạc, đến khi không còn giá trị lợi dụng nữa thì “vứt" bạn trai đi và tìm đối tượng mới.

Taylor Swift thường viết nhạc về chuyện tình của mình (Ảnh: 9honey)

Đặc biệt là vào năm 2012, sau khi trải qua 5 mối tình công khai trong 6 năm, Taylor Swift bắt đầu hẹn hò với thành viên Harry Styles của nhóm One Direction. Chuyện tình cảm của cả hai gây ra nhiều tranh cãi. Từ đó, Taylor Swift trở thành mục tiêu tấn công của cư dân mạng vì họ cảm thấy cô “thay người yêu như thay áo”. Những trò đùa slut-shaming nhắm thẳng tới Taylor trở nên viral khắp mạng xã hội.

Mỗi khi xuất hiện với người đàn ông nào, Taylor Swift sẽ bị đồn qua đêm với người đó. Hàng loạt bài báo xuất hiện với nội dung khuyên đàn ông không nên tiếp cận Taylor vì cô sẽ “viết nhạc về anh sau khi chia tay”. Trong một chương trình truyền hình vào năm 2013, Taylor từng bật khóc bị MC chế giễu về chuyện hẹn hò.

Cặp đôi hẹn hò vào cuối năm 2012 và đây là thời điểm Taylor nhận nhiều chỉ trích

Sau khoảng thời gian kinh khủng ấy, người ta không thấy Taylor hẹn hò trong nhiều năm. Cô thường xuyên đi chơi với hội bạn nữ, trong đó người mẫu Karlie Kloss từng được đồn là người yêu đồng tính của Taylor. Một thập kỷ trôi qua, nhân dịp phát hành album tái thu âm 1989 (Taylor’s Version), Taylor Swift đã trải lòng về khoảng thời gian khó khăn lúc đó.

Taylor trải lòng trong lời nhắn tới người hâm mộ trong album mới (Ảnh: Rolling Stone)

“Khi tôi 24 tuổi, tôi ngồi trong phòng thay đồ ở hậu trường show diễn tại London với tâm trạng hồi hộp chờ đợi. Từng ca sĩ hát đệm và thành viên ban nhạc đã tụ tập thành một vòng tròn xung quanh tôi. Chiếc kéo bắt đầu chuyển động và tôi ngắm nhìn trong gương những lọn tóc xoăn dài của mình rơi xuống từng chùm trên sàn nhà.

Còn nhớ lúc đó tôi đang mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc, miệng cười ngại ngùng khi các nhân viên và bạn bè cổ vũ kiểu tóc mới của tôi. Cắt tóc là điều bình thường mà ai cũng làm nhưng tôi lại có một bí mật. Đối với tôi, đây không chỉ là việc thay đổi kiểu tóc. Mà với tôi, đây là quyết tâm làm mới hoàn toàn bản thân mình ở tuổi 24.

Một cô gái có thể làm mới bản thân như thế nào? Chắc bạn đang tự hỏi vậy? Đối với tôi, đó là theo bất kỳ cách nào mà họ muốn. Chẳng hạn như gu âm nhạc, nơi sống, phong cách, động lực và tôi đã làm những điều này một cách vui vẻ.

Những rủi ro khi thử sức với dòng nhạc pop nhưng vẫn thể hiện được sự nhạy cảm trong album trước? Tôi muốn phát triển nó hơn nữa. Cái cảm giác tự do khi đi du lịch đến những thành phố lớn ồn ào? Tôi muốn sống ở đó. Những kẻ bắt đầu sỉ nhục tôi theo những cách khác nhau chỉ vì hẹn hò như một phụ nữ trẻ bình thường? Tôi muốn họ im lặng.

Có thể bạn đã biết, trong nhiều năm về trước, tôi đã trở thành mục tiêu tấn công của slut-shaming. Với cường độ và sự tàn nhẫn lúc bấy giờ, nó sẽ bị lên án nếu xảy ra vào thời điểm hiện tại. Những câu đùa vô duyên về số lượng bạn trai của tôi. Sự tầm thường hóa khả năng sáng tác của tôi như thể đó là hành động của một kẻ tâm thần nổi tiếng chuyên săn đàn ông. Tôi phải khiến tất cả dừng lại vì nó bắt đầu làm tôi đau đớn.

Tôi nhận ra rằng đối với tôi, không có thứ gọi là hẹn hò như người bình thường. Hay thậm chí là chỉ đi chơi cùng các bạn nam một cách trong sáng. Nếu tôi bị bắt gặp đi cùng một người đàn ông nào đó, người ta sẽ cho rằng tôi đã ngủ với anh ấy.

Vì vậy, tôi đã thề rằng sẽ không đi chơi với chàng trai nào nữa. Tôi ngừng việc hẹn hò, tán tỉnh hoặc bất cứ điều gì có thể được sử dụng để chống lại tôi. Bởi vì, tôi đang sống trong một xã hội tin vào việc bảo vệ nữ quyền nhưng lại nhất quyết đối xử với tôi bằng những định kiến đạo đức khắc nghiệt của thời đại Victoria hàng trăm năm về trước.

Là một người cực kỳ lạc quan, tôi cho rằng bản thân có thể giải quyết chuyện này nếu tôi thay đổi hành vi của mình. Tôi từng tạm dừng việc hẹn hò và quyết định tập trung vào bản thân, âm nhạc, sự trưởng thành cũng như tình bạn với các cô gái. Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi chỉ đi chơi với các bạn nữ, người đời không thể giật tít và tình dục hóa việc này. Nhưng sau này tôi mới biết rằng họ có thể và họ sẽ làm như vậy.

Tuy nhiên, tôi không để điều này ảnh hưởng tới bản thân vì tôi đã có kế hoạch trong đầu và đặt niềm tin vào đó. Tôi quyết định mua một căn hộ của riêng mình ở New York và từ đó, những giai điệu mới xuất hiện trong trí tưởng tượng của tôi.

Những người cộng sự, Max Martin và Shellback, luôn sẵn lòng giúp tôi khám phá thế giới âm nhạc hoàn toàn mới mà bản thân đang đắm chìm. Tôi còn có một người bạn mới tên Jack Antonoff, người đã tạo ra những bản nhạc đầy tính nghệ thuật trong căn hộ của chính anh. Tôi có ý tưởng album mới sẽ có tên là 1989. Âm nhạc trong album sẽ mang âm hưởng synths từ thập niên 80s cùng phần điệp khúc ấn tượng.

Trong tôi có một niềm tin khó diễn đạt bằng lời, rằng đây là một quyết định đúng đắn. Tôi cố gắng thực hiện hóa nó với hình ảnh một cô gái trẻ mang đôi giày cao gót, diện chiếc áo croptop.

Nhìn lại, quá nhiều thứ mà lúc đó tôi không biết, nhưng quả thực điều này cũng tốt. Khoảng thời gian này đã cho tôi cảm nhận được sự trẻ dại đúng nghĩa, khát vọng khám phá và cảm giác tự do tự tại mà tôi chưa từng có cơ hội trải qua trước đây. Dù vậy, sự trộn lẫn của những ngây dại, những khát khao và tự do đó đôi khi khiến người ta mệt mỏi. Người đời sẽ chẳng bao giờ hài lòng, sẽ luôn có thứ khiến họ phải lên tiếng, phải phàn nàn. Tôi đã rút ra những bài học mới và đã phải trả giá cho lỗi lầm của bản thân. Cuối cùng, tôi đã cố gắng rũ bỏ đi những phiền muộn trong mình.

Tôi sẽ luôn vô cùng biết ơn vì cách các bạn yêu thích và đón nhận album này. Các bạn là người đã theo dõi những lựa chọn sáng tạo của tôi và cổ vũ cho những rủi ro thử nghiệm trong album. Các bạn là người đã nghe thấy những tiếng nháy mắt và sự hài hước trong Blank Space, thậm chí có thể đồng cảm với nỗi đau ẩn sau những lời châm biếm. Các bạn là người đã nhìn thấy mầm mống của tình đồng minh cũng như sự ủng hộ bình đẳng trong Welcome to New York.

Chính các bạn đã thấu hiểu tâm tư của một cô gái từng không có bè bạn lúc nhỏ, có lẽ cô đang bù đắp những tổn thương của bản thân bằng cách đi cùng với các bạn nữ ở tuổi trưởng thành. Các bạn là người biết rằng tôi làm mới bản thân vì hàng triệu lý do, và một trong số đó là để khiến các bạn hạnh phúc. Chính các bạn là người trao cho tôi cơ hội, cho phép tôi thay đổi và tự do làm mới mình.”

1989 (Taylor’s Version) là album mới nhất của Taylor

Hiện tại, Taylor Swift đang hẹn hò với nam cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce. Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Taylor không còn sợ hãi trước những chỉ trích của những người ghét bỏ cô nàng. Giọng ca Blank Space yêu hết mình và toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp âm nhạc của bản thân.

Taylor hiện đang vui vẻ bên bạn trai cầu thủ nổi tiếng

Nguồn: Rolling Stone