NSX "Người yêu tôi đỉnh nhất" nói gì về ý kiến Phan Đạt - Phương Lan tạo drama để PR chương trình?

Những ngày qua, câu chuyện diễn viên Phan Đạt đăng Facebook tố 3 nghệ sĩ ở sân khấu Thế Giới Trẻ là Nam Thư, Minh Dự, Hoàng Phi thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo công chúng.

Sau đó, Minh Dự và sân khấu Thế Giới Trẻ đã lên tiếng. Diễn viên Gia Bảo và Thu Trang cũng được nhắc tên trong ồn ào này cũng chia sẻ quan điểm của mình.

Chính vì vậy, việc chương trình Người yêu tôi đỉnh nhất tổ chức họp báo, ra mắt đúng thời điểm này trong khi cặp vợ chồng Phan Đạt – Phương Lan là thí sinh đã khiến một số người cho rằng, cặp đôi tạo drama để chương trình được chú ý.

Một số cặp thí sinh xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt chương trình vào chiều qua, ngày 8/10.

Đại diện nhà sản xuất và một số nghệ sĩ.

Trước ý kiến này, đại diện nhà sản xuất chương trình Người yêu tôi đỉnh nhất đã thẳng thắn cho biết: "Nghệ sĩ cần hào quang và những câu chuyện để làm mới với khán giả. Chúng tôi không nghĩ Phương Lan và Phan Đạt tạo chuyện để PR".

Đại diện nhà sản xuất cũng cho hay: "Khi tham gia chương trình, người chơi phải ký hợp đồng với những ràng buộc. Nhưng chuyện tình cảm là chuyện không thể ràng buộc bằng hợp đồng. Cách cư xử giữa Phan Đạt và Phương Lan văn minh.

Khi chuyện xảy ra, các bạn liên lạc với biên tập, trao đổi mọi thứ hằng ngày. Các bạn có ý thức chuyện của mình có thể gây ảnh hưởng đến chương trình. Nhưng chương trình đến ngày 15/12 phát sóng trên VTV3 nên chúng tôi mong thời điểm đó mọi việc sẽ tốt đẹp.

Không có cặp vợ chồng nào cãi nhau mà bỏ nhau ngay được đâu. Nếu thế thì không biết mọi người sẽ gặp bao nhiêu mối tình trong cuộc đời".

Về phía Phương Lan, giữa ồn ào, cô một mình xuất hiện tại sự kiện. Khi được phóng viên đặt câu hỏi tương tự, nữ diễn viên nói: "Tôi mong những lùm xùm vừa qua không hiện hữu. Mong mọi người đưa thông tin về chương trình. Tôi sẽ không trả lời bất cứ điều gì hết để Người yêu tôi đỉnh nhất không bị ảnh hưởng".

Phương Lan một mình dự sự kiện giữa ồn ào của chồng và các diễn viên sân khấu Thế Giới Trẻ.

Được biết Phương Lan – Phan Đạt là 1 trong 40 cặp đôi tham gia chương trình Người yêu tôi đỉnh nhất. Đây là sân chơi tranh tài về âm nhạc dành cho các cặp đôi có khả năng ca hát.

Ở đó, các chàng trai sẽ phô diễn khả năng ca hát của mình còn các cô gái sẽ lựa chọn “đầu tư” cho người mình yêu hoặc giọng ca của chàng trai khác mà cô ấy cho rằng sẽ chiến thắng để nhận về phần thưởng lớn nhất.

Ngoài cặp đôi Phan Đạt - Phương Lan, chương trình còn có sự tham gia của nhiều cặp đôi nổi tiếng như Lê Lộc - Tuấn Dũng, Tống Hạo Nhiên - Trà Ngọc, Huỳnh Quý và vợ…

Người yêu tôi đỉnh nhất là chương trình truyền hình được Việt hóa từ game show về âm nhạc kết hợp tình yêu của CJ ENM (Hàn Quốc) mang tên My boyfriend is better.