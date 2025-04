Bộ phim điện ảnh Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả và làm “dậy sóng” chỉ sau những suất chiếu đầu tiên. Trên mạng xã hội, không hiếm những bài đăng cảm xúc từ giới chuyên môn cho tới khán giả để thể hiện sự tông trọng dành cho một tác phẩm điện ảnh lấy đề tài chiến tranh Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả còn bày tỏ sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ trước sự trở lại bất ngờ của những gương mặt gạo cội. Trong đó, NSƯT Cao Minh – người thủ vai chú Sáu bỗng chốc trở thành tâm điểm không thể không nhắc đến trong Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối.

NSƯT Cao Minh đảm nhận vai Chú Sáu trong bộ phim điện ảnh Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối

Chú Sáu do NSƯT Cao Minh đảm nhận là nhân vật chiến sĩ kỳ cựu, điềm tĩnh và là điểm tựa tinh thần cho những du kích trẻ trong lòng địa đạo Củ Chi. Không có những câu thoại đao to búa lớn, nhân vật Chú Sáu chạm đến trái tim người xem chỉ bằng ánh mắt trầm ngâm, giọng nói khàn khàn mà ấm áp. Chú Sáu như linh hồn lặng thầm của căn cứ Bình An Đông, là ký ức sống động của một thời lửa đạn.

Khoảnh khắc nhân vật Chú Sáu “đối đầu” với kẻ địch bằng những câu nói đầy thấm thía đã khiến không ít khán giả rơi nước mắt. Sau khi bộ phim lên sóng, nhiều khán giả trẻ cũng bày tỏ sự tò mò dành đến cho danh tính của NSƯT Cao Minh, người đảm nhận vai Chú Sáu.

Thời lượng nhân vật Chú Sáu của NSƯT Cao Minh không quá nhiều nhưng lại gây ấn tượng cực mạnh với khán giả

NSƯT Cao Minh sinh năm 1961 tại Long An. Ông bén duyên với âm nhạc từ những năm còn là sinh viên Nhạc viện TP.HCM. Ngay từ khi còn rất trẻ, ông đã chinh phục hàng loạt giải thưởng lớn và nhanh chóng trở thành biểu tượng của dòng nhạc cách mạng – thể loại nhạc đòi hỏi kỹ thuật, nội lực và chất cảm xúc đặc biệt.

Năm 1978, ông đã giành được giải nhất trong cuộc thi Tiếng hát Truyền hình của tỉnh Tây Ninh. Một thập kỷ sau đó, vào năm 1988, khi còn là sinh viên khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM, NSƯT Cao Minh đã xuất sắc đoạt giải nhất trong Concour quốc gia đầu tiên dành cho dòng nhạc thính phòng. Đồng thời, ông cũng tỏa sáng khi giành được giải "Người hát hay nhất về đề tài Bác Hồ" và liên tiếp được vinh danh với danh hiệu "Người hát dân ca hay nhất".

Với chất giọng tenor hiếm có, dày, vang, trầm ấm, ông để lại dấu ấn sâu đậm qua loạt ca khúc kinh điển như Dấu Chân Phía Trước, Tiểu Đoàn 307, Hòn Vọng Phu, Đôi Mắt Người Sơn Tây… và còn được mệnh danh là “ông hoàng nhạc đỏ” hay “vua nhạc đỏ”.

Có lẽ điều gây ngạc nhiên nhất ở NSƯT Cao Minh là việc ông gần như không bao giờ nhận cát-xê cho những buổi biểu diễn. Có lẽ với ông, mỗi bài hát là một cách kể chuyện về đất nước, về những hy sinh thầm lặng, về những giá trị không thể mua bằng tiền.

Clip NSƯT Cao Minh trình diễn ca khúc Đất Nước

NSƯT thường xuyên biểu diễn mà không lấy cát xê

NSƯT Cao Minh còn khiến công chúng bất ngờ bởi khối tài sản “khủng” mà ông sở hữu. Ông là chủ nhân của hai khu du lịch sinh thái lớn ở Đồng Nai, trong đó có một khu rộng hơn 20 hecta do chính tay ông thiết kế, xây dựng bằng đá cũ, gỗ tái chế trong suốt 7 năm. Không chỉ thế, ông còn mua 5 hòn đảo giữa hồ Trị An, sở hữu một nhà hát riêng tại nhà và từng xây cả phòng trà ngay trong khu vườn chỉ để… hát mỗi tối.

Tuy vậy, ông vẫn luôn tự nhận mình là “nông dân đi hát” khi dậy từ 5 giờ sáng, làm vườn, luyện thanh, rồi chuẩn bị cho các buổi biểu diễn. Dù giàu có, NSƯT Cao Minh chưa bao giờ dùng sự giàu ấy để khoe khoang. Ngược lại, ông dùng nó để tiếp tục phục vụ nghệ thuật theo cách riêng, lặng lẽ, tận hiến và không ồn ào.

NSƯT Cao Minh sở hữu hai khu sinh thái và có cả nhà hát riêng

Ở tuổi 64, NSƯT Cao Minh vẫn không ngừng cống hiến. Ông biểu diễn đều đặn trong nhà hát riêng, vẫn chăm sóc khu vườn sinh thái của mình và vẫn luôn ấp ủ những kế hoạch mới như một “vườn âm nhạc” ngoài trời, nơi ông có thể vừa hát, vừa kết nối mọi người trong không gian thiên nhiên.

Có lẽ, chính vì lối sống giản dị cùng tư duy nghệ thuật khác biệt ấy, mà ông luôn được khán giả yêu quý. Khán giả vẫn thường gọi ông là “ca sĩ đại gia” nhưng chính ông lại ghét cái tên này. Với nhiều người hâm mộ, NSƯT Cao Minh là một nghệ sĩ hiếm hoi giữ được tinh thần lý tưởng suốt hành trình dài khi không uốn mình theo hào quang mà luôn chọn cách sống thật và tử tế.