Nóng: Tronie bức xúc khi 1 thành viên 365 đào lại chuyện cũ, chính thức vạch trần loạt chi tiết bị chèn ép gây sốc?

Jun Phạm - Isaac - Tronie Ngô - S.T Sơn Thạch - Will từng là 5 thành viên của nhóm nhạc 365. Nhóm nhạc này do Ngô Thanh Vân quản lý và định hướng, thành lập vào năm 2010 và tan rã vào năm 2016. Thời gian đầu, nhóm có 5 thành viên nhưng sau đó chỉ còn 4, Tronie rút lui vào năm 2013. Trong nhiều năm qua, 4 thành viên của 365 vẫn giữa mối quan hệ anh em thân thiết, mới đây nhất Jun Phạm và S.T Sơn Thạch còn tham gia chung chương trình thực tế, tuy nhiên họ rất ít gặp gỡ hay tương tác với Tronie Ngô.

Cứ tưởng sau hơn 10 năm, drama ngày nào đã khép lại thì nay lại lần nữa bị người trong cuộc "đào" lại, tiết lộ loạt chi tiết gây xôn xao. Gần đây, Will có ra mắt sản phẩm mới nên thực hiện nhiều buổi giao lưu, trả lời truyền thông. Trong đó, nam ca sĩ có phát ngôn liên quan đến tiền cát xê thời điểm còn sinh hoạt ở 365. Anh cho biết nếu cát xê là 10 phần thì 9 phần phải gửi lại công ty để chi trả các chi phí học tập, quần áo, make up... đã đầu tư cho các thành viên, 1 phần còn lại sẽ chia thành 5 (thời điểm còn Tronie hoạt động), vì thế số tiền mỗi người nhận về không nhiều.

Tuy nhiên, ở những show, sản phẩm có lợi nhuận cao thì công ty sẽ trừ các chi phí, sau đó chi thêm tiền cho các thành viên nhóm theo tỷ lệ phần trăm. Chia sẻ này của Will vô trình khiến Tronie bị réo tên, nhiều người nhận xét anh vô ơn, không trân trọng mà chỉ biết đòi hỏi cao về mặt vật chất.

Thời điểm ra mắt, nhóm 365 có 5 thành viên

Sau 3 năm thì Tronie rút lui, đến năm 2016 thì nhóm chính thức tan rã

Netizen gọi tên Tronie sau phát ngôn về cát xê nhóm của Will

Giữa lúc "ngồi yên cũng dính đạn", Tronie không nhắc thẳng tên Will mà đăng đàn bức xúc vì bị "tấn công" vì "1 thành viên trong nhóm kể lại chuyện cũ". Trong bài đăng mới này, Tronie vạch trần loạt chi tiết bản thân bị "phân biệt đối xử" so với 4 thành viên còn lại. Tronie cho biết trong quá trình học tập và rèn luyện, anh đã đóng góp rất nhiều cho nhóm. Thời điểm đó, Tronie phụ trách biên đạo cho 365, sau khi anh gửi mail xin trợ cấp thì nhận được 500 nghìn/ bài. Ngoài ra, quần áo của anh chỉ được đầu tư 1 bộ, phải mặc đi mặc lại đồ. Chi tiết gây sốc và xót xa nhất chính là anh phải nằm dưới đất, mền gối do gia đình chuẩn bị còn 4 thành viên kia thì ngủ trên giường.

Tronie lên tiếng: "Khi 1 người trong nhóm chia sẻ lại giai đoạn đã qua, mình cũng xin phép nói 1 lần. Mình vào nhóm sau cùng, sau khi họ đã được đào tạo ăn ở nhà riêng trước đó gần 1 năm. Họ quên rằng mình từng dạy họ nhảy đâu đó 1-2 tháng trước khi mình được vào nhóm. Sau đó, dạy họ tập nhảy (có khi đến 2h-3h sáng vẫn chưa ngủ) trước và sau khi nhóm ra mắt. Từ 2010 đến 2013, tất cả các bài hát ra MV đều được mình biên đạo, ngay cả liveshow đầu tiên cũng đựơc mình biên đạo, lúc họ được nghỉ ngơi là lúc mình dựng bài cho họ. Ban đầu mình chẳng nhận được gì từ việc biên đạo, đến khi mình gửi mail xin trợ cấp từ biên đạo thì nhận được 500 ngàn /1 bài mình biên đạo thì liệu có ai biết đc điều đó?

Các bạn cũng được luyện thanh nhiều hơn, mỗi lần mình luyện thanh chắc được 1-5 phút là hết, lúc đó mình tự hỏi mình ở đây để làm gì. Lúc rảnh rỗi mình đã tự tìm tòi học rap để tự tạo cho mình lối đi riêng, và rồi mọi người đều nghĩ nhóm định hướng cho mình thành rapper. Các thành viên còn lại được ngủ trên giường, mình ngủ dưới đất, mền gói mẹ mình chu cấp. Quần áo đi diễn 1 năm chắc đc 1 bộ vest, đồ nhãn hàng tài trợ thì cả nhóm đi lấy mặc riết cũng mắc cỡ. Còn lại giày dép mình tự đi mua đồ rẻ rẻ mà mặc đi diễn".

Tronie gây xôn xao khi liệt kê loạt chi tiết thể hiện mình là "con ghẻ" của nhóm

Tronie khẳng định không chê bai những gì công ty hỗ trợ, tuy nhiên anh mong công chúng có cái nhìn thực tế hơn, dừng việc tấn công và nói anh vô ơn khi rời nhóm. Tronie cho biết hiện tại chỉ mong có cuộc sống bình yên: "Mình không chê, có gì xài đó. Mình cũng không trách, mình đặt bút kí và mình hiểu rõ hợp đồng hơn ai hết, mình tự chịu trách nhiệm. Nói chung là mình không trách người phát ngôn, mình chỉ trách những bạn trên mạng chỉ nghe từ 1 phía rồi tùy ý phán xét mình bằng những từ ngữ rất nặng nề như là vô ơn... này kia. Đừng phán xét ai khi mình không đi trong đôi giày của họ, các bạn nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc và cho tôi bình yên".

Vào năm 2013, sau 3 năm sinh hoạt chung, Tronie thông báo rời 365. Khi đó, nam ca sĩ ngầm tiết lộ bị bóc lột sức lao động, thu nhập chỉ 2-3 triệu/ tháng nên không đủ trang trải cuộc sống. Sau khi rời nhóm, Tronie hiếm hoi chia sẻ: "Đó là khoảng tháng 10/ 2013. Tôi rơi vào trạng thái lạc lõng, không biết đi đâu, về đâu, làm gì. Khi ra khỏi nhóm, tôi không dám về nhà vì không muốn mẹ buồn và lo lắng. Tronie quyết định ở ngoài một thời gian. Nhưng chịu không nổi, tôi lén về nhà ngủ trong phòng phơi đồ. Đến khi mẹ mở cửa nhìn thấy, mẹ khóc. Tiếng khóc khiến mình khó chịu vì đã làm mẹ thất vọng".

Trong họp báo xác nhận Tronie rút khỏi 365, Ngô Thanh Vân nói: "Với Vân, 365 không chỉ là học trò mà tình cảm còn sâu nặng hơn rất nhiều. 3 năm qua, không chỉ tiền bạc mà còn rất nhiều công sức, tình cảm mà cả ê-kíp trong công ty cùng đổ vào dự án 365. Nay Tronie đã muốn ra đi thì Vân cũng không thể ép buộc. Vân vẫn muốn tạo điều kiện hết mình cho em ấy và chắc chắn sẽ không có bất cứ chuyện chèn ép gì ở đây

Còn về thu nhập của các thành viên 365, ngoài phần lương cố định hàng tháng thì các bạn ấy vẫn được thêm các khoản chu cấp khác cũng như lợi nhuận từ show diễn, bán đĩa, quảng cáo... Trong khi đó, tất cả chi phí đầu tư, sinh hoạt... của nhóm đều do công ty bỏ ra. Vân có thể chia sẻ thật lòng là trong 3 năm qua, doanh thu mà 365 kiếm về được vẫn chưa đủ với số tiền mà công ty đã bỏ ra cho nhóm".

4 thành viên còn lại của 365 vẫn giữ tình bạn thân thiết

Tronie hầu như không tham gia bất kỳ buổi tụ họp nào của nhóm

Suốt những năm qua, Ngô Thanh Vân vẫn giữ liên lạc với 365, "đả nữ" Vbiz thân thiết nhất với Jun Phạm. 4 thành viên trừ Tronie đã xuất hiện, hát chúc mừng đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần vào tháng 5/2022. Hiện tại, Ngô Thanh Vân có cuộc sống hôn nhân viên mãn, chuyển hướng sang kinh doanh. Còn S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Isaac đều có vị trí nhất định trong showbiz. Will có phần mờ nhạt hơn, nam ca sĩ dính với những drama tình ái. Về phía Tronie, anh vừa chào đón con đầu lòng với Kiều Ngân, cả hai có cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng.

Các thành viên 365 trong đám cưới Ngô Thanh Vân

Jun Phạm và S.T gắn bó khi cùng tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Tronie nay có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên Kiều Ngân, anh cũng vửa lên chức bố bỉm