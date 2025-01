Nóng: Tình cũ Jack tiếp tục phơi bày loạt tin nhắn, lộ tiền chu cấp hàng tháng còn ít hơn 5 triệu?

Bạn nữ đó vừa lên clip tiếp tục vu khống, bịa đặt, không có bằng chứng và còn nói lời thách thức thì mình xin làm phiền mọi người, mình phải tiếp tục thôi. Mình thấy bạn nữ gì đó và thế lực đứng sau bạn nữ đó vẫn đang cố ý dẫn dắt dư luận. Họ nghĩ họ có tiền, có quyền sẽ dẫn dắt được mọi người để đạt được mục đích của mình. Họ book cả các trang tin lớn, các TikToker review chuyện này luôn, seeding các mặt trận, điều hướng có lợi cho họ. Thử hỏi, nếu tất cả mọi người cùng tấn công An, ai sẽ được lợi lớn nhất thì mọi người sẽ hiểu

Họ gọi điện cho An để gặp thương lượng nhằm mục đích cho cả 2 phát triển sự nghiệp, nhưng thật sự An đâu biết họ là ai mà gặp, ra gặp rồi họ gài mình cái gì mình đâu biết được. Và đây là chuyện cá nhân, bạn nam kia không mở miệng ra hẹn gặp, người nào lạ lạ gọi điện nhắn tin hẹn ra gặp sao mình dám đi. Vừa trả lời không gặp là 15 phút sau họ lên liền mấy bài đăng tin bịa đặt An liền mà, họ nghĩ họ nắm được trang tin, nên họ muốn đăng gì thì đăng.

An van xin họ hãy tha cho An và Sol, để An có thể đi làm kiếm tiền nuôi Sol, vì giờ nếu An mà gãy, thì không biết tương lai của Sol lớn lên sẽ về đâu nữa! An thực sự mệt mỏi và đau lòng lắm, An bị dồn vào đường cùng. Cả nhà để ý lại clip đầu, bạn nữ nói không liên quan gì bạn nam, mà sao bạn nữ phốt bạn nam 4 năm qua bạn nam không đi kiện tội vu khống? Bạn nữ nói không liên quan gì bạn nam sao lại có những tin nhắn vờn nhau giữa đêm khuya thanh vắng? Bạn nữ kêu An là người soạn tin nhắn, sắp xếp kịch bản nhưng nếu An sắp xếp những đoạn tin nhắn đó, chắc An cũng là một nhà biên kịch xuất sắc. An không đủ khả năng và không làm mọi người ơi, chuyện này hoàn toàn sai sự thật. Thêm nữa, nếu kêu dàn dựng tin nhắn, thì An bảo bạn đó xoá tin nhắn làm gì? Dàn dựng phải để tin nhắn làm bằng chứng để bóc phốt bạn nam kia, chứ kêu xoá làm gì?

Nếu kêu xoá tin nhắn thì phải xoá mấy cái đoạn lúc An ra đề xuất, ví dụ là ê để chị soạn tin nhắn cho em, rồi chị hỏi gì, chị nhắn gì, xong em copy paste vô, để mình dàn dựng thành đoạn chát 2 chị em tâm sự (nếu kêu xoá phải kêu xoá đoạn này nè). Chứ cái đoạn dàn dựng thì kêu bạn nữ xoá làm gì, phải để làm bằng chứng chứ? Tại sao bạn nữ lại cố tình nói như vậy nhằm hại An chứ? Bạn có mục đích gì mà lại dựng chuyện, bạn được lợi lộc gì khi vu oan cho mình vậy bạn ơi? Nếu bạn có bằng chứng nói An dàn dựng, để phốt người yêu của mình, thì đó cũng vi phạm pháp luật rồi, bạn đem cái đó đưa cho bạn nam gì đó đem ra cơ quan chức năng kiện mình đi. Bạn đừng có đánh tráo khái niệm, giữa việc khi mình biết bạn trai mình ngoại tình, mình đi nói chuyện với tiểu tam để hỏi thông tin, tiểu tam cung cấp thông tin và đồng cảm, sau đó cung cấp thông tin ngoại tình cho mình. Còn bạn đang dẫn dắt dư luận, bạn và bạn nam không liên quan gì? Tin nhắn bạn trả lời mình là do mình đưa bạn copy paste? Nghe phi lý vậy mà cũng nghĩ ra được.

Bạn suy nghĩ kỹ rồi hãy làm, còn mình thì chờ bạn gọi thẳng tên mình và cung cấp địa chỉ, số điện thoại, thông tin cá nhân của bạn để mình tiến hành các thủ tục cần thiết khác cho nhanh.