NÓNG: Tạm giữ tài xế xe tải nghi cố tình cán chết người trên Quốc lộ 51, gây phẫn nộ

Vào đêm qua 28-8, Công an TP Biên Hòa đã đưa tài xế và xe tải gây tai nạn để dựng lại hiện trường.



Liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng trên, Giám đốc Công an tỉnh đã triệu tập các đơn vị nghiệp vụ báo cáo nhanh vụ việc và tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an dựng lại hiện trường

Cụ thể, đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng Công an TP Biên Hòa thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ, điều tra, củng cố về hành vi giết người của tài xế vụ va chạm giao thông xảy ra trên Quốc lộ 51.

Như đã đưa tin, gần 12 giờ trưa 28-8, xe ô tô tải biển số 71H-012... do tài xế Đỗ Minh Tân (SN 1996, ngụ tỉnh Bến Tre) điều khiển trên Quốc lộ 51. Khi xe đi qua khu phố Hương Phước, phường Phước Tân (TP Biên Hòa), xe tải rẽ phải vào một công ty thì va chạm với xe máy.

Theo camera ghi lại, tài xế đã dừng xe ít giây khi tông vào nạn nhân nhưng sau đó tiếp tục di chuyển cán qua. Vụ việc khiến anh Tô Hoàng Dũng (SN 1986, ngụ Bình Dương) tử vong tại chỗ.