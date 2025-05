Nóng: Show diễn Jetski bắn pháo hoa trên mặt biển tại Cát Bà khởi động

Từ đầu tháng 5, mặt biển trước bãi tắm Các Bà (Cát Bà, Hải Phòng) bất ngờ được khuấy động bởi loại "âm thanh" khác thường: tiếng mô tô nước rẽ sóng, tiếng flyboard vút lên không, xen lẫn tiếng hô của loạt vận động viên quốc tế đang tập luyện giữa đại dương, tạo nên một khung cảnh sôi động chưa từng có.

Tập luyện show vào buổi tối với hệ thống ánh sáng

Đây là thời điểm Bản Giao Hưởng Đảo Xanh – show biểu diễn thể thao mạo hiểm trên mặt nước quy mô bậc nhất Việt Nam – chính thức bước vào giai đoạn tập luyện.

Show diễn có quy trình dàn dựng công phu

Không chỉ là vài động tác biểu diễn thử, những gì đang diễn ra ở Cát Bà là một quy trình dàn dựng nghệ thuật quy mô lớn, yêu cầu đồng bộ giữa con người, thiết bị và thiên nhiên, được vận hành tập luyện mỗi ngày trong điều kiện thật: sóng thật, gió thật, áp lực thật.

Các vận động viên tập luyện cường độ cao cho đêm khai mạc

Từ ngày 2/5, các vận động viên quốc tế bước vào giai đoạn tập luyện kỹ thuật kéo dài gần hai tuần, chủ yếu chia ra ba khung mỗi ngày: buổi sáng diễn tập nội bộ, chiều luyện động tác kỹ thuật và đội hình, tối đến test ánh sáng, hiệu ứng đồng bộ. Gần 40 vận động viên cùng hàng chục mô tô nước, flyboard, thiết bị phụ trợ hoạt động liên tục mỗi ngày, tạo nên một nhịp độ làm việc cường độ cao.

Từng yếu tố của show được tính toán kỹ lưỡng

Với sân khấu nằm hoàn toàn trên mặt biển, mỗi động tác đều phải được căn chuẩn xác theo mức gió, sóng, độ sâu thủy lực và tầm nhìn ban đêm. "Mỗi buổi tập đều phải như một buổi biểu diễn thật. Mỗi sai lệch đều có thể khiến cả đội dừng lại và làm lại từ đầu," một vận động viên chia sẻ.

"Chúng tôi phải làm việc với cả ánh sáng, âm thanh, sóng biển và con người – không có một yếu tố nào là cố định. Chỉ riêng việc đồng bộ chuyển động đã phức tạp hơn rất nhiều so với show trong nhà," đại diện show chia sẻ.

Buổi thử nghiệm show dự kiến vào 19/5

Sau giai đoạn luyện động tác, khoảng giữa tháng 5, toàn bộ ê-kíp sẽ cài đặt công nghệ trình diễn. Mỗi ngày đều có test pháo và đồng bộ hệ thống ánh sáng. Cường độ tập luyện thậm chí còn được đẩy lên cao hơn khi buổi thử nghiệm show chính thức được ấn định dự kiến vào tối 19/5 – khi toàn bộ kịch bản sẽ được chạy thử lần đầu tiên theo đúng trình tự, đầy đủ pháo, âm thanh, ánh sáng và đội hình trình diễn.

Du khách thăm quan tò mò và thích thú với các buổi tập

Mọi chi tiết, từ điểm nổ pháo cho đến nhịp lên flyboard, đều được tinh chỉnh đến từng giây. Sự chuẩn bị ấy diễn ra âm thầm, không ánh đèn sân khấu, không khán giả – nhưng chính là phần nền móng để đêm 23/5, bản giao hưởng đầu tiên trên biển Cát Bà có thể cất lên một cách trọn vẹn, ngoạn mục.

Show diễn sẽ khai màn vào 23/5

Theo kế hoạch, "Bản Giao Hưởng Đảo Xanh" sẽ chính thức ra mắt khán giả vào tối 23/5 và duy trì lịch biểu diễn 5 đêm mỗi tuần (thứ 3, 5, 6, 7 và Chủ Nhật), dự kiến kéo dài đến 2/9. Mỗi suất diễn kéo dài 30 phút, từ 20h00 đến 20h30. Show Jetski bắn pháo hoa Bản giao hưởng đảo xanh - Symphony of the Green Island do Sun Group đầu tư gần 200 tỷ đồng sẽ diễn ra tại Cát Bà vào ngày 23/5 tới. Tham gia sản xuất chương trình đều là những cái tên nổi tiếng thế giới: H2O Events – đơn vị sản xuất show trình diễn nước kết hợp pháo hoa nổi tiếng Australia và LaserVision - đơn vị đứng sau show diễn Imagine tại Dubai Festival City (Dubai) hay Wonder Full tại Marina Bay Sands (Singapore)...