Nóng: Rộ tin Baifern Pimchanok và Nine Naphat đã chia tay

Chiều ngày 24/6, cả mạng xã hội náo loạn khi nhiều trang tin tức hàng đầu Thái Lan gồm MGR Online, Kapook đồng loạt đăng tải tin tức nghi vấn cặp đôi hot nhất showbiz hiện giờ Baifern Pimchanok và Nine Naphat đã chính thức chia tay. Theo thông tin, cả hai kết thúc mối quan hệ sau chuyến du lịch ở Thuỵ Sĩ vừa qua.

Đáng chú ý hơn cả, Baifern đã tham gia sự kiện công khai quảng bá cho tập đoàn truyền thông Thái Lan True mới đây với tư cách đại sứ, và nữ diễn viên này lại né tránh câu hỏi của báo giới về chuyện chia tay Nine. Mỹ nhân sinh năm 1992 này cho hay, đây không phải dịp thích hợp để trả lời những câu hỏi như thế này. Nhưng trước đó, Baifern và Nine đều không ngần ngại chia sẻ về chuyện tình cảm kể cả ở những sự kiện tương tự. Điều này không khỏi khiến công chúng hoài nghi, càng lo sợ cặp đôi đã thật sự "đường ai nấy đi" nên mới chọn dịp thích hợp để lên tiếng chính thức sau.

Cặp đôi vừa có chuyến du lịch Thuỵ Sĩ cực vui vẻ, hạnh phúc trước đây không lâu

Thái độ của người đẹp ở sự kiện không khỏi khiến công chúng thêm hoang mang

Sau khi thay trang phục để ra về, Baifern còn để lại 1 câu nói ngỏ với truyền thông, khiến công chúng không khỏi hoang mang: "Lần sau em sẽ chia sẻ kỹ hơn về vấn đề này". Được biết tin đồn tình cảm của Baifern - Nine đã chính thức "toang" rộ lên từ bài đăng của chính mỹ nhân đình đám này. Trên Instagram ngày 20/6, nữ diễn viên Chiếc Lá Bay bỗng đăng 1 hình ảnh ngồi gục kèm dòng trạng thái "Tan vơ rồi, hoá ra là như thế này". Tin đồn càng trở nên rầm rộ sau khi Nine bình luận dưới bài đăng biểu tượng chào bằng 2 ngón tay và trái tim màu trắng. Công chúng hiện vẫn đang chờ cặp đôi này đưa ra phản hồi chính thức về tin đồn chia tay.

Còn nhớ hồi bộ phim Friend Zone mới được ra mắt, dân tình đổ dồn sự chú ý vào cặp đôi minh tinh cực phẩm Thái Lan Baifern Pimchanok và Nine Naphat. Rất nhiều người mong đợi cặp đôi này có thể thành đôi ngoài đời, tuy nhiên sau đó, Nine lại vướng phải tin đồn hẹn hò với đàn chị Mai Davika nên fan đã nguôi đi hi vọng phần nào. Trong buổi cúng Tổ nghề trước cho bộ phim Sợi Dây Hoàng Lan (Sroi Sabunnga), Nine và Baifern lại khiến thuyền "ra khơi" chỉ qua màn xuất hiện đẹp như tranh bên nhau.

Và sau thời gian dài theo đuổi, Nine đã tán đổ được Baifern. Từ đó cho đến nay, người hâm mộ luôn hào hứng dõi theo cặp đôi này vì tình cảm chân thành của họ dành cho nhau và những màn tương tác dễ thương, đầy tự nhiên và ngọt như mật. Đến nay, Baifern và Nine vẫn là 1 trong những cặp đôi đẹp, quyền lực và được ủng hộ nhất xứ sở chùa vàng nói riêng và châu Á nói chung.



Nguồn: MGR Online, Kapook

https://kenh14.vn/nong-ro-tin-baifern-pimchanok-va-nine-naphat-da-chia-tay-2024062416172184.chn