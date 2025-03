Nóng: Nam ca sĩ nhà YG được phát hiện qua đời tại nhà riêng, cảnh sát nghi tự tử

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam ca sĩ nổi tiếng Wheesung được phát hiện qua đời vào lúc 20h29 hôm nay (giờ Hàn Quốc). Gia đình tìm thấy nam ca sĩ bất tỉnh tại nhà riêng ở quận Gwangjin, Seoul và nhanh chóng báo cảnh sát.

Cảnh sát nhận định Wheesung đã tử vong 1 thời gian trước khi được phát hiện. Cảnh sát xem xét khả năng nam ca sĩ 43 tuổi tự tử hoặc dùng thuốc quá liều. Hiện tại chưa phát hiện dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài, cảnh sát cũng đang tìm kiếm liệu Wheesung có để lại di thư hay không.

Wheesung đột ngột qua đời ở tuổi 43

Wheesung sinh năm 1982, ra mắt năm 2002 dưới trướng "ông lớn" YG Entertainment. Nam ca sĩ nhanh chóng nổi lên nhờ chất giọng nội lực, giàu cảm xúc. Anh sở hữu nhiều bản hit trong thập niên 2000 như With Me, Can't We, Insomnia, Love Is Delicious...

Tuy nhiên đến năm 2019, nam ca sĩ này vướng lao lý vì sử dụng trái phép thuốc gây mê propofol. Wheesung từng bất tỉnh vì sử dụng etomidate – một loại thuốc có tác dụng tương tự propofol. Nam ca sĩ bị kết án 1 năm tù treo trong 2 năm vào năm 2021.

Sau cú vấp ngã, Wheesung tích cực trở lại làng nhạc. Thậm chí anh còn có lịch tổ chức concert chung với ca sĩ KCM vào ngày 15/3 sắp tới tại Busan. Ngày 6/3, Wheesung còn chia sẻ ảnh trên mạng xã hội cùng lời nhắn: "Giảm cân xong rồi, hẹn gặp ngày 15/3". Sự ra đi đột ngột của Wheesung khiến công chúng vô cùng bàng hoàng và thương xót.

Hình ảnh cuối cùng của nam ca sĩ

Anh có concert vào ngày 15/3, nhưng đã đột ngột qua đời

Nguồn: Osen