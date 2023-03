Nóng: MC Cát Tường thừa nhận "tôi và anh Quyền Linh có mâu thuẫn không thể giải quyết được!"

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều lời đồn cho rằng Cát Tường đã bị đuổi khỏi chương trình hẹn hò đình đám Hẹn Ăn Trưa. Tại buổi trò chuyện, Cát Tường thẳng thắn nói rằng thông tin bị đuổi đang được chia sẻ rầm rộ là hoàn toàn không đúng sự thật.

"Thông tin bị đuổi khỏi show hẹn hò là sai sự thật"

Cát Tường cho biết: "Hôm nay tôi lên tiếng 1 lần duy nhất về những lùm xùm gần đây, tôi sẽ không nói tới nói lui những chuyện xảy ra trong quá khứ nữa. Mấy ngày nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin tức cho rằng tôi bị đuổi khỏi chương trình Hẹn Ăn Trưa, tôi xin khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật. Tin tức sai xuất hiện trên Facebook, TikTok rất nhiều.

Các bạn có hiểu từ bị đuổi nó nặng lắm không. Khi làm không tốt công việc đó thì mới bị đuổi, tôi chỉ lên tiếng khẳng định sự việc đang bị định hướng truyền thông trên mạng là hoàn toàn sai.

Tôi đã xin phép nhà sản xuất show hẹn hò được dừng công việc, vì tôi cảm thấy mình đã làm công việc này trong thời gian quá dài, tôi muốn dành thời gian để làm những công việc khác. Trước khi dừng làm MC các show hẹn hò, tôi có dẫn chương trình Hẹn Ăn Trưa và Ghép Đôi Thần Tốc.

Nói về Hẹn Ăn Trưa trước, cách đây khoảng hơn 3 năm đã có thông tin tôi bị tạm ngưng, bị đuổi, bị yêu cầu rời khỏi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Vào thời điểm 3 năm trước, rất nhiều người hỏi vì sao tôi lại rời khỏi Bạn Muốn Hẹn Hò. Nhưng lúc đó, tôi chọn giải pháp im lặng dù điều tiếng không tốt hướng về tôi rất nhiều. Khi này, tôi cảm thấy cuộc sống chưa được ổn định, công việc không chắc chắn, tôi chỉ có một mình thôi, sẽ rất yếu thế nếu lên tiếng chia sẻ. Tôi sợ, nếu nói hết lúc này thì sẽ bị khán giả mắng nhiều hơn.

Cát Tường và Quyền Linh có mâu thuẫn không thể giải quyết được

Bạn Muốn Hẹn Hò là mối lương duyên giúp tôi đến với danh xưng bà mai, bà mối. Tại đây, tôi làm MC cùng anh Quyền Linh, sau khi chương trình phát sóng thì nhận hiệu ứng tốt, được khán giả trong và ngoài nước ủng hộ. Từ đây, tôi mới làm MC nhiều, chứ trước đó tôi làm diễn viên".

"Tôi và anh Quyền Linh có mâu thuẫn không thể giải quyết được"

"Việc dừng làm MC ở Bạn Muốn Hẹn Hò là câu chuyện cá nhân giữa tôi với anh Quyền Linh. Tôi và anh Linh có những sự việc ngoài cuộc sống không được vui vẻ, giữa chúng tôi là sự bất hòa, không giải quyết được. Cho nên khi đến quay show Bạn Muốn Hẹn Hò, tôi và anh Linh không tương tác hào hứng như trước. Thấy được điều này, nhà sản xuất đã gọi tôi đến để yêu cầu cố gắng tìm cách hòa giải với anh Linh. Phía công ty cũng hỗ trợ 2 anh em rất nhiều trong việc hòa giải. Tuy nhiên, việc hòa giải không đạt kết quả như mong muốn, 1 trong 2 người phải dừng lại.

Cuối cùng, phía công ty sản xuất chọn anh Quyền Linh ở lại, tôi phải dừng việc làm MC cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trước đó, tầm 6 tháng thì phía công ty có cho ra đời chương trình Hẹn Ăn Trưa, đây là chương trình con của Bạn Muốn Hẹn Hò. Về nội dung thì Hẹn Ăn Trưa nhỏ gọn và năng động hơn Bạn Muốn Hẹn Hò. Cùng thời điểm sự việc với anh Quyền Linh xảy đến, công ty có đưa tôi sang Mỹ để làm mai mối cho kiều bào bên đó.

MC Cát Tường cho biết đã chủ động báo với ekip sản xuất chương trình Hẹn Ăn Trưa việc dừng làm MC để ban biên tập kịp thời tìm người thay thế

Khi còn đang ở bên Mỹ, tôi vô tình đọc được thông tin trên mạng, y như với lùm xùm hiện tại, nội dung thông tin không đúng sự thật: Bà mối Cát Tường đi Mỹ nên không thể làm MC Bạn Muốn Hẹn Hò. Vì lý do đó nên công ty mời Nam Thư hợp tác trong vai trò MC. Đọc xong tin tức, tôi gọi cho phía công ty để yêu cầu gỡ thông tin, do nó không đúng, tôi bị nghỉ làm MC chương trình vì lý do cá nhân, không phải do đi Mỹ mới dừng làm.

Thời điểm này, tôi cảm thấy bản thân hơi nóng, thêm nữa chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là nguồn kinh tế chính, là nồi cơm của Cát Tường. Tôi bị sốc và buồn khi xuất hiện hình thức truyền thông như thế. Phía công ty bảo rằng đợi tôi về thì sẽ xử lý tiếp. Đến lúc về rồi, phía công ty mời tôi lên nói chuyện, công ty bảo muốn tôi và anh Quyền Linh, Nam Thư livestream chia sẻ vui vẻ rằng do Cát Tường bận rộn nên mới dừng, đồng thời tôi cũng phải nói là ủng hộ người mới Nam Thư trong vai trò bà mối.

Tôi từ chối, tôi bảo rằng do bị ép nghỉ nên không thể làm được. Bạn nào muốn vào làm thì cứ cố gắng thôi, mỗi người đều có giá trị riêng mà. Khi đã nghỉ không làm nữa rồi thì chẳng có lý do gì để tôi phải vô cùng để livestream nữa.

Công ty có nói nếu Cát Tường không hợp tác với truyền thông của công ty thì công ty sẽ dừng tất cả những chương trình tôi đang làm. Cụ thể, lúc đó tôi bị dừng chương trình Yêu Là Cưới làm cùng MC Quang Bảo, tôi cũng bị dừng luôn cả chương trình đầu tư cho nhóm nhạc P336 - nhóm nhạc đông thành viên do tôi làm quản lý.

Tôi nói rằng nếu muốn cắt thì cứ cắt. Lúc này, tôi buồn lắm nhưng vẫn lựa chọn giải pháp im lặng vì sợ nếu cứ lùm xùm thì những công ty khác sẽ vì sợ mà không mời mình nữa. Cuối cùng, tôi thấy việc im lặng là đúng đắn.

Lúc ấy, các chương trình dừng lại hết, chỉ còn chương trình Hẹn Ăn Trưa. Vì cả tôi lẫn phía công ty đều thống nhất là tiếp tục làm. Do chương trình chỉ có mình tôi làm MC thôi, tôi không phải đối mặt với người nào khác. Sau vụ việc đó, tôi vẫn làm việc cùng công ty, mọi thứ vui vẻ lắm.

Đến cuối năm 2022, tôi nói với phía công ty rằng muốn dừng làm MC Hẹn Ăn Trưa. Tôi chủ động báo với các bạn biên tập từ sớm để không bị cập rập. Nhưng mấy hôm nay không hiểu vì sao lại xuất hiện tin tức bị đuổi khỏi chương trình. Tôi lên tiếng một lần để làm rõ thông tin sai sự thật đang ảnh hưởng đến công việc của mình".