Nóng: Học bổng 100% chương trình IB duy nhất tại GFF

Hỡi các "chiến thần" Gen Z đam mê du học, tin hot đây! Cơ hội chạm tay vào nền giáo dục đỉnh cao Canada đang đến gần hơn bao giờ hết.

Hôm nay, ngày 07/03/2025, tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã diễn ra buổi lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MOC) giữa Tiim Group - đại diện Ban tổ chức dự án Global Future Fair (GFF), và Học viện Quốc tế London (London International Academy - LIA), Canada. Hai bên đã chính thức "bắt tay" hợp tác, mang đến "cơn mưa" học bổng siêu khủng cho giới trẻ Việt Nam.

Đến "quẩy" cùng Global Future Fair, rinh ngay học bổng IB Canada

- Deal hot nhất: LIA cấp 10 suất học bổng 100% trị giá 30,000 CAD cho chương trình Trung học OSSD (Ontario Secondary School Diploma) tại Canada, và học bổng 100% trị giá 35,000 CAD cho chương trình Tú tài quốc tế IB (International Baccalaureate) Canada, độc quyền dành cho các bạn tham gia triển lãm Global Future Fair vào ngày 23/03/2025 tại TP.HCM.

- Ngoài ra, LIA còn tung ra 10 suất học bổng 70% cho chương trình OSSD và IB, cùng hàng loạt ưu đãi "siêu to khổng lồ" cho các chương trình ngắn hạn.

- Đặc biệt hơn, học viên tham gia các chương trình trại hè, trại đông của LIA, có cơ hội được miễn phí 100%.

Vì sao LIA là "chân ái" cho Gen Z?

- LIA là trường trung học "xịn sò" tại Ontario, Canada, với chương trình OSSD và IB được đánh giá cao.

- Môi trường học tập "chất như nước cất" với cơ sở vật chất hiện đại, phòng STEM xịn xò được tài trợ bởi ngân hàng BMO.

- Cân mọi trình độ tiếng Anh với chương trình ESL toàn diện, cùng cơ hội thi IELTS, SAT, Cambridge ngay tại trường.

- Khi đã học tại LIA rồi thì tỷ lệ đậu vào các trường đại học danh tiếng như University of Toronto, McMaster University, University of Western, University of Alberta và University of British Columbia là 100%.

- Ngoài ra, trường còn có rất nhiều câu lạc bộ khác nhau, và các hoạt động ngoại khóa.

Chốt đơn học bổng ngay và luôn!

Đừng bỏ lỡ cơ hội vàng để hiện thực hóa giấc mơ du học Canada. Đến ngay Global Future Fair để rinh về những suất học bổng siêu hot và khám phá thêm nhiều điều thú vị về LIA nhé!

Thời gian diễn ra sự kiện từ 8h30 đến 17h00 ngày 23/03/2025 tại Adora Center, 431 Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, TPHCM.