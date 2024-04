Nóng: Đang cháy dữ dội tại dãy nhà bên bờ kênh quận 8, lửa lan rất nhanh

Vụ cháy xảy ra khoảng 20h ngày 1/4 tại một nhà dân trên đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, TPHCM. Thời điểm trên, khi phát hiện ngọn lửa bùng lên dữ dội tại một căn nhà vội đến dập lửa.

Tuy nhiên lửa bén nhanh rồi lan rộng khiến việc dập lửa tại chỗ bất thành. Nhiều người hô hoán nhau tháo chạy do đám cháy bùng lên dữ dội.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến nhiều người hoảng hốt

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CHCN Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 8 nhanh chóng có mặt triển khai nhiều hướng tiếp cận. Do dãy nhà cháy nằm bên bờ kênh Đôi nên lực lượng chức năng dùng cano tiếp cận phun nước. Hiện chưa rõ thương vong về người.

Đến 20h30, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khống chế đám cháy. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhận thông tin.

Nhiều người dân đứng theo dõi vụ cháy từ phía bên này của bờ sông