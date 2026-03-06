Nóng: Chính thức có quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Nghị định áp dụng đối với người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; cơ quan thuế các cấp và công chức thuế; cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Về chính sách thuế, Nghị định quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh từ 500 triệu đồng trở xuống trong năm thuộc diện không chịu thuế GTGT. Trường hợp doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu theo tỷ lệ phần trăm.

Đối với thuế thu nhập cá nhân, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống trong năm cũng không phải nộp thuế TNCN. Trường hợp doanh thu vượt mức này thì thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Nghị định cũng quy định việc áp dụng mức trừ 500 triệu đồng trước khi tính thuế đối với một số trường hợp. Khi cá nhân kinh doanh có nhiều ngành nghề hoặc nhiều địa điểm kinh doanh, người nộp thuế có thể lựa chọn ngành nghề hoặc địa điểm để áp dụng mức trừ sao cho có lợi nhất, nhưng tổng mức được trừ trong năm không vượt quá 500 triệu đồng. Trường hợp doanh thu của ngành nghề hoặc địa điểm được lựa chọn chưa trừ hết 500 triệu đồng, phần còn lại có thể tiếp tục được trừ vào doanh thu của ngành nghề hoặc địa điểm khác.

Đối với cá nhân cho thuê bất động sản có nhiều hợp đồng cho thuê ở các địa điểm khác nhau, mức trừ 500 triệu đồng cũng được áp dụng theo nguyên tắc tương tự và tổng mức trừ trong năm không vượt quá 500 triệu đồng đối với toàn bộ các hợp đồng cho thuê.

Nghị định nêu hai phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh. Với trường hợp doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng mỗi năm, thuế có thể được tính theo phương pháp thuế suất nhân với doanh thu tính thuế.

Với cá nhân có doanh thu trên 3 tỷ đồng, hoặc cá nhân trong nhóm doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng lựa chọn phương pháp khác, thuế được tính theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất, trong đó thu nhập tính thuế được xác định bằng doanh thu trừ chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nghị định cũng quy định nguyên tắc xác định doanh thu của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Doanh thu được hiểu là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ và các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh, bao gồm cả trợ giá, phụ thu, khoản thưởng, hỗ trợ doanh số, khuyến mại hoặc các khoản bồi thường liên quan đến hoạt động kinh doanh, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

Đối với một số hoạt động đặc thù như gia công, bán hàng trả góp, cho thuê tài sản, vận tải hoặc xây dựng, doanh thu được xác định theo từng loại hình kinh doanh và theo giá trị thực tế phát sinh của hoạt động đó.

Nghị định cũng nêu rõ các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế, bao gồm các chi phí thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định. Các khoản chi như nguyên liệu, hàng hóa, tiền lương, bảo hiểm bắt buộc, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí lãi vay phục vụ hoạt động kinh doanh và một số khoản chi khác phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh có thể được tính vào chi phí hợp lý.

Ngược lại, các khoản chi không liên quan đến hoạt động kinh doanh; chi phí không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ; các khoản chi mang tính phục vụ nhu cầu cá nhân; tiền phạt vi phạm hành chính hoặc vi phạm hợp đồng; hay chi phí khấu hao tài sản không phục vụ hoạt động kinh doanh sẽ không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế.

Ngoài thuế GTGT và thuế TNCN, Nghị định cũng nêu trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên hoặc thuế bảo vệ môi trường thì nghĩa vụ thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với từng loại thuế tương ứng.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ về khai thuế, tính thuế, nộp thuế, khấu trừ thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, xử lý tiền thuế, tiền nộp chậm, tiền phạt nộp thừa.

Các nội dung nói trên được ban hành tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 5/3/2026. Nghị định được ban hành trên cơ sở các quy định của Luật Quản lý thuế 2025, Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025), Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 và Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Nghị Nghị định số 68/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ 5/3/2026.

Theo Nghị định, phạm vi điều chỉnh bao gồm các nội dung liên quan đến thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và một số loại thuế khác; việc khai thuế, tính thuế, nộp thuế, quyết toán thuế; xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa. Đồng thời, văn bản cũng quy định trách nhiệm của các chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số trong việc khấu trừ, kê khai thay và nộp thay thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong một số trường hợp.