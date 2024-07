NÓNG: Bắt giữ Dương Đình Luyện - đối tượng sát hại mẹ vợ và vợ cũ rồi bỏ trốn

Liên quan đến vụ việc đối tượng sát hại mẹ vợ và vợ cũ ở Hải Dương xảy ra hôm 23/6, trưa nay 8/7, nguồn tin riêng của PV được biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp các đơn vị chức năng đã bắt giữ đối tượng Dương Đình Luyện (SN 1985, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, TP Chí Linh). Đây là nghi phạm gây án khiến 2 nạn nhân (2 mẹ con) phường Văn An, TP Hải Dương) tử vong. Sau khi gây án, Luyện đã phóng xe ô tô bỏ chạy và được công an thông báo truy tìm.

Hình ảnh liên quan đến đối tượng được công an công bố

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h50 ngày 23/6, Dương Đình Luyện đi ô tô bán tải màu xanh đến nhà bà L.T.H. (SN 1964) tại khu dân cư Tường, phường Văn An, TP Chí Linh.

Tại đây, Luyện dùng hung khí đâm bà H. và chị T.T.N.A. (SN 1993, người có thời gian chung sống cùng Luyện như vợ chồng). Hậu quả, 2 mẹ con bà H. tử vong.

Sau đó, Luyện điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường rồi bỏ xe tại một khu ruộng thuộc khu dân cư Miễu Sơn, phường Thái Học (TP Chí Linh).

Theo tìm hiểu, Dương Đình Luyện quen biết và sinh sống như vợ chồng với chị T.T.N.A. từ năm 2015, có một con chung. Sau đó, 2 người chia tay.

Đến khoảng năm 2021, Luyện quen biết và kết hôn với chị Đ.T.G. (SN 1994 ở phường Văn Đức, TP Chí Linh), có một con.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ.

https://kenh14.vn/nong-bat-giu-duong-dinh-luyen-doi-tuong-sat-hai-me-vo-va-vo-cu-roi-bo-tron-20240708151020463.chn