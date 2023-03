Nói về vùng an toàn của mỗi người, Shark Nguyễn Thanh Việt từng chia sẻ cực thấm - Người khôn vắt tay lên trán ngẫm, người dại cho là điều gàn dở

Shark Nguyễn Thanh Việt nhận được sự quan tâm đông đảo bởi hàng loạt phát ngôn sâu sắc nhưng không kém phần dí dỏm, hài hước. Vị Chủ tịch Tập đoàn Intracom nổi tiếng là người thân thiện, thường xuyên có những chia sẻ hữu ích tới mọi người, đặc biệt là những bạn trẻ đang có khát vọng khởi nghiệp.

Tuổi trẻ có sức khoẻ dẻo dai, kiến thức rộng lớn, nhiệt huyết đam mê nhưng đôi khi vì tâm lý ngại ngùng nên không dám bước ra khỏi vùng an toàn. Đây là một trong những vấn đề mà nhiều người gặp phải ngày nay, nhất là các bạn trẻ mới bước ra khỏi giảng đường đại học.

Sống trong vùng an toàn sẽ giúp bạn hạn chế rủi ro. Đặc biệt, bản thân bạn sẽ luôn cảm thấy mình kiểm soát được bất cứ tình huống nào. Ngoài ra, khi sống trong vùng an toàn thì bạn sẽ thực hiện mọi quy trình, những việc làm lặp đi lặp lại hằng ngày mà không phải lo lắng, bất an.

Tuy nhiên, người luôn sống trong vùng an toàn thì khó có thể bứt phá, không có động lực chinh phục những mục tiêu vĩ đại hơn. Do đó, nếu bạn là người muốn thành công thì phải biết cách thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Chia sẻ về vấn đề này, Shark Nguyễn Thanh Việt từng cho biết: "Cả cuộc đời tôi chả có vùng nào an toàn cả. Mình phải chấp nhận tất cả không an toàn thì mình mới an toàn".

Shark Nguyễn Thanh Việt - Chủ tịch Tập đoàn Intracom

Shark Việt cũng đưa ra lời khuyên dành cho chúng ta nên thay đổi bản thân cho phù hợp với hoàn cảnh. "Khi mọi thứ đang yên đang lành thì chúng ta thay đổi rất khó. Để đánh đổi sự yên bình, sự tuần tự rất khó. Mình phải có điều gì đó bị đứt gãy, khó khăn nào đó ập đến thì mới có cơ hội thay đổi…", Chủ tịch Tập đoàn Intracom nhấn mạnh.

Lời khuyên của Shark Việt rất chí lí. Mặc dù sống trong vùng an toàn giúp chúng ta giảm bớt lo âu, cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, nó lại khiến cuộc sống của chúng ta trở nên nhàm chán hơn. Chỉ khi thoát khỏi vùng an toàn mới có thể đạt được thành tựu.

- Cơ hội phát triển bản thân: Khi bạn thoát ra khỏi vùng an toàn, dám đương đầu với những khó khăn, thử thách mới có cơ hội phát triển. Việc sợ thất bại, thách thức sẽ là bức tường vô hình ngăn cản bạn vươn tới sự thành công. Do đó, bạn cần dũng cảm đứng lên để thoát khỏi vùng an toàn.

- Giúp bản thân tự tin hơn: Khi thoát ra khỏi vùng an toàn thì bạn có thể bước qua được giới hạn bản thân. Nếu như bạn dám làm điều này thì bạn sẽ dám đương đầu với thất bại, rủi ro. Từ đó, bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ, tự tin, quyết đoán hơn trong mọi vấn đề.

- Khiến cuộc sống thêm nhiều ý nghĩa: Hành trình bước ra khỏi vùng an toàn có thể khó khăn và nhiều thử thách nhưng nó cũng chứa đựng nhiều thú vị. Bên cạnh đó, việc dám đối mặt với chông gai sẽ rèn giũa cho bạn sự can đảm, mạnh dạn. Từ đó, cuộc sống của bạn sẽ trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn.

- Hiểu được bản thân muốn gì: Một điều đặc biệt khi bước ra khỏi vùng an toàn sẽ giúp bạn hiểu bản thân hơn. Bạn có thể hiểu được những sở thích, đam mê, điểm mạnh và điểm yếu của mình.