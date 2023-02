Nổi tiếng và giàu có sau khi ra tù, "tiểu thư lừa đảo" Anna Sorokin nay còn được Harvard mời đến diễn thuyết cho sinh viên

Không phải vị giáo sư, chuyên gia thành công nào cũng có vinh hạnh được làm diễn giả tại ngôi trường danh tiếng nhất thế giới Harvard. Nhưng Anna Delvey, hay Anna Sorokin, một tội phạm đã bị kết án lừa đảo đã dùng con đường phi truyền thống nhất để có cơ hội này.

“Tiểu thư lừa đảo” Anna Sorokin, 32 tuổi, vốn là một con gái tài xế xe tải người Đức gốc Nga nhưng đã lừa cả giới thượng lưu New York mình là người thừa kế khối gia sản kếch xù của gia đình quý tộc. Cô bị kết tội vào tháng 4 năm 2019 và vừa kết thúc 4 năm tù tại Mỹ. Anna được trả tự do vào tháng 4 năm 2021 vì cải tạo tốt và đang được tự do một thời gian ngắn trước khi bị đưa vào trại tạm giam vì ở lại Mỹ quá hạn thị thực.

Anna Sorokin - người đang bị quản thúc với thiết bị theo dõi trên cổ chân đang "tung hoành" showbiz một lần nữa

Kể từ tháng 10 năm 2022, Anna đã bị quản thúc tại một căn hộ ở New York. Nhưng điều đó không ngăn cản được Anna trở lại rực rỡ với một thân phận hoàn toàn mới. Cô đã liên tiếp thực hiện các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông, ra mắt các dự án riêng, nhận vô vàn hợp đồng béo bở, kiếm được hàng tỷ đồng bằng cách bán tác phẩm nghệ thuật của mình cho người hâm mộ và gần đây nhất là được mời diễn thuyết tại Đại học Harvard.

Theo The New York Post, Đại học Harvard đã mời Anna Sorokin đến để diễn thuyết, trao đổi với lớp MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) của trường trong khóa học tên Borderline về quản trị rủi ro trong kinh doanh. Mục đích của khóa học này được giới thiệu là “nhằm khám phá các công ty được điều hành bởi những nhà quản lý có tâm nhưng đi chệch hướng bởi đánh giá sai rủi ro của họ khi gặp phải các cá nhân, tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp”.

Cô giờ là một sao được yêu thích của cánh săn ảnh Mỹ

Khóa học do giáo sư Eugene Soltes chịu trách nhiệm đứng lớp chính, đi sâu vào những rủi ro phức tạp và tiềm ẩn trong thế giới kinh doanh ngày nay. Borderline đã mời "những vị khách có kiến thức, chuyên môn độc đáo về mặt tối của thế giới kinh doanh" đến trò chuyện và Anna Sorokin rõ ràng đáp ứng điều kiện này.

Không chỉ Harvard, một nguồn tin còn tiết lộ với truyền thông rằng Anna còn đang được mời đến nói chuyện với sinh viên hàng loạt trường đại học top đầu thế giới như Đại học New York và Đại học Oxford ở Anh.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cô gái này được mời diễn giảng. Trước đó, vào tháng 9/2022, “tiểu thư lừa đảo” đã có buổi trò chuyện trực tuyến với sinh viên sau đại học của Đại học Columbia. Địa điểm nơi cô diễn thuyết online là một cơ sở giam giữ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Hình ảnh mới đây của Anna trong tiệc sinh nhật tuổi 32 sang chảnh và xa hoa

Cách lừa đảo của Anna là mặc những bộ quần áo hàng hiệu, đeo đầy đồ trang sức và túi xách xa xỉ, đi du lịch trên những chiếc máy bay tư nhân hoặc du thuyền dưới vỏ bọc là người đứng trên đỉnh cao tiền tài và địa vị. Người thừa kế giả là mẫu mực của châm ngôn “giả vờ cho đến khi bạn thành công” để đạt được thành công thực thụ sau đó.



“Tôi nổi tiếng vì là một tội phạm tài chính”, cô nói với Tatler trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2 năm 2022, “Tôi bị buộc tội 6 vụ ăn cắp lớn, và bị kết án 4 tội danh. Công việc của các công tố viên là làm xấu hình ảnh của tôi, nhưng cuối cùng, họ đã rất buồn vì họ lại giúp tôi nổi tiếng như thế này”.

Nguồn: NY Post, Talter