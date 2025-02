Nỗi oan ức của Song Hye Kyo

Sự trở lại của Song Hye Kyo ở bộ phim Dark Nuns (Nữ Tu Bóng Tối) đang là chủ đề rất hot tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có cả Việt Nam. Thực tế, khi công chiếu tại Hàn, phim nhận về nhiều phản ứng gay gắt bởi những yếu tố bị cho là nhạy cảm. Song Hye Kyo vì vậy mà trở thành cái tên bị "đưa lên thớt" với nhiều bình luận chỉ trích, cho rằng cô sai lầm và phải chịu trách nhiệm khi đã nhận kịch bản này. Thế nhưng thực tế là ở quê nhà, phim vẫn đạt đến điểm hòa vốn, sau đó tiếp tục bán được vé, nó cũng càn quét phòng vé nhiều quốc gia châu Á và hiện đang nhận về nhiều phản ứng tương đối tích cực tại Việt Nam. Vậy Song Hye Kyo có thực sự đáng phải chịu những chỉ trích như vậy?

Song Hye Kyo ở Dark Nuns

Một bộ phim báng bổ tâm linh, kỳ thị phụ nữ?

Thời điểm công chiếu tại Hàn Quốc, Dark Nuns bị chỉ trích thậm tệ ngay từ những suất chiếu sớm đầu tiên, khi mới chỉ có vài trăm khán giả ra rạp. Một loạt những bài đăng làm xấu hình ảnh của Dark Nuns, cho rằng bộ phim này bôi nhọ người Công giáo, nhất là hình ảnh nữ tu và nhất là có yếu tố kỳ thị phụ nữ nghiêm trọng.

Lý do của những bình luận tiêu cực này là bởi trong phim, nhân vật nữ chính - sơ Junia - được xây dựng vô cùng khác biệt so với hình ảnh nữ tu thường thấy. Cô nỗ lực để được tổ chức một nghi lễ trừ tà (dù theo quy định thì sơ nữ không được tham gia trừ tà), cô hút thuốc, bị ung thư cổ tử cung và sẵn sàng mạnh miệng đôi co với ác quỷ, thậm chí là cả các linh mục bằng những từ ngữ khá thô tục. Chưa kể, sơ Junia còn nhờ cậy một thầy pháp và tìm tới cả bài Tarot để thực hiện nghi thức cứu mạng một đứa trẻ. Những chi tiết này có phần khác lạ và bị cho là không phù hợp với hình ảnh của một nữ tu thông thường.

Nghiêm trọng hơn cả việc báng bổ tôn giáo là chuyện nhân vật của Song Hye Kyo bị cho là kỳ thị phụ nữ. Junia không được phép tổ chức lễ trừ tà, cô phải đi tìm kiếm sự trợ giúp khắp nơi, tạo ra một liên minh với sơ Michela (Jeon Yeo Bin) để thực hiện nghi lễ cứu mạng cậu bé Hee Joon. Thêm vào đó, chuyện Junia bị ung thư cổ tử cung và ác quỷ thì liên tục lấy điều này ra để mỉa mai cô đã khiến khán giả Hàn càng thêm phẫn nộ.

Dark Nuns và Song Hye Kyo đang bị oan

Thời điểm Dark Nuns mới công chiếu, rất nhiều người chỉ đích danh cho rằng Song Hye Kyo không có mắt chọn kịch bản và phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất cho sự thất bại của bộ phim. Không ít bình luận tiêu cực còn cho rằng cô đã ngoài 40 tuổi, trải qua nhiều biến cổ trong cuộc đời nhưng lại không tôn trọng chính giới tính của mình. Thế nhưng thực tế nội dung bộ phim và vai diễn của cô có đáng bị sỉ vả như vậy?

Đồng ý rằng Dark Nuns chưa phải một bộ phim tốt, nó có khá nhiều khuyết điểm về kịch bản cũng không thực sự phù hợp với các tín đồ của dòng phim kinh dị, tâm linh, trừ tà nặng đô. Thế nhưng thực tế thì kịch bản Darks Nuns nói chung và nhân vật của Song Hye Kyo hoàn toàn không có yếu tố nhạy cảm về giới tính. Nếu chỉ trích phim chỉ là kỳ thị phụ nữ chỉ vì nhân vật trong phim bị ung thư cổ tử cung và cố gắng để tạo ra một "liên minh phụ nữ" thì có phần hơi phiến diện. Và thực tế là căn bệnh này cũng như những lời thoại gây sốc, đả động đến vấn đề nhạy cảm của phụ nữ cũng không hề xuất hiện quá nhiều trong phim như trước đó netizen Hàn đã nhận xét.

Nếu xem phim, khán giả sẽ nhận ra, Dark Nuns thực sự là một bộ phim đậm chất nữ quyền, hoàn toàn không hề kỳ thị phụ nữ. Sơ Junia không được phép tổ chức một buổi lễ trừ tà vì cô là nữ tu nhưng sau đó, Junia đã liên tục chiến đấu, tìm cách để hợp thức hóa buổi lễ này. Cô bắt tay với một nữ pháp sư cùng một sơ nữ khác, chứng minh rằng quan điểm của Cha Paul - Giáo hội là sai và cuối cùng là thành công giải cứu đứa trẻ tội nghiệp khỏi ác quỷ. Còn về vấn đề nhạy cảm tôn giáo, hình ảnh một nữ tu nghiện thuốc, lời lẽ thô tục thì có lẽ câu chuyện xuất phát từ lỗ hổng kịch bản chứ không phải chuyện báng bổ tâm linh. Khán giả cần nhiều hơn thông tin về nhân vật Junia, nhất là quá khứ của cô để có thể thấy được tại sao, Junia lại xuất hiện trong dáng vẻ khác lạ này.

Có thể thấy vấn đề lớn nhất của Dark Nuns là kịch bản chưa đủ thuyết phục, khiến một bộ phận khán giả chưa cảm thấy được thỏa mãn với câu chuyện của Junia - một sơ nữ bất chấp những quy chuẩn về giới tính và tôn giáo để cứu người. Nếu câu chuyện được giải quyết ngọn ngành hơn thì người xem hoàn toàn có thể cảm thông cho những vấn đề xoay quanh nhân vật này và Song Hye Kyo cũng không phải chịu nỗi oan là kẻ tự kỳ thị chính giới tính của mình!