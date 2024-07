Dù sở hữu gia tài đồ sộ, là nàng dâu hào môn nhưng Tăng Thanh Hà có lối sống giản dị, thể hiện cả trong cách nuôi dạy các con. Tôn trọng tuyệt đối quyền riêng tư của con bằng cách chưa từng công khai cận cảnh gương mặt các bé nhưng chỉ cần qua vài chi tiết nhỏ Hà Tăng đăng tải, ai cũng biết Richard, Chloe và Mason đều được nuôi dưỡng và lớn lên trong hạnh phúc.

Ai theo dõi Hà Tăng lâu đều biết cô rất chú trọng vào việc phát triển năng khiếu lẫn học thuật cho các con. 3 em bé đều có khả năng nói tiếng Anh thành thạo, mới 6, 7 tuổi đã có thể đọc quyển sách bằng tiếng Anh. Ngoài ra, bà mẹ 3 con chăm chỉ đưa các bé đi phiêu lưu, khám phá, trải nghiệm thiên nhiên, những điều khó học từ sách vở.

Riki lái xe đạp địa hình thành thạo

Mới đây, Hà Tăng còn khoe các con được tham gia bộ môn mới như đi mô tô hay đạp xe địa hình. Thông thường, trẻ trong độ tuổi này sẽ vẫn đi các khu vui chơi, nhà bóng... nhưng Hà Tăng lại thích việc cho con được trải nghiệm và những chuyến đi như thế này khiến Richard cùng Chloe rất vui.

Nhìn dáng vẻ tự tin của cả 2 anh em mà ai cũng ngưỡng mộ. Có lẽ vì được tham gia nhiều những chuyến đi như vậy mà trông các em bé đều tự tin, không sợ thử thách dù còn nhỏ tuổi. Đặc biệt là Chloe, dù là con gái nhưng bé rất hào hứng tham gia đua xe, điều khiển tay lái vững vàng khiến không ít người ngưỡng mộ.

Chloe lái xe mô tô thành thạo, rất hào hứng với trải nghiệm mới

Thấy các con hạnh phúc, Hà Tăng cũng không khỏi cảm động. Ngoài đua mô tô, các con còn được nghịch nước, vầy suối trong rừng mát lịm. Những trải nghiệm này thực sự khiến cho trẻ ở lứa tuổi này nhớ mãi. Để đảm bảo an toàn, Tăng Thanh Hà chuẩn bị mũ bảo hiểm, áo chống nắng và giày cẩn thận cho con để nhóc tỳ thoải mái lái xe.

Hà Tăng chia sẻ đối với ba nhóc tỳ sẽ có những phương pháp nuôi dạy khác nhau, cô từng nói về cách truyền tải kiến thức, kinh nghiệm sống cho hai con trai trong nhà: "Trở thành mẹ của một đứa con trai là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm để thay đổi thế giới. Nuôi dạy các con biết tôn trọng phụ nữ, dạy con biết đứng lên vì người khác, dạy con trở thành người tử tế".

Lợi ích khi cho trẻ chơi trò mạo hiểm phù hợp

Không ít phụ huynh nghĩ rằng, sợ hãi là một trải nghiệm tiêu cực mà trẻ cần tránh nếu có thể. Tuy nhiên, thực tế, trò chơi mạo hiểm phù hợp có thể mang lại sự phấn khích và hồi hộp ở trẻ.

Bà Ellen Sandseter - Giáo sư tại Trường Đại học Queen Maud ở Trondheim (Na Uy) - đã xác định sáu loại trò chơi mạo hiểm thường thu hút trẻ em. Trước hết, trò chơi mạo hiểm thú vị với trẻ là thử thách ở độ cao. Bên cạnh đó, trò chơi tốc độ cũng mang lại nhiều điều thú vị. Trẻ có thể đu trên dây, hoặc xích đu; trượt tuyết, ván trượt, giày trượt, đi xe đạp, cũng như các thiết bị khác. Nhờ đó, có cảm giác hồi hộp, nhưng không mất kiểm soát.

Làm thế nào giữ an toàn khi cho trẻ chơi trò mạo hiểm

- Hãy nói cho trẻ hiểu những quy định về chiều cao, độ tuổi, quy tắc chơi nhằm tránh trò chơi quá nhanh, quá nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Nếu con bạn chưa đủ tuổi chơi, hãy giải thích cho bé hiểu rằng con chưa thích hợp để chơi những trò đó, có thể thử chúng vào năm sau.

- Cần tuân thủ yêu cầu thắt dây an toàn, ngồi yên, không thò tay ra ngoài khi tàu đang chạy... Đây là những quy tắc giúp giữ an toàn tối đa cho trẻ. Tốt nhất, cha mẹ hãy thực hiện những quy định đó một cách nghiêm túc để làm gương cho con, không lách luật dưới bất kỳ hình thức nào.

- Nắm rõ tình trạng sức khỏe của con: Những trò chơi tốc độ cao, quay tròn quá nhiều hay mạo hiểm, không thích hợp cho người bị bệnh tim mạch, huyết áp cao, phình mạch, người đang bị chóng mặt, đau lưng, cổ. Nếu con bạn bị một trong những chứng bệnh này, tốt nhất nên tránh xa những trò chơi mang tính thử thách cao.

- Giúp con bình tĩnh: Nếu con bạn đủ điều kiện tham gia các trò chơi mạo hiểm hay thử thách nỗi sợ hãi, hãy đưa ra một số lời khuyên giúp chúng bình tĩnh hơn khi tham gia. Chẳng hạn khi đi tàu lượn siêu tốc, con nên ngồi chính giữa ghế, không ngồi lệch hay dựa sang một bên, thắt đai an toàn.

- Tránh mặc đồ rườm rà khi chơi: Hãy hạn chế đeo đồ trang sức, búi tóc gọn gàng và mặc quần áo vừa vặn để giữ an toàn cho chính mình và tránh gây nguy hiểm cho người khác.

- Cung cấp đủ nước không chỉ giúp trẻ bù lại lượng nước đã mất qua mồ hôi khi di chuyển cả ngày trong công viên, mà còn giúp phòng tránh những triệu chứng như say nắng, say nóng hay mệt mỏi do mất nước. Do đó, hãy cố gắng cho con bạn uống đủ nước, không uống quá nhiều vì có thể gây xóc bụng khi vận động, còn uống quá ít có thể khiến trẻ bị mất nước. Nên hạn chế cho trẻ uống nước ngọt. Bên cạnh đó, mẹ có thể bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da của con.