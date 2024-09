Nỗi lo về an ninh khi trở về Anh của Harry: Màn kịch níu kéo vị Hoàng gia hay ám ảnh ăn sâu từ quá khứ?

Liệu đây có phải là một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng để duy trì sự liên quan với Hoàng gia Anh hay chỉ là nỗi sợ hãi chính đáng của một người từng là thành viên cấp cao trong gia tộc?

Sự xuất hiện bất ngờ của Vương tử Harry tại lễ tưởng niệm cố Lord Robert Fellowes, chú dượng của anh, vào thứ Năm vừa qua, có thể được xem là dấu hiệu của sự hòa giải giữa anh và anh trai, Thân vương William. Tuy nhiên, dường như đây là một sự kiện mà Công tước xứ Sussex muốn giữ bí mật. Tại sao lại như vậy? Liệu có phải Harry muốn duy trì ảo tưởng rằng anh chỉ có thể đến thăm Vương quốc Anh với một đội an ninh được Bộ Nội vụ tài trợ và không thể thực hiện chuyến đi theo cách khác?

Các nguồn tin thân cận với Công tước xứ Sussex trước đây từng tuyên bố rằng anh rất muốn dành nhiều thời gian hơn ở Vương quốc Anh, nhưng yêu cầu phải thông báo trước 28 ngày trước khi đến là một rào cản đáng kể. Tuy nhiên, thách thức về hậu cần này dường như không chỉ là một sự bất tiện. Có vẻ như Harry đang lợi dụng những lo ngại về an ninh của mình như một công cụ để thao túng mối quan hệ với Hoàng gia, đặc biệt là sau khi anh rời khỏi vai trò là thành viên Hoàng gia cấp cao vào năm 2020.

Cuộc chiến đòi quyền bảo hộ an ninh dai dẳng của Harry

Những phàn nàn của Harry về các hạn chế an ninh đã được ghi nhận rõ ràng, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra cách anh ấy đã sử dụng những lo ngại này như một cái cớ thuận tiện để biện minh cho sự vắng mặt của mình ở Vương quốc Anh - và quan trọng hơn, như một phương tiện để duy trì sự quan trọng sau khi rút lui khỏi nhiệm vụ hoàng gia.

Việc Công tước miễn cưỡng tuân thủ yêu cầu thông báo trước 28 ngày, điều này sẽ cho phép Bộ Nội vụ sắp xếp an ninh phù hợp, cho thấy rằng anh ấy sẵn sàng đến Vương quốc Anh bất cứ lúc nào với sự bảo vệ được cung cấp, hoặc không được cung cấp, vào thời điểm đó. Không chỉ bay sang dự lễ tưởng niệm của chú mình bất chấp nhiều thông tin cho rằng anh sẽ không đến vì lo ngại về an ninh, Harry còn bay sang Vương quốc Anh trong thời gian rất ngắn để thăm Vua cha Charles sau khi ông thông báo mắc bệnh ung thư.

Cuộc chiến an ninh của Harry dường như ít liên quan đến sự an toàn mà nhiều hơn là việc duy trì quyền kiểm soát câu chuyện của anh. Anh ta có phương tiện để đến Vương quốc Anh với sự sắp xếp an ninh của riêng mình, vậy tại sao anh ta không làm như vậy? Thời điểm chuyến thăm Vương quốc Anh trong tuần này cho thấy Harry vẫn muốn khẳng định sự liên quan của mình. Cho Hoàng gia thấy rằng anh sẽ không ngại gặp mặt anh trai William.

Cả hai anh em cũng đều có sự kiện được lên lịch ở New York vào tháng 9, nhưng giờ đây họ dự kiến sẽ không gặp nhau vì William đã quyết định không xuất hiện tại Hội nghị thượng đỉnh Đổi mới Earthshot được lên lịch trùng thời điểm với các sự kiện của Harry - một dấu hiệu rõ ràng cho thấy mối quan hệ của họ vẫn còn lạnh nhạt.

Sự xuất hiện của Harry tại lễ tưởng niệm của Lord Fellowes, gần Sandringham Estate của Hoàng gia, có thể được một số người coi là cành ô liu. Nhưng với lịch sử giữa anh và anh trai, sẽ mất khá nhiều thời gian để hàn gắn mối quan hệ đó. Và mong muốn tiếp tục cuộc chiến an ninh của vị công tước chắc chắn chứng tỏ rằng đây là một chương trình rất công khai và có tính toán.

Nỗi lo thực sự hay chỉ là màn kịch níu kéo hào quang hoàng gia?

Harry đã sử dụng danh tiếng của mình để đưa ra tuyên bố trong quá khứ. Kể từ khi anh và Meghan Markle rời bỏ nhiệm vụ hoàng gia, cặp đôi đã dàn dựng một loạt sự kiện truyền thông - từ cuộc phỏng vấn bùng nổ với Oprah đến bộ phim tài liệu “Harry & Meghan” của Netflix và cuốn hồi ký gây tranh cãi của Harry, Spare. Mỗi điều này đều khiến anh ấy xa cách gia đình hơn đồng thời giữ anh ấy luôn được chú ý.

Câu chuyện đang diễn ra về việc bố trí an ninh ở Vương quốc Anh của anh ấy hoàn toàn phù hợp với mô hình này. Bằng cách đóng khung các chuyến thăm của mình là đầy khó khăn do lo ngại về an ninh, Harry tự cho mình là nạn nhân của sự thờ ơ của Hoàng gia, đồng thời duy trì khoảng cách chiến lược.

Bất chấp hình ảnh Harry và William xuất hiện cùng nhau tại lễ tưởng niệm của Lord Fellowes, các nguồn tin tiết lộ rằng hai anh em ngồi cách xa nhau và không tương tác. Sự thiếu gắn kết này cho thấy rạn nứt sâu sắc vẫn tồn tại giữa họ - một rạn nứt mà Harry dường như không muốn hàn gắn. Trên thực tế, bằng cách liên tục nhấn mạnh đến các vấn đề an ninh của mình, anh ấy vẫn duy trì một câu chuyện khiến anh ấy mâu thuẫn với gia đình trong khi vẫn gắn bó với họ.

Bạn bè của gia đình Spencer đã bày tỏ hy vọng rằng một ngày nào đó hai anh em có thể hòa giải, nhưng điều này dường như ngày càng khó xảy ra. Những vết thương do những lời chỉ trích công khai của Harry gây ra, đặc biệt là trong Spare, vẫn còn mới mẻ và thật khó tưởng tượng làm thế nào để có thể xây dựng lại niềm tin. Đối với William, người đã phải chịu gánh nặng từ các cuộc tấn công của Harry, có rất ít động lực để tiếp cận một người anh em đã nhiều lần chọn các nền tảng công khai để bày tỏ những bất bình hơn là các cuộc trò chuyện riêng tư để tìm kiếm giải pháp.

Cuối cùng, những lo ngại về an ninh đang diễn ra của Vương tử Harry dường như ít liên quan đến sự an toàn thực sự mà nhiều hơn là việc duy trì lợi thế hơn Hoàng gia. Bằng cách sử dụng những lo ngại này như một cái cớ, Harry không chỉ kiểm soát các điều khoản trong chuyến thăm của mình mà còn tiếp tục khẳng định sự liên quan của mình, ngay cả khi anh ấy sống cách xa trung tâm của chế độ quân chủ hàng nghìn dặm. Khi hai anh em tiếp tục trôi dạt, người ta tự hỏi liệu những lo ngại về an ninh của Harry có đơn thuần là dấu hiệu của một chiến lược sâu xa hơn nhằm giữ Hoàng gia trong tầm tay trong khi vẫn được hưởng lợi từ các mối quan hệ hoàng gia của anh hay không.