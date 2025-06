Nối lại lịch phỏng vấn visa Mỹ, những điều du học sinh cần lưu ý

Tối 20-6, trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM đồng loạt thông báo tin vui. Cụ thể, chính phủ Mỹ chuẩn bị nối lại hoạt động đặt lịch hẹn phỏng vấn visa du học và các chương trình trao đổi.

Thông báo lưu ý các đương đơn là du học sinh đang có ý định visa F, M, J, hãy đảm bảo rằng các tài khoản mạng xã hội của bạn được đặt ở chế độ "công khai". Điều này nhằm giúp kiểm tra danh tính và điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Mỹ.

"Bạn sẽ bị từ chối cấp thị thực nếu thiếu thông tin này" - thông báo nêu rõ.

Điều này có nghĩa, những bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội ( Facebook, Tiktok, Instagram, X,...) phải được đăng tải ở chế độ "công khai". Nếu bài đăng ở chế độ "bạn bè", hoặc "riêng tư" sẽ bị rơi vào vòng nguy hiểm hoặc bị từ chối.

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM thông báo tin vui vào tối 20-6

Thông báo nêu rõ các đương đơn phải tuyệt đối trung thực, kiểm tra kỹ lưỡng mọi chi tiết trước khi nộp để đảm bảo tính chính xác. Thông tin cập nhật về lịch hẹn phỏng vấn và quy trình gia hạn visa sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, vào chiều tối 20-6, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều bài đăng liên quan đến việc Mỹ đã mở lại lịch hẹn phỏng vấn ở Hà Nội. Tuy nhiên, chỉ có thể đặt được lịch vào ngày 26 và 27-6. Đây cũng là 2 ngày thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Ông Vũ Thái An, Giám đốc Công ty Du học GLINT, cho biết tại TP HCM cũng "có tín hiệu vui" nhưng trong vòng 10 phút đã kín hết lịch của ngày 27-6.

"Visa năm nay không còn 'an toàn' như các năm trước. Nhiều bạn giỏi vẫn có thể bị rớt vì lý do giải trình còn thiếu tính logic hoặc chưa đủ thuyết phục về kế hoạch học tập. Không chỉ có các bài đăng, ngay cả bình luận, icon, cũng phải ở mức 'vô hại'. Các đương đơn sẽ bị 'quét' tất cả hoạt động mạng xã hội trong 5 năm gần nhất"- ông An cho biết thêm.

Lịch hẹn phỏng vấn visa Mỹ kín hết chỉ sau vài phút mở đăng ký