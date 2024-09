Nỗi khổ của Gen Z khi đi ở trọ: Giá cả cái gì cũng tăng, chỉ tiền lương vẫn “giậm chân tại chỗ”

Từ quê ra thành phố sinh sống, học tập, khỏi cần nghĩ cũng biết tiền thuê nhà là một trong những khoản chi tốn kém nhất. Kể cả với những bạn trẻ đã đi làm thì gánh nặng về việc trang trải chi phí thuê nhà cũng vẫn là một tảng đá đè lên vai vì giá cả cái gì cũng tăng nhưng tiền lương thì chỉ… “giậm chân tại chỗ”.



Chưa kể, để tìm được một nơi ở trọ ưng ý không phải dễ. Có nơi thì phòng ốc cơi nới tuềnh toàng nhưng vẫn lấy giá cao, có nơi đáp ứng về chỗ ở thì từ chủ nhà đến bạn cùng trọ lại không hòa hợp,... Và vô vàn những cái khó khác không kể hết khi đi ở trọ.

1001 nỗi khổ lúc ở trọ nhưng không dám chuyển vì kinh tế eo hẹp

Minh Hương (SN 2003, quê Hải Phòng) hiện đang là sinh viên năm cuối một trường Đại học tại Hà Nội cho biết thời gian đầu mới lên nhập học “đỏ mắt” đi tìm nhà trọ. Tính đến hiện tại cũng đã 4 năm ở Hà Nội nhưng cô bạn cũng phải chuyển trọ đến 3 lần vì đủ các vấn đề bất cập. Song với chỗ ở bây giờ, Minh Hương vẫn chưa cảm thấy ưng ý nhưng đành “buông xuôi” chấp nhận vì kinh phí eo hẹp.

“Các chỗ mình từng ở đều gặp vấn đề nên cứ mỗi năm lại cố gắng tìm chỗ mới để chuyển. Ở chỗ hiện tại của mình là đỡ nhất nhưng khoảng nửa năm trở lại đây thì chủ trọ thông báo tăng giá. Mặc dù ngoài chi phí gia đình hỗ trợ, mình có đi làm thêm nhưng thú thực vẫn không thoải mái trong chi tiêu. Mình ở một người nên mỗi tháng cũng đã tốn 5 triệu/tháng rồi, giờ điện, nước tăng hơn chưa kể thêm các phí như giữ xe, vệ sinh,... rất tốn kém”, Minh Hương nói.

Một số nơi dùng chung bếp nên khá bất tiện nếu các bạn ở trọ cùng ý thức kém (Ảnh: NVCC)

Rất khó để các bạn trẻ tìm một căn nhà trọ ưng ý (Ảnh: NVCC)

Còn với Lan Anh (SN 2004, quê Nghệ An) lại gặp vấn đề với bạn cùng phòng khi đi ở trọ: “Vì không đủ chi phí cáng đáng một mình nên mình ở trọ ghép. Vấn đề ở chung với người lạ cũng rất rắc rối vì mỗi người một tính, một thói quen khác nhau. Khi thì các bạn không gọn gàng, khi lại gặp bạn quá chi li trong từng chi phí khiến mình rất mệt mỏi. Nhưng tìm trọ mới thì mất thời gian, chi phí ở một mình lại quá sức nên mình đành cố gắng chịu”.



Ngoài những câu chuyện trên, vấn đề về an ninh, an toàn cũng được các bạn trẻ đề cao. Minh Đức (SN 2002) vừa tốt nghiệp, hiện đang làm part-time tại một công ty ở TP.HCM cho biết: “Mình cũng từng có trải nghiệm không tốt hồi sinh viên khi đi thuê trọ. Ban đầu là bị mắc bẫy lừa đảo, sau lại trọ đúng nơi an ninh kém, liên tục bị mất đồ. Hồi đấy chủ yếu chi phí sinh hoạt là bố mẹ gửi nên vừa đủ mọi khoản nên chỉ đành chấp nhận chứ không chuyển đi”.

Hội kinh nghiệm truyền lại bí kíp đi ở trọ “xịn đét”

Cũng theo Minh Đức, đến những năm cuối Đại học, chuẩn bị tốt nghiệp, anh bạn đi xin thực tập có lương tại một số công ty để vừa phục vụ việc học, vừa có thu nhập. Khi mỗi tháng có thêm khoản dư nhỏ, Minh Đức quyết định tìm chỗ trọ mới.

Minh Đức chia sẻ: “Nghe chia sẻ về chỗ trọ cũ của mình, may mắn khi các anh chị đồng nghiệp truyền lại cho mình kinh nghiệm. Theo đó, nên tìm chỗ trọ uy tín trên nền tảng công nghệ có nhiều tin đăng cho thuê bất động sản như Batdongsan.com.vn.

Chỗ trọ hiện tại của mình cũng tìm được trên này, cuộc sống cũng trở nên thoải mái hơn. Các thông tin như diện tích nhà, mức giá, địa chỉ,... đều được hiển thị rõ ràng, công khai. Ngoài ra, việc kết nối với chủ nhà cũng thuận tiện và nhanh chóng hơn nhiều”.

Giống như Minh Đức, nhiều bạn trẻ có kinh nghiệm đi thuê nhà trọ cũng cho hay cần lưu tâm 3 điều gồm: Nhà chính chủ, ký hợp đồng 3 tháng 1 lần, đừng bỏ qua giá điện nước, dịch vụ,... Hội “lão làng” cũng khẳng định, với những “tấm chiếu mới” nên tham khảo kênh tìm kiếm bất động sản uy tín như Batdongsan.com.vn bởi đa dạng phân khúc giá, phù hợp với mọi khả năng tài chính.

Người trẻ cảm thấy tiện lợi khi tìm nhà trọ qua các kênh thông tin bất động sản uy tín vì ở đó có sẵn nhiều lựa chọn đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu.

“Bên cạnh những thông tin cơ bản cho một căn nhà thuê thì tính năng tin đăng xác thực tại Batdongsan.com.vn cũng mang đến sự tin cậy khi xác minh pháp lý, chính chủ, hình ảnh và khoảng giá sát với thực tế. Công cụ tìm kiếm với bộ lọc chi tiết đến từng khu vực, diện tích, mức giá sẽ giúp mọi người tiếp cận thông tin phòng trọ nhanh gọn, hiệu quả”, Minh Đức chia sẻ thêm về kinh nghiệm của mình.

