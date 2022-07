Nơi duy nhất ở Việt Nam lọt top 10 Thành phố hiếu khách nhất thế giới năm 2022: Sở hữu vẻ đẹp cổ kính, có điểm đến được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới

Mới đây, dựa trên kết quả của hơn 232 triệu đánh giá thật từ du khách, nền tảng du lịch kỹ thuật số Booking.com đã công bố các đơn vị giành giải thưởng Traveller Review Awards hàng năm lần thứ 10, bao gồm giải "10 thành phố hiếu khách nhất thế giới năm 2022".



Theo đó, Hội An là thành phố duy nhất của Việt Nam có mặt trong danh sách này với vị trí thứ 10. Nằm yên bình bên ven sông Thu Bồn, phố cổ Hội An chiếm được cảm tình của du khách trên toàn thế giới bởi nhịp sống bình dị, những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp cùng khu phố cổ nhộn nhịp với quần thể kiến trúc độc đáo được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Cách đây không lâu, Phố cổ Hội An cũng xếp thứ 9 trong top 21 điểm đến lãng mạn nhất thế giới nhân ngày Valentine do tạp chí Time Out lựa chọn. Theo đó, trong top 21 điểm đến hứa hẹn cho các cặp đôi, châu Á có 4 đại diện là cố đô Kyoto, phố cổ Hội An, đảo quốc Maldives và thành phố cổ bên hồ Udaipur.

Ảnh: Phố cổ Hội An

Booking.com mô tả Hội An là một điểm đến thú vị và ấn tượng. Tại đây, khách du lịch có thể khám phá thị trấn nhỏ xinh đẹp bằng cách đi bộ, tìm đến những món đồ yêu thích trong các cửa hàng thủ công mỹ nghệ nằm rải khắp ven đường. Đừng quên thưởng thức những món ngon của địa phương cùng sự hòa quyện tinh hoa của Pháp và Trung Hoa góp phần tạo nên nền ẩm thực đa dạng.

Booking.com cũng đưa ra lời gợi ý nếu muốn có trải nghiệm chân thực về Hội An và cuộc sống thôn quê, du khách có thể tham gia tour đạp xe có hướng dẫn viên. Tour trải nghiệm này giúp du khách gặp gỡ các nghệ nhân địa phương và tìm hiểu về nghề thủ công của họ, từ làm gốm, làm chiếu truyền thống đến làm sợi bún, sợi mì và chạm khắc gỗ. Tất cả những điểm thu hút này đã tạo nên một Hội An ấn tượng và xinh đẹp trong lòng du khách khi ghé thăm.

Ngoài Hội An của Việt Nam, các thành phố hiếu khách nhất thế giới năm 2022 bao gồm:

1. Matera (Italy)

Ảnh: Booking.com

Đứng đầu danh sách này là thành phố Matera của Ý. Thành phố này còn là nơi dựng bối cảnh cho nhiều bộ phim đình đám của Hollywood. Matera giữ chân du khách bằng nét văn hóa, lịch sử lâu đời cùng ẩm thực đa dạng và lối kiến trúc độc đáo. Khắp thành phố là các công trình bằng đá và hang động tự nhiên được khai quật và mở rộng trong hơn 1.000 năm qua và được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1993.

2. Bled (Slovenia)

Bled nổi tiếng với toà lâu đài cổ nhất, với cảnh nền là dãy núi Julian Alps hùng vĩ của Slovenia xứng đáng là điểm đến Top 2 trong danh sách này. Đây là nơi hội tụ những cảnh đẹp thơ mộng nhất, đại diện cho văn hóa kiến trúc cổ kính và cũng là vùng đất đẹp như tranh cho du khách quan tâm đến môi trường.

3. Đài Đông (Đài Loan - Trung Quốc)

Đứng thứ 3 trong danh sách này chính là thành phố Đài Đông của Đài Loan, Trung Quốc, được biết đến với những bãi biển đẹp, công viên tự nhiên và nền văn hóa bản địa đặc sắc, vốn là niềm kiêu hãnh của người dân nơi đây. Với khí hậu nhiệt đới quanh năm, du khách sẽ không phải thất vọng về thời tiết cũng như cảnh quan tuyệt đẹp của thành phố. Không những thế, nơi đây còn được mệnh danh là thiên đường cho những du khách đam mê ẩm thực với nhiều món ngon phong phú và đa dạng.

4. Nafplio, Hy Lạp

Nafplio - thành phố ven biển ở phía đông thuộc bán đảo Peloponnessian luôn được ca ngợi bởi vẻ đẹp quyến rũ và được ví là "viên ngọc quý" của du lịch. Thành phố tuyệt đẹp với những biệt thự tân cổ điển là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tránh sự tấp nập, vội vã. Đi bộ đường dài đến lâu đài Palamidi sẽ mang đến cho du khách một trải nghiệm thú vị với tầm nhìn bao quát ra bến cảng của thành phố.

5. Toledo, Tây Ban Nha

Ảnh: Booking.com

Nằm ở miền trung Tây Ban Nha và chỉ cách Madrid 30 phút đi tàu, thành phố cổ kính Toledo chào đón du khách với những cảnh đẹp yên bình và nét ẩm thực độc đáo. Ngoài ra, nơi đây còn nổi tiếng với sự pha trộn giữa các nền văn hóa cổ đại phương tây: Văn hóa La Mã, Ả Rập,... được xây dựng theo những phong cách kiến trúc khác nhau, chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua.

6. Monte Verde, Brazil

Được gọi là 'Thụy Sĩ' của Brazil, Monte Verde là một ngôi làng nhỏ với sự kết hợp của nét quyến rũ, vẻ hiện đại và tính chân thực. Thị trấn đẹp như bức tranh cổ tích này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Đây cũng là điểm đến lý tưởng cho bất kỳ người đam mê leo núi hoặc đắm mình vào thiên nhiên tươi đẹp.

7. Bruges, Bỉ

Thành phố cổ xưa này được mệnh danh là "Bruges Venice của miền Bắc" châu Âu - đứng đầu danh sách những nơi đẹp nhất ở Bỉ. Thành phố này mang nét đẹp lãng mạn với nhiều cây cầu cổ kính rêu phong nằm trên các con kênh nhỏ nằm dưới thành phố ngầm và kiến trúc châu Âu trung cổ.

8. Nusa Lembongan, Indonesia

Ảnh: Booking.com

Cách Bali không quá xa, Nusa Lembongan là 1 nơi hoang sơ, thanh tịnh, yên ả và đầy chất trữ tình với những bãi biển đầy mê hoặc, có đại dương kì thú… Đến đây, bạn có thể thử trải nghiệm lặn và chèo thuyền để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp biển đảo. Nusa Lembongan như một bức tranh bình dị với nét văn hóa đa dạng và ẩm thực độc đáo chắc chắn sẽ gây ấn tượng với cả những du khách khó tính nhất.

9. Ponta Delgada (Azores), Bồ Đào Nha

Ponta Delgada là thành phố thủ phủ của quần đảo Azores của Bồ Đào Nha và nổi tiếng với những suối nước nóng và khung cảnh yên bình. Đến đây, khách du lịch sẽ dạo bước trên những con đường nhỏ hẹp quanh co, được thăm thú những quán ăn và ngắm lối kiến trúc độc đáo của địa phương.

Booking.com gợi ý những ai muốn tận hưởng và trải nghiệm vẻ đẹp tự nhiên ở đây thì một chuyến đi bộ dọc theo Đường đi bộ Serra Devassa là một lựa chọn tốt - tuyến đường vòng quanh các ngọn núi lửa và hồ tuyệt đẹp. Đây cũng là cách lý tưởng để khám phá trọn vẹn thành phố tươi đẹp này.