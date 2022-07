Du lịch TP.HCM tìm hướng bứt phá: Mỗi quận huyện, một sản phẩm đặc trưng

Mang lại trải nghiệm mới mẻ

Ngành du lịch TP.HCM được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn với tỉ lệ đóng góp vào GRDP của thành phố là hơn 10% trong giai đoạn trước dịch Covid-19. Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng, với đặc trưng là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp nên tập trung phục hồi du lịch sẽ kéo theo sự phục hồi của các ngành nghề khác. Do vậy, TP.HCM đã sớm ban hành kế hoạch phục hồi du lịch ngay sau khi dịch được kiểm soát với các hoạt động nội vùng, liên tỉnh và quốc tế; chủ động kết nối các tỉnh, thành để phát triển tuyến, điểm an toàn liên vùng. Trong đó, chiến lược "mỗi quận, huyện một sản phẩm du lịch", đến nay đã có nhiều quận, huyện đăng ký nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn. Chẳng hạn như tour Tân Phú, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng nhận xét: "Nghĩ đến địa đạo, mọi người sẽ liên tưởng ngay tới địa đạo Củ Chi chứ ít ai biết ở địa đạo Phú Thọ Hòa của quận Tân Phú. Do đó, việc đưa 3 tuyến điểm nổi bật của quận Tân Phú gồm địa đạo Phú Thọ Hòa, chùa Pháp Vân và làng vải vào khai thác du lịch sẽ mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Thành phố sẽ tiếp tục mở rộng thêm những tuyến điểm, tour mới ở các quận, huyện để giới thiệu về ẩm thực, làng nghề rồi kết hợp cùng doanh nghiệp du lịch đưa vào khai thác, đón khách".