Nổi bật chất “tôi” trong mọi không gian với tâm điểm TV The Serif

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức về ung thư vú trong tháng 10 (Pink Month), Samsung triển khai chuỗi hoạt động với thông điệp "TÔI hành động vì sắc Hồng" cùng TV The Serif và chuỗi phòng khám Jio Health. Theo đó, TV The Serif sẽ được đặt tại các phòng khám của Jio Health nhằm trình chiếu các video về ung thư vú, giúp nâng cao ý thức của người dùng và vai trò của việc tầm soát sức khỏe ngay hôm nay. Ngoài ra, trong tháng 10, mỗi ngày sẽ có đến 20 suất tầm soát ung thư vú miễn phí (10 suất tại TP.HCM và 10 suất tại Hà Nội) cho chị em khi đăng ký với phòng khám Jio Health tại đây, thời gian đăng ký từ ngày 16/9 đến 31/10/2023. Xem thông tin chi tiết về TV Samsung The Serif tại: https://bit.ly/TheSerif-Sep16