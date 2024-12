Nơi 5 năm trước xảy ra sự kiện thay đổi hoàn toàn thế giới, bây giờ kinh tế ra sao?

Ngày 11/12/2019, tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một căn bệnh viêm phổi lạ lần đầu tiên được báo cáo. Ít ai ngờ rằng sự xuất hiện của căn bệnh sau này được biết đến với tên gọi gây ám ảnh - Covid-19, lại trở thành cơn bão thay đổi hoàn toàn thế giới.

Chỉ trong vòng vài tháng, từ một cụm dịch tại khu chợ hải sản ở Vũ Hán, Covid-19 nhanh chóng lan ra toàn cầu, làm đảo lộn cuộc sống của hàng tỷ người. Nhân loại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có, cả về y tế, kinh tế lẫn xã hội. Sau 5 năm, khi nhìn lại, những dấu ấn của đại dịch vẫn còn rõ nét, là một phần của lịch sử hiện đại.

Ngày 31/12/2019, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận được thông báo từ chính quyền Trung Quốc về một cụm ca viêm phổi bí ẩn liên quan đến khu chợ hải sản Hoa Nam tại Vũ Hán.

Ngày 11/12/2019, tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một căn bệnh viêm phổi lạ.

Thành phố này và sau đó là khắp nơi trên thế giới rơi vào tình trạng phong toả. Đại dịch trở thành một phần của lịch sử hiện đại.

Đến ngày 9/1/2020, WHO xác nhận rằng căn bệnh này do một loại virus corona chưa từng được biết đến gây ra. Đây là bước đầu tiên trong chuỗi sự kiện dẫn đến cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Chỉ trong vài tuần, thành phố Vũ Hán - nơi sinh sống của hơn 11 triệu người (thời điểm đó) - đã trở thành tâm dịch, bị phong tỏa hoàn toàn từ ngày 23/1/2020.

Các lệnh cách ly nghiêm ngặt được áp dụng, biến một đô thị sôi động thành "thành phố ma". Hình ảnh những con phố vắng lặng, bệnh viện quá tải và những bệnh nhân đang vật lộn với căn bệnh chưa rõ nguyên nhân đã khiến cả thế giới bàng hoàng.

Chỉ trong vòng vài tháng, Covid-19 lan ra mọi châu lục, gần như không một quốc gia nào tránh khỏi sự tàn phá của đại dịch.

Vũ Hán một trong những địa phương có kinh tế phát triển bậc nhất Trung Quốc.

Theo cổng thông tin tỉnh Hồ Bắc, hồi đầu năm, dự kiến GDP của thành phố Vũ Hán sẽ tăng trưởng 6% trong năm 2024.

Nền kinh tế của thành phố đã phục hồi dần dần qua từng quý trong năm 2023: tăng 4,5% trong quý 1, 5% trong nửa đầu năm và 5,5% trong ba quý đầu năm. Dữ liệu từ báo cáo cho thấy mức tăng trưởng trong 12 tháng 2023 ước tính vào khoảng 6%, tạo tiền đề cho những tiến bộ hơn nữa.

Vào năm 2024, thành phố đặt mục tiêu đảm bảo GDP tăng 6%, tạo ra 250.000 việc làm mới ở các khu vực thành thị và đạt mức tăng trưởng CPI là 3%. Sẽ nỗ lực thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ cao đạt tổng số 15.500 và xây dựng 10 khu công nghiệp thương mại điện tử xuyên biên giới.

Cùng với Hàng Châu, Vũ Hán đã có bước nhảy vọt trong bảng xếp hạng các thành phố có hiệu suất hoạt động tốt nhất của Trung Quốc, Reuters dẫn báo cáo của Viện Milken công bố hồi tháng 9 cho biết.

Vũ Hán tăng 27 bậc lên vị trí số 2, báo cáo lưu ý rằng thành phố này đã đa dạng hóa nền kinh tế, ngoài sản xuất, bằng cách tập trung vào khoa học và kỹ thuật thông tin quang điện tử, y sinh, năng lượng mới và dịch vụ công nghệ cao.

Vũ Hán là một thành phố công nghiệp

Thành phố được mệnh danh là “thủ phủ kinh tế công nghiệp” của Hồ Bắc. Nơi đây có Khu phát triển kinh tế và công nghệ Vũ Hán (WEDZ) chứng kiến xu hướng phát triển kinh tế hình chữ U trong năm 2023, do những thay đổi to lớn do doanh số bán xe nhiên liệu truyền thống giảm và sự xuất hiện của xe năng lượng mới (NEV).

Dữ liệu cho thấy vào năm 2023, giá trị gia tăng công nghiệp của WEDZ tăng khoảng 6,6%. Tổng giá trị sản lượng của các ngành công nghiệp của khu vực đã vượt quá 360 tỷ nhân dân tệ (50,15 tỷ USD).

Thành phố này còn được liệt kê trong top 20 của Nature Index 2024 (chỉ số liên quan đến năng lực nghiên cứu khoa học), xếp thứ 9. Vị trí này còn cao hơn một số thành phố lớn như Tokyo (thứ 10), Paris (thứ 11), Seoul (thứ 12), London (thứ 14) và Chicago (thứ 17).

Ở quy mô tỉnh Hồ Bắc, tổng sản phẩm quốc nội của tỉnh đã đạt hơn 4.160 tỷ nhân dân tệ (572,19 tỷ USD) trong 3 quý đầu năm 2024, với mức tăng theo năm là 5,7%, trang web của chính quyền địa phương cho biết. Tỷ lệ tăng trưởng cao hơn 0,9 điểm phần trăm so với mức trung bình toàn quốc.

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, giá trị gia tăng của ngành sản xuất công nghệ cao đã tăng vọt 25,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 16,0 điểm phần trăm so với mức trung bình toàn quốc.

Doanh số bán lẻ trực tuyến hàng tiêu dùng đã tăng 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đầu tư của tỉnh vào chuyển đổi công nghệ của các doanh nghiệp công nghiệp đã tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tỉnh Hồ Bắc là tỉnh nằm ở miền trung Trung Quốc. Bên cạnh đà kinh tế phát triển, Hồ Bắc còn nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh tươi đẹp, công trình vĩ đại như đập Tam Hiệp. Vũ Hán là thủ phủ của tính. Diện tích Hồ Bắc là 187.500km2, dân số hơn 60 triệu người.