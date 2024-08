Bệnh viện Hàn Quốc quá tải bệnh nhân COVID-19

Tình hình đáng báo động hơn khi các nhân viên y tế Hàn Quốc sắp bước vào kỳ nghỉ Tết Trung thu - một trong những kỳ nghỉ lớn nhất tại Hàn Quốc, cùng với đó là khó khăn do ảnh hưởng bởi cuộc đình công của các bác sĩ thực tập.

Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc nhận định làn sóng COVID-19 hiện nay sẽ đạt đỉnh vào tháng 9 tới do đó số bệnh nhân sẽ tăng cao. Chỉ riêng trong tháng 7, hơn 11.000 người mắc COVID-19 đã đến khám tại các phòng cấp cứu - cao gấp 5 lần so với tháng 6. Trong khi đó, số bệnh nhân nội trú COVID-19 trong tuần này tăng 5,7% so với tuần trước.

Tình hình càng trở nên khó khăn hơn do cuộc đình công của các bác sĩ thực tập hiện nay và nhân viên bệnh viện sắp bước vào kỳ nghỉ lễ Trung thu.

Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ để chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc (Ảnh: AFP-Jiji)

Ông Lee Kyung-won (Hiệp hội Y học Cấp cứu Hàn Quốc) nói: "Đúng là các khoa Cấp cứu đang gặp khó khăn. Ngày càng có nhiều người bị sốt và mắc COVID-19".

Ông Park Min-soo -Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc - cho biết: "Tình trạng thiếu bác sĩ tại các trung tâm khu vực hoặc bệnh viện hàng đầu điều trị những trường hợp bệnh nặng vẫn rất nghiêm trọng. Chúng ta cần đảm bảo rằng các bác sĩ không rời đi".

Để giảm tải cho các phòng cấp cứu, Chính phủ Hàn Quốc quyết định chuyển những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ tới các phòng khám tại những bệnh viện công và phòng khám khu vực.

Chính phủ nước này cũng quyết định mở cửa nhiều bệnh viện hơn trong kỳ nghỉ lễ Trung thu để phòng ngừa COVID-19 tiếp tục lây lan trong kỳ nghỉ dài.