Nở rộ các dịch vụ ngắm nhật thực tại Mỹ

Đường đi của nhật thực 2024 qua nước Mỹ (Ảnh: AFP)

Người dân ở Mỹ sẽ có cơ hội quan sát nhật thực toàn phần với bóng tối bao trùm bầu trời ban ngày vào ngày 8/4 tới. Lần cuối cùng nhật thực toàn phần dài như vậy xảy ra ở Bắc Mỹ là ngày 16/6/1806, kéo dài tới 4 phút 55 giây. Phải đến tháng 8/2044, người Mỹ mới được đón một "siêu nhật thực" như năm nay. Đó cũng chính là lý do hàng triệu người dân Mỹ sẵn sàng móc hầu bao để được chiêm ngưỡng sự kiện thiên văn thú vị hiếm hoi này.

Cho đến nay, các khách sạn đã cháy vé, các lễ hội hoạt động hết công suất và người dân địa phương đang lên kế hoạch tổ chức một số sự kiện đường phố đông đúc chưa từng có.

Công viên giải trí Six Flags Over Texas sẽ tổ chức bữa tiệc ngắm "Tàu lượn năng lượng mặt trời". Hãng du thuyền Holland America có Chuyến du ngoạn Nhật thực Mặt trời kéo dài 22 ngày. T.E.I. Tours and Travel đang tổ chức các chuyến bay riêng dọc theo đường đi của nhật thực với giá 9.750 USD/người.

Từ những chuyến tàu có giá gần 4.000 USD, cho tới các phòng khách sạn được niêm yết ở mức 1.600 USD/đêm, các nhà kinh doanh đang kiếm bộn tiền nhờ hiện tượng thiên văn kỳ thú này.

Một bộ kính quan sát nhật thực lớn được trưng bày tại Công viên Tưởng niệm Cựu chiến binh tại Texas, Mỹ (Ảnh: AFP)

Không chỉ dừng lại ở phòng trọ khách sạn, những chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền đắt đỏ cũng được giới thượng lưu ưa chuộng. Một chuyến du thuyền cổ dự kiến sẽ đưa du khách từ thành phố New York, Mỹ đến thác Niagara, địa điểm lý tưởng ngắm nhật thực. Giá vé của chuyến tàu này lên tới xấp xỉ 4.000 USD/người (tương đương gần 100 triệu đồng).

Sau quãng thời gian khó khăn từ đại dịch COVID-19, với nhiều người Mỹ, họ sẵn sàng chi trả số tiền lớn để lưu giữ những trải nghiệm đáng nhớ.

Ông Ray Perryman, một nhà kinh tế ở Waco, Texas, nơi dự kiến ​​sẽ thu hút lượng du khách lớn nhất dự đoán bang này có thể bỏ túi 428 triệu USD chi tiêu liên quan đến nhật thực. Quận Johnson dự báo doanh thu tăng thêm lên tới 25 triệu USD, trong khi Rochester, con số dự kiến khoảng 10 triệu USD. Du lịch nhật thực dự kiến sẽ thúc đẩy một đợt bùng nổ chi tiêu khác.

Đường đi của nhật thực toàn phần năm 2024 sẽ khởi điểm từ Mexico, vòng về phía Đông Bắc từ tiểu bang Texas đến Ohio (Mỹ) rồi đến Canada và quay trở lại Maine (Mỹ). Trong thời gian nhật thực, Mặt Trăng sẽ nằm thẳng hàng giữa Trái Đất và Mặt Trời, che khuất ánh Mặt Trời.