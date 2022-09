Nổ mìn tại mỏ đá, bé 2 tuổi bị đá văng trúng ngực

Chiều ngày 14/9, thông tin từ ông Cụt Văn Thê, Phó Chủ tịch UBND xã Phà Đánh cho biết, vào khoảng hơn 11h30 trên địa bàn có vụ nổ mìn khai thác đá đã khiến 1 cháu gái gần 2 tuổi (bản Kim Đa) bị đá văng trúng ngực.

Theo đó, vào thời gian nói trên mỏ đá của Công ty TNHH Hồng Trường ở xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tiến hành nổ mìn. Sau tiếng nổ, hàng loạt viên đá lớn nhỏ bay vào nhà dân thuộc bản Kim Đa gần đó.

Mỏ đá của Công ty TNHH Hồng Trường trong 1 năm đã 2 lần nổ mìn khiến nhà dân bị hư hỏng

Theo ông Thê, qua kiểm đếm ban đầu, đã có ít nhất 6 nhà dân bị đá bắn thủng mái fibro và ngói. Không những vậy, vụ nổ đá khiến đá rơi vào mái ngói gia đình ông Cụt Văn Lan, viên ngói bị vỡ rơi xuống trúng vào cháu gái gần 2 tuổi đang ngủ trên giường.

Thông tin này cũng được ông Cụt Văn Thắng, Trưởng bản Kim Đa xác nhận và cho biết, sau khi kiểm tra, cháu bé bị 2 viên ngói rơi vào người, gây ra 2 vết bầm tím ở ngực và cổ và được gia đình đưa ra bệnh viện ở thị trấn Mường Xén để thăm khám.

Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương đã có mặt tại các gia đình bị đá rơi, tiến hành kiểm đếm xác minh.

Do khoảng cách quá gần, nên mỗi khi Công ty nổ mìn người dân bản Kim Đa nơm nớp lo sợ

Trao đổi với PV báo Đại Đoàn Kết Online về sự việc trên, ông Lê Hồng Nhi, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Trường xác nhận có sự việc trên, đồng thời cho rằng việc đá bay vào nhà dân là do lỗi kỹ thuật. “Lần này đá văng là do lỗi kỹ thuật, còn nguyên nhân căn bản thì do gần nhà dân quá”, ông Nhi cho biết thêm.

Được biết, trước đó vào ngày 3/4/2022, tại mỏ đá này do Công ty TNHH Hồng Trường làm chủ cũng đã tiến hành nổ mìn khiến đá văng hàng trăm mét, làm 2 người bị thương và 23 ngôi nhà cùng nhiều đồ đạc, vật dụng trong nhà bị hư hỏng.

Sau đó, phía mỏ đá đã khắc phục bằng cách mua các tấm fibro về để lợp mới cho các hộ dân. Ngoài ra, mỏ đá còn hỗ trợ mỗi gia đình bị thiệt hại một con gà.

Những viên đá có kích thước khủng bay từ mỏ đá vào nhà dân

Thời điểm đó, UBND huyện Kỳ Sơn đã tiến hành đã xử phạt 85 triệu đồng đối với Công ty TNHH Hồng Trường với các lỗi vi phạm như sử dụng vật liệu nổ không đảm bảo an toàn; phương án khai thác không đúng với thiết kế đã được phê duyệt và không có trạm cân.