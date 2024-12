Nổ mìn phá khối đá nặng 100 tấn, dự kiến chiều mai thông xe đèo nối Nha Trang - Đà Lạt

Ngày 16/12, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực để khắc phục các điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê , huyện Khánh Vĩnh.

Tuy nhiên, do khối đá nặng khoảng 100 tấn bị sạt xuống chắn ngang đường nên các phương tiện máy móc không thể thi công, buộc phải đình trệ, chờ nổ mìn phá đá.

Sau khi khoan và nhồi thuốc nổ, đúng 19h khối đá trên đã được kích nổ thành công. Các đơn vị thi công tiếp tục thực hiện công tác dọn dẹp.

Ông Nguyễn Phương Nam - Phó giám đốc Khu quản lý đường bộ 3 (Bộ GTVT), cho biết: Đến thời điểm hiện tại các điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê đã cơ bản được khắc phục, còn điểm bị nặng nhất là điểm km43+200 với khối lượng sạt lở rất lớn, cộng với địa chất khu vực này xen lẫn đất đá nên cũng khá phức tạp.

Theo ông Nam, các điểm sạt lở phía trên hướng Lâm Đồng đã cơ bản được khắc phục nên đơn vị sẽ tiếp tục điều động nhân lực, thiết bị máy móc từ phía trên xuống để tổ chức thi công hai đầu sạt lở tại km43+200 và cố gắng để thông xe một làn tại khu vực này vào chiều ngày mai (17/12).

“Các đơn vị thi công sẽ tiếp tục làm cả đêm, tuy nhiên trên đèo Khánh Lê buổi tối có sương mù rất dày nên cũng cản trở tầm nhìn, gặp khó khăn cho công tác thi công. Hy vọng là trời sẽ không còn mưa và không có thêm điểm sạt lở nào khác để công việc diễn ra thuận lợi”, ông Nam cho biết thêm.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 15/12, do mưa lớn nhiều ngày nên đèo Khánh Lê bị sạt lở với hơn 1.000m3 đất, đá tràn xuống đường, khiến giao thông Nha Trang – Đà Lạt bị tê liệt và ngược lại bị chia cắt. Hơn 350 người bị mắc kẹt, có người bị kẹt suốt cả 12 tiếng đồng hồ trên đèo. UBND xã Sơn Thái cử cán bộ, dân quân tự vệ và công an xã mang theo mì gói, nước suối, cơm hộp lội bộ vượt điểm sạt lở, tiếp cận hiện trường để tiếp tế cho người bị mắc kẹt. Trong tối qua 15/12, lực lượng chức năng băng rừng giải cứu được tất cả người gặp nạn, đưa về nơi an toàn.