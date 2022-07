Nỗ lực mang những bức họa của con ra đời thực, ông bố thu được kết quả hài hước quá sức tưởng tượng

Những bức vẽ của con trẻ luôn đặc biệt thú vị khi nó phản ánh trí tưởng tượng phong phú, không theo bất kỳ khuôn khổ nào trong chúng giúp tạo ra vô số nguồn cảm hứng cho cả người lớn.

Giống như các vị phụ huynh khác, anh Tom Curtis cũng là một người cha và anh muốn tôn vinh sự sáng tạo của các con bằng cách mang những tác phẩm nghệ thuật mà hai đứa con của anh sáng tác vào cuộc sống thật

Gia đình của Tom Curtis

Do vậy, kể từ năm 2015, người đàn ông này đã cho ra đời một tài khoản Instagram "Things I have drawn" (Tạm dịch: Những thứ tôi vẽ) nhằm đăng tải những bức ảnh anh sử dụng phần mềm photoshop để biến các bản phác thảo bằng chì màu của hai người con Dominic (11 tuổi) và Alistair (8 tuổi) thành các con vật thật sự theo nét vẽ của chúng.

Chia sẻ về việc làm của mình, Tom Curtis cho biết: "Độ tuổi hoàn hảo cho những bức vẽ kiểu này là từ bốn đến bảy tuổi - khi một đứa trẻ có thể bắt đầu nhận ra hình dạng của động vật nhưng chúng trông vẫn chưa quá giống những con vật ngoài đời thật. Tôi sẽ tiếp tục làm việc này vì tôi muốn khuyến khích trẻ em vẽ".

Sau khi những bức ảnh đầu tiên được đăng tải, bộ ảnh này đã ngay lập tức thu hút được vô số sự chú ý từ cư dân mạng. Thậm chí, một quyển sách tập hợp những bức vẽ mang tên "Things I have drawn at the zoo" (Tạm dịch: Những thứ tôi vẽ ở sở thú) dựa trên những chuyến thăm của các con trai anh đến Sở thú Whipsnade, đã được xuất bản.

Cuốn sách mà Tom cùng các con hoàn thành

Ngày nay, tài khoản Instagram do anh Tom phát triển không chỉ dừng lại ở việc làm lại những bức hình của hai con trai mà còn đăng tải những bức vẽ của nhiều đứa trẻ trên thế giới. Mặc dù nhiều bức hình được nhận xét là vô cùng đáng yêu nhưng cũng không ít tấm mang vẻ kỳ quặc, ngộ nghĩnh đến hơi đáng sợ một chút.



Một chú cá vàng với hàm răng sắc nhọn

Chú sư tử trên vách đá

Con vẹt

Hà mã

Một chú cáo

Gà con với bộ lông vàng óng

Chú ngựa nâu

Một loài lai giữa cá và kỳ lân

Con cú với đôi mắt to

Một chú khỉ đang đu dây

Chú vịt đang bơi dưới nước

Một chú báo đốm

Gương mặt của hải ly

Có vẻ đây là loài chim gõ kiến

Chú bò sữa

Hươu cao cổ

Chú cầy hương

Chú cá heo với khuôn mặt cười

Vịt trời với đôi chân sếu

Một chú chó đứng trên cành cây ???

