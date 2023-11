Nỗ lực cực đại của Vinamilk trong việc giảm phát thải: Trồng cả cánh rừng xanh bao la, không bỏ quên từng gam nhựa nhỏ

Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050 (Vinamilk hướng đến Net Zero 2050) là chương trình hành động hướng đến Net Zero của doanh nghiệp, thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về việc đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 tại Hội nghị biến đổi khí hậu COP26 diễn ra tại Anh (năm 2021). Chương trình hành động tập trung vào 4 lĩnh vực trọng tâm: Nông nghiệp bền vững - Sản xuất xanh - Logistics thân thiện môi trường - Tiêu dùng bền vững. Trong đó, trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm Tây Ninh và siêu nhà máy sữa Việt Nam là hai mô hình tiêu biểu trong nỗ lực hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững trong ngành sữa.