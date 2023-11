“Bạn đồng hành” kiến tạo đường đến trường an toàn cho 13.000+ học sinh: Để hành trình tiếp thu tri thức không còn rình rập hiểm nguy

Tai nạn giao thông luôn là mối đe dọa đến tương lai, cướp đi hy vọng và ước mơ của hàng nghìn trẻ em. Trên thế giới, cứ 4 phút lại có một trẻ tử vong vì tai nạn giao thông. Tại Việt Nam, tai nạn giao thông là nguyên nhân đứng thứ 2 gây tử vong cho trẻ em trong độ tuổi từ 4 – 15 tuổi, chỉ sau đuối nước, theo Ủy ban ATGT Quốc Gia.

Trên thực tế, những trường tiểu học có vị trí nằm sát tuyến đường quốc lộ càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho các em học sinh, phụ huynh và cả những người tham gia giao thông khác do mật độ giao thông dày đặc và hạ tầng xung quanh không đảm bảo. Tình trạng ùn tắc mỗi giờ tan tầm tại khu vực cổng trường, không có vỉa hè để đi bộ và không có vạch sang đường vẫn luôn tồn tại và là vấn đề “nhức nhối” tại nhiều trường học trên khắp cả nước.

Điều này càng cho thấy sự bức thiết và quan trọng hơn bao giờ hết đối với việc triển khai các chương trình giáo dục an toàn giao thông và trang bị kỹ năng thực tế để học sinh cũng như giáo viên, phụ huynh bảo vệ bản thân trước các nguy cơ tai nạn có thể xảy ra.

Trước thực trạng này, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) đã phối hợp với Ủy Ban An toàn Giao thông Quốc Gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (AIP) phát triển dự án “Đến trường an toàn” tại Việt Nam từ năm 2020. Thông qua “Đến trường an toàn”, Prudential mong muốn các em học sinh có thể tự tin trong từng bước chân đến trường, giảm bớt nỗi bất an thường trực của cả các bậc phụ huynh, thầy cô giáo.

Giáo dục ATGT bằng phương pháp “học mà chơi - chơi mà học”

Trong nhiều năm qua, chương trình giáo dục ATGT đã được triển khai trong hệ thống nhà trường thông qua các tiết học Giáo dục Công dân và hoạt động trải nghiệm. Tuy nhiên, chương trình còn tập trung nhiều vào lý thuyết khiến học sinh khó thực hành và áp dụng vào tình huống thực tế.

Vậy nên ngay khi bắt tay chuẩn bị và lên kế hoạch cho “Đến trường an toàn”, những người làm dự án đã có nhiều suy tư, trăn trở: Làm thế nào để làm mới kiến thức, cách tiếp cận sao cho đề tài ATGT trở nên hấp dẫn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng đối với học sinh, giáo viên và phụ huynh. Đồng thời, đội ngũ thực hiện cũng cần tìm cách thức để dự án tạo ra tác động bền vững, lâu dài và tạo tính lan tỏa tốt nhất đến cộng đồng để câu chuyện về ATGT thực sự trở thành mối quan tâm của mỗi học sinh, mỗi gia đình, nhà trường cũng như cộng đồng.

Từ đây, “Đến trường an toàn” đã đem đến 19 trường học tại 6 tỉnh thành phương pháp và tài liệu dạy học kiến thức ATGT vô cùng trực quan, sinh động. Hàng nghìn bạn học sinh đã bày tỏ sự thích thú khi xem các phim ngắn hoạt hình lồng ghép thông điệp về ATGT được phát triển bởi Quỹ Prudence và kênh hoạt hình nổi tiếng Cartoon Network.

Các chủ đề chuẩn theo chương trình Giáo dục ATGT của Bộ GD&ĐT được đội ngũ dự án thiết kế thành các trò chơi, tình huống thực tế khi tham gia giao thông. Nhờ đó các tiết học ATGT trở nên sôi nổi, hào hứng khi học sinh được tiếp cận với những trò chơi có tính giáo dục và cả tính giải trí cao, khơi gợi niềm yêu thích học hỏi của các em.

Để tạo môi trường để học sinh thực hành, các trường dự án được lắp đặt khu vực ngã tư mô phỏng bao gồm biển báo, vạch sang đường và đèn giao thông. Mô hình này giúp giáo viên tổ chức các hoạt động thực hành để học sinh nhận biết biển báo, các tình huống giao thông thực tế và cách giải quyết phù hợp. Các em học sinh có cơ hội luyện tập và thực hành thói quen an toàn ngay từ các tiết học trên lớp, áp dụng để tự tin tham gia giao thông an toàn, đúng luật.

Các hoạt động thực hành và trải nghiệm do Prudential tổ chức như “Ngày hội An toàn giao thông” tạo sân chơi giao lưu học hỏi kiến thức ATGT, “Chiến dịch 30 Ngày đi bộ an toàn cùng Gumball” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo học sinh, giáo viên và phụ huynh.

“Đến trường an toàn” cung cấp mũ bảo hiểm đạt chuẩn và vừa số đo vòng đầu cho toàn bộ học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên nhà trường. Bên cạnh đó, dự án triển khai mô hình Cổng trường an toàn, thực hiện cải tạo hạ tầng tại các cổng trường học, lắp đặt các biển báo khu vực trường học, biển báo về giới hạn tốc độ và vẽ vạch qua đường.

Những con số “biết nói” từ hành trình   giúp trẻ an toàn - cha mẹ an tâm

Với nỗ lực vì mục tiêu chung bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ tai nạn giao thông đường bộ, “Đến trường an toàn” nhận được sự ủng hộ và đồng hành của các cơ quan ban ngành từ cấp Trung ương như: Ủy ban ATGT Quốc Gia, Bộ GD&ĐT tới địa phương, như: Ban ATGT Tỉnh, Sở GT&VT tỉnh, Sở GD&ĐT, Ban giám hiệu nhà trường.

Đến nay, “Đến trường an toàn” đã tiếp cận tới hơn 13.000 học sinh và gần 700 giáo viên tại 19 trường tiểu học thuộc 6 tỉnh thành: Bắc Giang, Đắk Lăk, Hòa Bình, Yên Bái, Quảng Ngãi, và Gia Lai. Năm học 2023-2024, dự án sẽ tăng gấp đôi số lượng trường, học sinh và giáo viên được trang bị kiến thức và kỹ năng về ATGT so với chỉ tiêu của các năm trước đó.

Sau 4 năm hoạt động, “Đến trường an toàn” đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, sự hiểu biết và ý thức tham gia giao thông an toàn của học sinh tại các trường được dự án can thiệp đã ghi nhận những thay đổi đáng kế. Tỷ lệ đội mũ bảo hiểm trung bình của học sinh tăng từ 27% đến 85%. Mức độ am hiểu về an toàn giao thông đường bộ của các em cũng tăng từ 46.2% đến 86.6%.

Các trường xếp hạng từ 1/5 sao (Mức độ nguy hiểm cao) trước khi được cải tạo cơ sở hạ tầng giao thông đã tăng hạng lên 4/5 sao (Mức độ an toàn) sau can thiệp. Kết quả này dựa trên Đánh giá tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng đường bộ (IRAP) thông qua xếp hạng sao mức độ an toàn khu vực xung quanh trường học (Star Rating for School – SR4S).

“Đến trường an toàn” của Prudential đã cải tạo 8 trường tiểu học, xây dựng thành công mô hình Cổng trường an toàn. Đây là hoạt động được đánh giá tạo ra tác động bền vững và tính lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự ủng hộ, chung tay của đối tác địa phương nhằm nhân rộng mô hình tại nhiều trường học hơn.

Không chỉ đối tượng học sinh, giáo viên và phụ huynh tại các điểm trường mà dự án đã tiếp cận mà gần 1,5 triệu người được hưởng lợi gián tiếp từ “Đến trường an toàn”. Kết quả này có được thông qua các hoạt động truyền thông, chiến dịch nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục ATGT và việc thực hiện mô hình Cổng trường an toàn.

Lan tỏa sứ mệnh chung tay bảo vệ mầm non tương lai của đất nước

Trong hành trình 24 năm đồng hành cùng Việt Nam, Prudential đã và đang đầu tư vào các hoạt động xã hội với mục tiêu phát triển cộng đồng bền vững, tập trung vào 3 trụ cột chính gồm: Giáo dục, Sống khỏe và An toàn. “Đến trường an toàn” là dự án thuộc trọng tâm An toàn trong Chiến lược đầu tư phát triển cộng đồng bền vững của Prudential Việt Nam và Quỹ Prudence tại khu vực Châu Á và Châu Phi.

Không chỉ phát triển dựa trên nguồn vốn của dự án, Prudential Việt Nam còn truyền cảm hứng cho nhân viên và khách hàng của Công ty chung tay để các hoạt động thiện nguyện thêm ý nghĩa. Prudential đã phát động chương trình đổi điểm dành cho hội viên PRURewards (chương trình tích điểm thưởng dành cho khách hàng Prudential). Trong năm 2022, khách hàng Prudential đã tích cực hưởng ứng chương trình “Cùng Prudential chung tay - Trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh”.

Chỉ sau 2 tháng triển khai, 1.500 hội viên PRURewards đã đóng góp điểm thưởng để quy đổi hơn 1.200 phần quà gồm nón bảo hiểm đạt chuẩn và balo, tập trò chơi ATGT cho dự án “Đến trường an toàn”. Các phần quà này sẽ được trao tới tay các em học sinh tiểu học tại tỉnh Gia Lai trong tháng 11 tới.

Tại Quảng Ngãi, ngoài ngân sách của dự án, Ban ATGT tỉnh đã huy động ngân sách đối ứng địa phương để nhân rộng mô hình tại các trường học thuộc tỉnh trong 2 năm học vừa qua. Trong năm học 2023-2024, dự án xây dựng ngân hàng cơ sở dữ liệu đánh giá mức độ nguy hiểm khu vực cổng trường và những đề xuất cải tạo cho 20 trường tại tỉnh Quảng Ngãi.

Dựa trên dữ liệu đó, Ban ATGT tỉnh có kế hoạch huy động nguồn lực địa phương và các doanh nghiệp khác để chung tay nhân rộng mô hình Trường học an toàn tạo tác động bền vững tại địa phương. Nhờ vậy, Quảng Ngãi trở thành tỉnh thí điểm thành công của dự án và mô hình kiểu mẫu để các tỉnh dự án khác (Gia Lai và Yên Bái) áp dụng và noi theo.

Thực tế, hiện nay không có nhiều dự án cũng như tổ chức tại Việt Nam tập trung hỗ trợ về giải quyết những vấn đề liên quan đến tai nạn giao thông đường bộ. Vậy nên những nỗ lực và kết quả trong 4 năm bền bỉ đồng hành cho học sinh của dự án do Prudential khởi xướng đáng được ghi nhận và lan tỏa mạnh mẽ hơn. Qua đó cộng đồng cùng chung tay tạo nên con đường đến trường an toàn hơn, bảo vệ mầm non tương lai của đất nước trên hành trình tiếp thu tri thức, thực hiện ước mơ.