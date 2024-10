Ninh Bình tổ chức Lễ hội khinh khí cầu và Lễ hội ẩm thực du lịch 2024

Đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch của cả nước và khu vực, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc triển khai sản phẩm du lịch mới với góc nhìn cảnh quan, thiên nhiên hùng vĩ của Di sản Tràng An từ trên cao sự kết hợp giữa các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống với Lễ hội đa sắc màu hiện đại của Khinh khí cầu sẽ đem đến nhiều trải nghiệm cho Du khách. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Quần thể Danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới (2014 - 2024) tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ hội ẩm thực du lịch Ninh Bình và Lễ hội khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương.

Lễ hội Khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương diễn ra từ ngày 26-29/10/2024

Lễ hội ẩm thực du lịch Ninh Bình năm 2024 được tổ chức nhằm giới thiệu, trình diễn, giao lưu văn hóa, ẩm thực giữa các huyện, thành phố, các đơn vị kinh doanh ẩm thực trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần bảo tồn, tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống, nghiên cứu phục hồi các món ăn theo phong cách Cung đình Hoa Lư xưa.

Đây là một trong những hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thương hiệu điểm đến du lịch, văn hóa ẩm thực, con người, những tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình.

Lễ hội ẩm thực du lịch Ninh Bình với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực miền Cố đô” sẽ diễn ra từ ngày 18-29/10/2024, trong đó khai mạc Lễ hội vào 19h ngày 18/10/2024 tại Công viên Khủng long Ninh Bình, Quảng trường 3, TP Ninh Bình.

Các hoạt động chính diễn ra trong Lễ hội gồm Không gian trưng bày ẩm thực vùng miền; Hội thi ẩm thực du lịch (ngày 24/10) với các phần thi: Mâm cỗ truyền thống (tiến Vua), chế biến món ăn; tọa đàm về phát triển văn hóa ẩm thực du lịch Ninh Bình (ngày 22/10).

Lịch trình của Lễ hội ẩm thực du lịch Ninh Bình năm 2024. (Ảnh: Công viên Khủng long)

Lễ hội khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương với chủ đề “Tuyệt sắc miền Cố đô” sẽ diễn ra từ ngày 26-29/10/2024. Lễ hội sẽ có 35 khinh khí cầu và Dù lượn (13 khinh khí cầu và 22 dù lượn) được điều khiển bởi phi công nước ngoài và CLB Dù lượn thành phố Hà Nội.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 26/10 tại Công viên Văn hóa Tràng An. Thời gian để người dân và du khách trải nghiệm bay đi và bay treo khinh khí cầu sẽ là từ 7h – 9h và từ sau 16h30 - 21h. Đối với hoạt động tham quan chụp ảnh check-in bên khinh khí cầu trình diễn được tổ chức từ 7h30 – 9h30 và từ 15h30 hàng ngày.

Trong khuôn khổ Lễ hội, Ban Tổ chức bố trí 120 gian trưng bày đặc sản các vùng miền trong cả nước, các gian hàng trưng bày quà tặng cho khách du lịch, gian hàng du lịch của các tỉnh.

Với đặc thù và tiềm năng về thiên nhiên - văn hóa - lịch sử, tỉnh Ninh Bình xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội là “lấy bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa - lịch sử, truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Cố đô, cùng giá trị nổi bật của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An làm nguồn lực và động lực phát triển” và đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng “Đô thị di sản thiên nhiên kỷ, Thành phố sáng tạo” mà Di sản Tràng An là trung tâm.