Ninh Bình: Hai phụ nữ bị sét đánh tử vong trên đường đi làm

Chiều nay (14/7), thông tin từ UBND xã Phú Sơn (huyện Nho Quan, Ninh Bình) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h15 sáng nay, khi 2 người phụ nữ (chưa rõ danh tính, trú xã Thạch Bình, huyện Nho Quan) điều khiển xe máy trên đường đi làm qua khu vực cánh đồng (đường Đồng Cóc) thôn 6, xã Phú Sơn giáp ranh với xã Thạch Bình thì bị tia sét bất ngờ đánh trúng làm cả 2 người tử vong tại chỗ.

Ảnh minh họa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, trên địa bàn xã Phú Sơn xảy ra mưa dông lớn.

Trước đó, sáng 13/7, tại cánh đồng thôn Phương Quan, xã Vân Côn (huyện Hoài Đức, Hà Nội) cũng xảy ra vụ sét đánh làm 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h10' ngày 13/7, trời mưa to kèm dông, lốc, sét rất nguy hiểm.

2 nạn nhân tử vong cùng ở huyện Quốc Oai, Hà Nội. Đó là chị Nguyễn Thị T. (SN 1972, ở thôn Đồng Lư) và Đinh Thị Nh (SN 1967), người xã Cộng Hoà. Chị Nh. sống độc thân; còn gia đình chị T. thì hoàn cảnh khó khăn, nhà có chồng bị câm điếc bẩm sinh và 2 con nhỏ, gia đình thuộc diện hộ nghèo tại địa phương.

Thời điểm gặp nạn, chị T. và chị Nh. đi cấy lúa thuê ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức.

Chính quyền xã Vân Côn, huyện Hoài Đức đã phối hợp với chính quyền 2 xã Đồng Quang, Cộng Hoà huyện Quốc Oai và gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (14/7), ở khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 13/7 đến 08h ngày 14/7 một số nơi trên 90mm như: Hà Sơn (Thanh Hóa) 214.6mm, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) 136.4mm, Hưng Phú (Nghệ An) 119.2mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 104.8mm, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 96.8mm,…

Ngày và đêm nay (14/7), ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm/24h, có nơi trên 90mm/24h. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm) với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.