Nikon "flex" ảnh được NASA chụp từ Mặt Trăng trong sứ mệnh Artemis II

Trong loạt hình ảnh mới được NASA công bố từ sứ mệnh Artemis II, giới quan sát không chỉ chú ý đến những khoảnh khắc hiếm có ngoài không gian mà còn đặc biệt quan tâm đến thiết bị ghi hình đứng sau các bức ảnh này. Đáng chú ý, phần lớn hình ảnh quan trọng lại được thực hiện bằng Nikon D5, một mẫu DSLR ra mắt từ năm 2016.

Dữ liệu EXIF từ kho ảnh Flickr cho thấy nhiều bức ảnh mang tính biểu tượng, bao gồm cảnh nhật thực nhìn từ quỹ đạo Mặt Trăng và hình ảnh “Earthset”, đều được chụp bằng Nikon D5. Việc một thiết bị đã gần một thập kỷ tuổi vẫn được lựa chọn cho nhiệm vụ không gian tầm cỡ khiến nhiều người đặt câu hỏi, đặc biệt khi các dòng máy mirrorless hiện đại đã phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, lựa chọn của NASA phản ánh rõ tiêu chí ưu tiên độ tin cậy thay vì công nghệ mới nhất. Nikon D5 nổi bật với khả năng xử lý ISO cực cao, lên tới 3.280.000, cho phép ghi lại hình ảnh trong điều kiện ánh sáng gần như bằng không. Trong môi trường không gian sâu, nơi phần lớn khung cảnh chìm trong bóng tối, đây là lợi thế quan trọng. Thực tế, một số bức ảnh Trái Đất được chụp ở ISO 51.200 với tốc độ màn trập thấp vẫn giữ được chi tiết rõ ràng.

Không chỉ dừng ở khả năng chụp thiếu sáng, Nikon D5 còn được đánh giá cao về độ bền và tính ổn định, yếu tố then chốt trong các nhiệm vụ mà sai sót thiết bị là điều không thể chấp nhận. Mẫu máy này vốn đã được sử dụng rộng rãi trong nhiếp ảnh chiến trường và thể thao chuyên nghiệp, những môi trường khắc nghiệt tương tự về yêu cầu vận hành. Quan trọng hơn, D5 đã vượt qua các bài kiểm tra về khả năng chịu bức xạ, điều kiện bắt buộc khi tàu Orion rời khỏi quỹ đạo Trái Đất thấp và tiến vào không gian sâu.

Bên cạnh hai thân máy D5, NASA cũng mang theo một chiếc Nikon Z9 và sử dụng cho một số bức ảnh thử nghiệm. Đây được xem là bước chuẩn bị cho thế hệ thiết bị mới dự kiến áp dụng trong sứ mệnh Artemis III. Tuy vậy, ở Artemis II, những thiết bị đã được kiểm chứng vẫn đóng vai trò chủ lực.

Song song với hệ thống máy ảnh chuyên nghiệp, NASA cũng lần đầu tiên đưa một thiết bị di động thương mại vào danh sách thiết bị chính thức khi trang bị cho mỗi phi hành gia một chiếc iPhone 17 Pro Max. Theo cơ quan này, iPhone đã vượt qua các bài kiểm tra tiêu chuẩn để có thể hoạt động ổn định trong môi trường vũ trụ.

Trong nhiệm vụ kéo dài 10 ngày quanh quỹ đạo Mặt Trăng, iPhone 17 Pro Max được sử dụng cho nhiều mục đích, từ liên lạc đến ghi lại hình ảnh và video mang tính cá nhân. Một số bức ảnh đáng chú ý được chụp bằng camera trước của thiết bị, ghi lại khoảnh khắc các phi hành gia quan sát Trái Đất qua cửa sổ tàu Orion trong những ngày đầu của hành trình.

Dù không thay thế vai trò của các hệ thống máy ảnh chuyên dụng, sự xuất hiện của iPhone cho thấy các thiết bị thương mại đã đạt đến độ hoàn thiện đủ để tham gia vào môi trường khắc nghiệt như không gian. Đây cũng là bước tiến đáng chú ý trong việc thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ tiêu dùng và tiêu chuẩn hàng không vũ trụ.

Trong tổng thể, tàu Orion mang theo hàng chục thiết bị ghi hình, từ DSLR, mirrorless đến action camera và smartphone. Sự kết hợp giữa Nikon D5 - một thiết bị đã được kiểm chứng qua thời gian và iPhone 17 Pro Max - đại diện cho công nghệ mới – cho thấy cách NASA cân bằng giữa độ tin cậy và tính linh hoạt.

Trong môi trường không gian, nơi mọi sai số đều có thể trả giá đắt, lựa chọn thiết bị không phụ thuộc vào việc nó mới đến đâu, mà phụ thuộc vào việc nó hoạt động ổn định đến mức nào.