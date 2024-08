Những vụ trộm đột nhập biệt thự khiến nhiều đại gia ở TP HCM lao đao

Ngày 3-8, Công an TP HCM đang tạm giữ Ngụy Vĩnh Điềm (SN 1985) và Chen Dao Hong (SN 1979, cùng quốc tịch Trung Quốc) do có hành vi trộm cắp tài sản.

Hai người này đã đột nhập nhà bà L.T.A.T. (SN 1985) khi gia đình đang du lịch châu Âu, lấy đi nhiều tài sản. Nạn nhân cho biết kẻ gian cạy tủ lấy đi 3 đồng hồ nhãn hiệu Rolex; 1 chiếc lắc vàng có đính kim cương; 4 nhẫn vàng có đính kim cương; tiền mặt gồm 210 triệu đồng; 3.000 AUD; 2.000 USD và 3.000 JPY cùng 1 túi xách hiệu LV.

Tang vật một vụ đột nhập biệt thự

Nhận được tin báo, công an đã truy vết, bắt giữ Điềm và Hong, thu hồi 3 đồng hồ Rolex cùng nhiều vàng, tài sản có giá trị khác.

Trước đó, ngày 30-4, Công an TP HCM đã bắt giữ Nguyễn Đức Tiến (SN 1993), Lê Văn Sĩ (SN 1998) và Đỗ Văn Tuấn (SN 1996) về tội "Cướp tài sản".

Nhóm này là thành viên của fanpage Facebook "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" và rủ nhau đột nhập các biệt thự ở Bình Dương, Đồng Nai và TP HCM để cướp tài sản.

Để thực hiện kế hoạch, Tiến đi thăm dò một vài căn biệt thự có ít thành viên trong gia đình sinh sống, chọn biệt thự của bà Trần Thị L. (SN 1969, quận 12, TP HCM). Tiến rủ Sĩ và Tuấn cùng gây án.

Bà Trần Thị L. nhận tại toàn bộ tài sản

Khuya 29-4, Tiến cùng Sĩ đem theo công cụ đã chuẩn bị đến nhà bà L. ở đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12. Tiến đứng ngoài cảnh giới, Sĩ leo qua cổng chính vào bên trong nhà.

Khi Sĩ vừa lấy túi xách của bà L. (bên trong có 1,1 tỉ đồng) đang treo ở cột cầu thang thì các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM và Công an quận 12 cùng lái xe của bà L. ập vào bắt quả tang.

Cuối năm 2023, Công an TP HCM cũng đã bắt giữ Đào Mạnh Toàn (SN 1980), Phạm Thị Bích Ngọc (SN 1986, vợ Toàn) và Nguyễn Quang Hưng (SN 1979) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Nhóm Toàn chuyên đột nhập các biệt thự sơ hở để trộm cắp. Qua điều tra ban đầu, nhóm này khai nhận đã thực hiện 9 vụ trộm tài sản ở các biệt thự, trong đó 4 vụ ở TP HCM, 1 vụ ở Đà Nẵng và 4 vụ ở các tỉnh, thành khác.

Băng trộm đi dọc miền Trung để đột nhập các biệt thự

Từ thông tin trình báo của người dân, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Đội 4 - Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP Thủ Đức, Công an quận Bình Thạnh điều tra, bắt giữ nhóm trộm liên tỉnh sau 2 tháng lập chuyên án.

Trước đó, Công an TP HCM cũng bắt giữ Nguyễn Thái Sơn (SN 1985, tức Sơn "xà beng") và Trần Minh Thăng (SN 1985) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Tháng 2 đến tháng 10-2019, trên địa bàn quận 7 và huyện Bình Chánh (TP HCM), liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm có giá trị tài sản lớn, trong đó có vụ trộm nhà ca sĩ Nhật Kim Anh.

Theo các tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả đấu tranh, cả hai đối tượng khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản với giá trị lên đến gần 12 tỉ đồng.

Hiện trường vụ trộm nhà ca sĩ Nhật Kim Anh

Phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng là dùng xe máy chạy xung quanh các khu vực dân cư thuộc quận 7 và huyện Bình Chánh để điều nghiên nắm tình hình, quy luật sinh hoạt, đi lại của chủ nhà.

Nhóm này lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng hoặc đi du lịch nhiều ngày thì một đối tượng sẽ đứng cảnh giới bên ngoài, đối tượng còn lại sẽ đột nhập vào nhà dùng xà beng cạy phá tủ, két sắt để lấy cắp tài sản có giá trị.

Nhóm Sơn đã khai nhận thường nghiên cứu địa chỉ nhà các ca sĩ, diễn viên để đột nhập trộm cắp. Đáng chú ý, ngoài nhà ca sĩ Nhật Kim Anh thì nhóm này còn đột nhập nhà ca sĩ Đông Nhi trộm cắp tài sản.

Theo Công an TP HCM, người dân phải cẩn thận khi đi vắng một thời gian dài vì trộm cướp thường theo dõi những căn nhà vắng chủ để ra tay. Khi đi du lịch, đi công tác thì các chủ nhà cần bố trí người trông coi; kiểm tra cửa nẻo trước khi rời khỏi nhà. Khi đi du lịch, đi công tác không nên vội đăng hình vì sẽ tạo lòng tham cho những kẻ trộm cắp.

"Đặc biệt, khi phát hiện bị trộm đột nhập thì cần trình báo công an gần nhất. Bên cạnh đó, khi phát hiện trộm vào nhà người dân cũng cần ứng xử khéo léo tránh những trường hợp tệ nhất xảy ra", Công an TP HCM khuyến cáo.