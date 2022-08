Những tựa game khó có thể bỏ qua nếu bạn yêu thích Elden Ring

Elden Ring là 1 trong những cái tên nổi bật nhất của thị trường gaming thế giới trong nửa đầu năm nay. Với cái chất khó đặc trưng của những người tiền nhiệm như Dark Souls, Bloodborne, cùng với 1 thế giới mở rộng lớn, có chiều sâu, Elden Ring đã ngay lập tức chiếm được cảm tình của không ít người hâm mộ ngay từ khi ra mắt. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án mới nhất của FromSoftware Studio đã bán được gần 13,5 triệu bản, và chắc chắn sẽ là ứng viên nặng ký cho danh hiệu tựa game xuất sắc nhất năm 2022.

Tuy nhiên, tiệc vui mấy cũng phải đến lúc tàn, game có hay, có dài đến mấy cũng phải có hồi kết. Nếu như bạn đã hoàn thành Elden Ring, hay đơn giản là muốn “đổi gió” 1 chút, hãy thử nghía qua những tựa game dưới đây. Đó có thể là 1 trò chơi nhập vai thuộc thể loại dark-fantasy (viễn tưởng nhưng mang màu sắc u tối hơn, thường dành cho người trên 18 tuổi), hoặc cũng có thể là tựa game thế giới mở với hàng vạn thứ để khám phá, hay những tác phẩm siêu khó ngốn đến hàng chục, hàng trăm giờ chơi. Tất cả đều là những yếu tố đã góp phần làm nên thành công vang dội của Elden Ring.

Loạt soul-game khác của FromSoftware

Nếu Elden Ring là trải nghiệm đầu tiên của bạn với FromSoftware, không có lý do gì để không thử sức với những siêu phẩm “Soulsborne” khác đến từ nhà sản xuất này. Series game siêu khó này bao gồm Demon’s Souls, 3 phần Dark Souls, Blood Borne và Sekiro: Shadow Die Twice - tựa game “soul” nhưng thiên về hành động lén lút và giảm nhẹ các yếu tố nhập vai (RPG). Mặc dù không sở hữu 1 thế giới mở rộng lớn như Elden Ring, nhưng những tựa game này vẫn có thể mang đến những trải nghiệm hoàn hảo tương tự về mặt lối chơi, không khí hay cốt truyện.

Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nếu yêu thích sự tự do của thế giới mở The Lands Between trong Elden Ring, Legend of Zelda: Breath of the Wild rõ ràng là 1 sự lựa chọn mà bạn không nên bỏ qua. Ra mắt vào năm 2017, tựa game này đã mang đến 1 làn gió mới cho thị trường gaming nhờ lối chơi mới lạ, giao diện tối giản, buộc người chơi phải tương tác môi trường xung quanh mà không cần tuân theo bất cứ quy luật, trình tự nào. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, Breath of the Wild là cái tên duy nhất có thể mang lại cảm giác “khám phá liên tục” giống như Elden Ring, dù độ khó của tựa game này “dễ thở” hơn rất nhiều so với kiệt tác của From Software.

Ashen

Nhiều năm trước khi Elden Ring ra mắt, Ashen là 1 trong số ít những tựa game kết hợp thành công lối chơi “Soulslike” với các yếu tố thế giới mở, và cũng là cái tên hiếm hoi có thể sánh ngang với quy mô của các sản phẩm đến từ FromSoftware. Nếu yêu thích Elden Ring, chắc chắn bạn cũng sẽ mê đắm trước những cung điện dát vàng, những ngọn núi xương, những khu rừng xanh ngát trải dài đến vô tận, hay những tàn tích đắm mình giữa những cuộn mây mờ ảo. Tuy nhiên, cốt truyện của Ashen lại mang yếu tố tươi sáng, tích cực hơn so với những tựa game của FromSoftware.

Mortal Shell

Khác với Ashen, Mortal Shell lại đậm chất dark fantasy tương tự như Elden Rings, với 1 thế giới đầm lầy u tối, những hầm ngục, tàn tích đáng sợ. Bên cạnh đó, tựa game này cũng sẽ khiến các fan của thể loại “Soulsborne” hài lòng nhờ loạt quái khó chịu và những “boss” khổng lồ khó nhằn. Ngoài ra, thay vì đi theo lối xây dựng nhân vật đặc trưng của các sản phẩm nhập vai thông thường, Mortal Shell cung cấp cho game thủ các “shell” (thân xác của các chiến binh đã tử trận) để nhân vật của bạn có thể nhập hồn. Mỗi “shell” này sẽ sở hữu vũ khí, chỉ số và kỹ năng riêng, cho phép người chơi linh hoạt khám phá vùng đất Fallgrim rộng lớn.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Khách quan mà nói, lối chơi của Dragon’s Dogma: Dark Arisen có nhiều nét tương đồng với các tựa game của Capcom hơn, ví dụ như Monster Hunter hay Devil May Cry. Tuy nhiên, nó vẫn có mặt trong danh sách này nhờ lối xây dựng thế giới mở với cảm hứng đến từ những tên tuổi RPG cổ điển như Wizardry hay Sorcerian, tương tự như Elden Ring. Ngoài ra, Dragon’s Dogma: Dark Arisen cũng cung cấp hệ thống “build nhân vật” khá đa dạng và linh hoạt, có nhiều lớp, bộ kỹ năng và vật phẩm để lựa chọn hay mở khóa.

Tunic

Tunic có thể coi là sự kết hợp hoàn hảo giữa Legend of Zelda: Breath of the Wild và Elden Ring ở khía cạnh khám phá thế giới mở, với đầy rẫy những bí ẩn, những câu đố hóc búa, và đương nhiên là không thể thiếu những loài quái vật hung hãn. Tương tự như 2 bom tấn này, Tunic không “cầm tay chỉ việc” cho người chơi, buộc bạn phải tự mình khám phá dựa trên những yếu tố trong môi trường xung quanh. Điều đó đôi khi sẽ khiến bạn vô tình lạc đến những khu vực cực kỳ khó nhằn vì chưa được trang bị vật phẩm phù hợp. Dẫu vậy, so với Elden Ring, quy mô của Tunic nhỏ hơn rất nhiều, tránh làm cho game thủ mới tiếp xúc với thể loại game này bị choáng ngợp.

Shadow of the Colossus

Shadow of the Colossus là 1 tựa game hành động thế giới mở lấy bối cảnh tại 1 vương quốc hoang tàn. Bạn sẽ vào vai “Wander” và lên đường phiêu lưu trên 1 vùng đất cấm để hồi sinh người thương của mình, với sự trợ giúp của một thực thể kỳ lạ có tên Dormin. Nhiệm vụ của bạn chính là tiêu diệt 16 “boss” Colossi khổng lồ bằng cách tiếp cận và tấn công những điểm yếu trên cơ thể của chúng, thay vì lao vào “giáp lá cà” như Elden Ring. Bản thân Hidetaka Miyazaki, chủ tịch của FromSoftware, cũng là fan cứng của Shadow of the Colossus và từng xem đây là 1 trong những nguồn cảm hứng để tạo nên kiệt tác Elden Ring.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Fallen Order mang đến 1 trong những cốt truyện hay nhất của Star Wars trong vài năm trở lại đây. Lấy bối cảnh 5 năm sau Revenge of the Sith, bạn sẽ vào vai Cal Kestis, 1 Jedi trẻ tuổi vô tình trở thành mục tiêu của lực lượng Inquisitors hung hãn - những sát thủ được đào tạo bởi Darth Vader để tiêu diệt bất cứ Jedi nào còn sót lại trong thiên hà. Tựa game này còn khiến nhiều fan của Star Wars thích thú nhờ màn cameo của các nhân vật quen thuộc từ loạt phim điện ảnh và truyền hình. Quan trọng hơn cả, khác với Elden Ring, Fallen Order cho phép bạn lựa chọn độ khó để giảm tại khả năng “ăn hành” trong quá trình trải nghiệm.

Salt & Sanctuary

Salt & Sanctuary là 1 trong những tựa game đã 2D hóa thể loại “Soulslike”, với nhiều đặc điểm tương tự Elden Ring về mặt lối chơi, đặc biệt là việc phải phân phối stamina và căn thời gian phản đòn chuẩn xác. Ngoài ra, bạn cũng có thể để lại lời nhắn tại môi trường xung quanh cho những người chơi khác giống như Elden Ring để trợ giúp hoặc “troll” họ. Về cơ bản, Salt & Sanctuary có thể mang đến trải nghiệm không khác gì Dark Souls hay Elden Ring, nhưng chính đồ họa 2D đã khiến tựa game này trở nên khác biệt và mới mẻ.

Hollow Knight

Hollow Knight được nhiều game thủ và giới phê bình đánh giá là tựa game 2D xuất sắc nhất của thể loại hành động - phiêu lưu, thậm chí còn vượt qua các tên tuổi lớn như Super Metroid và Castlevania: Symphony of the Night. Lấy bối cảnh tại vương quốc trong lòng đất Hallownest, cốt truyện của Hollow Knight sẽ được hé lộ thông qua những “nhân vật bọ” mà bạn tương tác, trò chuyện, hay giúp họ thực hiện những nhiệm vụ khó nhằn. Nếu bạn thích sự thử thách trong lối chơi của Elden Ring, Hollow Knight sẽ là 1 sự lựa chọn khá phù hợp và đáng để cân nhắc

King’s Field, Shadow Tower & Eternal Ring

Những cái tên trên đây đều nằm trong danh sách “đồ cổ” của FromSoftware, và được xem là “tổ tiên” của những tựa game Souls như Elden Ring. Xét theo một số khía cạnh, King’s Field, Shadow Tower và Eternal Ring đôi khi còn khó nhằn hơn cả Elden Ring. Đồ họa lỗi thời, nhịp game siêu chậm và cách điều khiển không linh hoạt có thể sẽ khiến bạn phải nản lòng, nhưng lại mang đến 1 trải nghiệm khá thú vị nếu bạn quyết tâm kiên trì đến cùng với những tựa game này.

The Witcher 3: Wild Hunt

Là một trong những tựa game nhập vai xuất sắc nhất của thập kỷ vừa qua, The Witcher 3: Wild Hunt sẽ đưa bạn đến với 1 thế giới mở rộng lớn, chi tiết, với nhiều câu chuyện thú vị không kém gì Elden Ring. Mặc dù vậy, khả năng tự do khám phá của The Witcher 3 lại hạn chế hơn rất nhiều, chủ yếu là vì các yếu tố nhập vai như cấp độ, trang bị, điểm kỹ năng hay cốt truyện. Tuy nhiên, nếu giảm độ khó của game, và không ngại “chày cối” qua những màn đánh boss, bạn gần như vẫn có thể tự do di chuyển khắp bản đồ và thực hiện các chuỗi nhiệm vụ theo bất cứ thứ tự nào mà bạn yêu thích. Ngoài ra, so với 2 bản game tiền nhiệm, cốt truyện của The Witcher 3 có liên quan chặt chẽ hơn đến nguyên tác của nhà văn Andrzej Sapkowski, mang đến cái kết trọn vẹn hơn cho phiên bản tiểu thuyết vốn còn khá dang dở.

