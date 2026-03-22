Những trường đại học sở hữu vị trí đắc địa nhất TPHCM

Trường Đại học Bách khoa

Trường ĐH Bách khoa là một trong những cơ sở đào tạo trực thuộc hệ thống ĐH Quốc gia TPHCM.

Tiền thân của trường là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật, được thành lập từ năm 1957. Trải qua gần bảy thập kỷ phát triển, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM trở thành một trong những đơn vị đào tạo kỹ thuật - công nghệ trọng điểm của khu vực miền Nam.

Cơ sở 1 của trường tại số 268 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng) có diện tích khoảng 14,08 ha, với phần lớn công trình được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước. Đây là trung tâm hành chính và học thuật quan trọng của nhà trường, nơi đặt bộ máy quản lý cùng các phòng, ban, trung tâm chức năng.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Cơ sở 1 của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM tọa lạc tại số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, trên khuôn viên rộng khoảng 1,2 ha.

Được thành lập từ năm 1957, tiền thân là ĐH Văn khoa thuộc Viện ĐH Sài Gòn, trường hiện là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội - nhân văn lớn ở khu vực phía Nam.

Khuôn viên này từng là một phần của Đại học Văn khoa Sài Gòn trước năm 1975, vẫn lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử của nền giáo dục đại học miền Nam. Với vị trí nằm ngay khu vực trung tâm, cơ sở chính của trường rất gần với các địa danh nổi tiếng như Dinh Độc lập, Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TPHCM...

Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Nguồn gốc của trường bắt đầu từ Ban Kiến trúc thuộc Trường Mỹ thuật Đông Dương, được thành lập năm 1926 tại Hà Nội theo mô hình đào tạo của Pháp. Sau năm 1975, Bộ Xây dựng tiếp quản và tổ chức lại hệ thống đào tạo kiến trúc tại miền Nam, khi đó Khoa Kiến trúc - Xây dựng được thành lập trực thuộc Trường ĐH Bách khoa TPHCM.

Đến năm 1981, Trường ĐH Kiến trúc TPHCM chính thức được thành lập theo quyết định của Bộ Xây dựng, trở thành một trong những trung tâm đào tạo kiến trúc, quy hoạch và xây dựng quan trọng ở khu vực phía Nam.

Hiện nay, cơ sở chính của trường đặt tại số 196 đường Pasteur, phường Xuân Hòa. Công trình này được xây dựng từ năm 1972. Đến nay, tòa nhà vẫn gần như giữ nguyên thiết kế ban đầu, không chỉ là nơi học tập mà còn là không gian trưng bày nghệ thuật mang đậm dấu ấn kiến trúc đặc trưng.

Trường Đại học Sài Gòn

Trường ĐH Sài Gòn trực thuộc UBND TPHCM. Trường có trụ sở chính tại số 273 An Dương Vương, phường Chợ Quán, cùng hai cơ sở khác nằm trong khu vực trung tâm, với tổng diện tích khoảng 57.000-60.000 m2.

Cơ sở chính của trường được xây dựng từ đầu thế kỷ XX và nổi bật với kiến trúc cổ kính, mang sự giao thoa giữa phong cách Trung Hoa và kiến trúc Pháp. Đặc biệt, trường có một tòa nhà cổ gần 120 năm tuổi đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật.

Nguồn gốc của trường bắt đầu từ năm 1908, khi một cơ sở giáo dục được xây dựng với tên gọi Trường Trung học Pháp - Hoa tại Sài Gòn. Thời kỳ này, học sinh được đào tạo song song tiếng Pháp và tiếng Trung nên người tốt nghiệp thường có vị thế cao trong xã hội, đặc biệt trong giới thương mại Nam Kỳ Lục Tỉnh, thường được gọi là “Mái Chín”. Về sau, trường đổi tên thành Bác Ái học viện, chuyên đào tạo con em Hoa kiều.

Ngày 9/2/1972, Trường Sư phạm cấp II miền Nam Việt Nam được thành lập tại Chiến khu C (Tây Ninh). Sau năm 1975, trường chuyển về Sài Gòn và phát triển thành Trường Cao đẳng Sư phạm TPHCM vào năm 1976. Đến năm 2007, trường chính thức được nâng cấp thành Trường ĐH Sài Gòn.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên ĐH Quốc gia TPHCM là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản hàng đầu cả nước, gắn liền với nhiều thế hệ nhà khoa học trong các lĩnh vực như toán học, vật lý, sinh học.

Lịch sử của trường bắt đầu từ năm 1941 với tiền thân là Trường Cao đẳng Khoa học thuộc Viện Đại học Đông Dương. Trải qua nhiều lần tái cấu trúc, đến năm 1996, trường chính thức trở thành đơn vị thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM, tập trung đào tạo và nghiên cứu các ngành khoa học cơ bản.

Hiện nay, trụ sở của trường đặt tại số 227 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán. Cơ sở này được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 1,1 ha, nổi bật với nhiều tòa nhà mang kiến trúc cổ kính từ những năm 1940, tạo nên không gian học thuật giàu giá trị lịch sử giữa lòng đô thị.

ĐH Y Dược TPHCM

ĐH Y Dược TPHCM là một trong những cơ sở đào tạo y khoa lâu đời và uy tín hàng đầu tại khu vực phía Nam. Tiền thân của trường là Trường ĐH Y khoa Sài Gòn (Y khoa Đại học đường Sài Gòn), được thành lập năm 1947 như một phân hiệu của Trường Y khoa Hà Nội.

Đến năm 1954, trường chính thức mang tên Trường ĐH Y Dược Sài Gòn. Năm 1961, cơ sở này được tách thành hai đơn vị độc lập là Y khoa ĐH đường Sài Gòn và Dược khoa ĐH đường Sài Gòn. Một năm sau, Ban Nha khoa tiếp tục tách ra, hình thành Nha khoa ĐH đường Sài Gòn. Ba trường hoạt động riêng biệt trong hệ thống Viện ĐH Sài Gòn.

Sau năm 1975, ba trường Y, Dược và Nha được hợp nhất, chính thức hình thành ĐH Y Dược TPHCM như hiện nay.

Hiện nay, cơ sở chính của trường đặt tại số 217 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và thực hành y khoa quan trọng, góp phần cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho TPHCM và cả nước.

Trường ĐH Sư phạm TPHCM

Trường ĐH Sư phạm TPHCM là một trong những cơ sở đào tạo giáo viên trọng điểm của khu vực phía Nam. Tiền thân của trường là ĐH Sư phạm Sài Gòn, được thành lập năm 1957.

Sau năm 1975, hệ thống đào tạo giáo viên được tổ chức lại và đến năm 1976, trường chính thức mang tên Trường ĐH Sư phạm TPHCM theo quyết định của Chính phủ.

Năm 1999, sau một thời gian là thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM, trường được tách ra để phát triển theo định hướng trở thành trung tâm đào tạo sư phạm trọng điểm của khu vực phía Nam.

Hiện nay, trụ sở chính của trường đặt tại số 280 An Dương Vương, phường Chợ Quán, trên khuôn viên có tổng diện tích sàn khoảng 100.000 m2, với nhiều không gian xanh tạo môi trường học tập thoáng đãng.