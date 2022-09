Những thuận lợi và bất cập trên iPhone 14 khi không còn sử dụng sim vật lý

Trong sự kiện Far Out diễn ra vào 0h ngày 8/9 (theo giờ Việt Nam) Apple đã công bố các 4 mẫu Phone 14 series với 4 model là iPhone 14 - 6,1 inch, iPhone 14 Plus - 6,7 inch với màn hình tai thỏ và iPhone 14 Pro - 6,1 inch, iPhone 14 Pro Max - 6,7 inch với thiết kế phần notch mới.

Cũng trong sự kiện này, hãng đã công bố loại bỏ khe SIM vật lý dành cho các mẫu iPhone 14 series tại Mỹ, đồng nghĩa với việc dòng sản phẩm mới của Apple sẽ chỉ có thể sử dụng eSIM tại quốc gia này.

Đây là một bước đi mới trong việc loại bỏ thẻ SIM vật lý, tiến tới sử dụng eSIM nhằm nâng cao bảo mật và trải nghiệm người dùng. "Khi người dùng đổi sang iPhone 14, họ sẽ không cần tới SIM vật lý nữa" theo Kaiann Drance, Phó Chủ tịch phụ trách tiếp thị iPhone chia sẻ tại sự kiện Far Out,

Trả lời The Verge, "Táo khuyết" cho biết iPhone 14, iPhone 14 Plus có thể lưu trữ tới 6 eSIM, nhưng chỉ có 2 eSIM được kích hoạt cùng lúc. Và đối với dòng, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max có thể lưu trữ 8 eSIM.

Thuận lợi

Về lý thuyết, eSIM là một giải pháp để số hóa thẻ SIM vật lý. Nó cho phép nhà cung cấp dịch vụ chia sẻ thông tin để có thể kết nối với smartphone mà không cần tới SIM vật lý.

Ví dụ, bạn muốn nâng cấp mạng từ 4G lên 5G, với eSIM bạn sẽ không cần phải đặt mua một thẻ SIM mới. Và bạn cũng không cần phải chờ đợi để thiết lập hay cài đặt chiếc SIM mới của mình thêm một lần nữa.

iPhone 14 tại thị trường Mỹ sẽ không còn khay SIM vật lý

Bên cạnh đó, việc này cũng ngăn thẻ SIM của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp. Nếu như bạn sử dụng SIM vật lý, khi chẳng may iPhone bị mất, kẻ gian sẽ dễ dàng tắt máy và tháo SIM gây khó khăn trong việc tìm kiếm. Nhưng nếu như iPhone của bạn sử dụng eSIM thì rất khó để loại bỏ khỏi thiết bị.

Ngoài ra, việc chuyển sang sử dụng eSIM có thể tăng thời lượng sử dụng pin trên iPhone. Thời lượng pin trên các sản phẩm của "Táo khuyết" luôn là điều được iFan quan tâm sau mỗi lần ra mắt. Với việc loại bỏ khay sim trên iPhone, Apple có cơ hội tăng kích thước viên pin, giúp kéo dài thời lượng sử dụng trên các mẫu iPhone - sản phẩm bán chạy nhất của hãng.

Cạnh bên của iPhone 13 và iPhone 14

Và không chỉ riêng pin, Apple sẽ có thêm không gian để bố trí các linh kiện khác. Cùng với đó, việc iPhone không còn SIM vật lý giúp loại bỏ hoàn toàn việc kết nối mất ổn định do tiếp xúc không ổn định giữa SIM vật lý và khay sim truyền thống. Việc không còn khay SIM cũng giúp Táo khuyết hoàn thiện vỏ máy, tăng khả năng kháng nước trên iPhone.

Ngoài ra, sử dụng eSIM cũng giúp iPhone tránh khỏi trường hợp gãy khay SIM, chân SIM trong quá trình tháo lắp.

Đáng chú ý, nhiều người trong giới công nghệ cho rằng động thái này của Apple nhằm hạn chế việc hàng xách tay bán chéo vùng, nhiều khả năng Apple sẽ thiết lập mã máy mỗi nước chỉ hoạt động với eSIM của nhà mạng đã đăng ký trước.

Bất cập

Với những người hay đi du lịch thì việc iPhone sử dụng eSIM gây nên khá nhiều bất lợi. Bởi vì không phải tất cả các nhà mạng đều cung cấp dịch vụ eSIM và có những gói cước cạnh tranh trên phạm vi quốc tế. Bên cạnh đó, việc đăng ký eSIM cũng khá bất tiện khi yêu cầu chính chủ.

Người dùng sẽ gặp nhiều bất lợi khi khong còn khay SIM vật lý

Tuy người dùng có thể lựa chọn roaming mạng quốc tế hoặc lựa chọn mang theo cục phát Wi-Fi nhưng việc này khá bất tiện khi phải chuẩn bị từ trước khi đi.

Việc sử dụng eSIM cũng gây nên những bất lợi nhất định khi bạn có nhu cầu thay đổi SIM sang điện thoại khác nếu như bạn làm mất hoặc hỏng iPhone của mình.

Kết luận

Động thái này của Apple sẽ thúc đẩy các nhà mạng phát triển mạnh công nghệ eSIM, loại bỏ hoàn toàn công nghệ cũ và tránh được tình trạng SIM rác,tin nhắn rác. Đồng thời việc này cũng giúp hãng kiểm soát việc các đối tác vi phạm chính sách bán hàng sai vùng miền.

Trong tương lai có thể không chỉ mỗi thị trường Mỹ loại bỏ khe SIM mà xu hướng này sẽ được Apple triển khai trên tất cả thị trường trên thế giới.

eSIM là một SIM kỹ thuật số cho phép người dùng kích hoạt gói di động mà không cần phải sử dụng thẻ nano-SIM vật lý. Các khu vực hỗ trợ eSIM đang nhanh chóng được mở rộng, nhưng công nghệ này vẫn chưa có sẵn ở tất cả các quốc gia, điều này giải thích tại sao các mẫu iPhone 14 vẫn có khe SIM bên ngoài thị trường Mỹ.

Hiện tại, Apple đang sản xuất tới 3 phiên bản cho iPhone 14 series bao gồm một phiên bản chỉ sử dụng eSIM dành cho thị trường Mỹ, một phiên bản eSIM và SIM vật lý cho thị trường quốc tế và một phiên bản 2 SIM vật lý cho thi trường Trung Quốc.