Những “siêu sao” của biển cả hội tụ tại “Bản giao hưởng Đảo xanh” - Symphony of the Green Island

Tháng 5 năm nay, những tên tuổi hàng đầu thể thao mạo hiểm thế giới sẽ cùng hội ngộ trong một show diễn tại Cát Bà - show Jetski bắn pháo hoa hoành tráng hàng đầu thế giới "Bản Giao Hưởng Đảo Xanh" - Symphony of the Green Island do Sun Group đầu tư gần 200 tỷ đồng.

Show diễn quy tụ gần 40 vận động viên hàng đầu thế giới

Show diễn quy tụ tới gần 40 vận động viên đến từ các quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực thể thao biểu diễn trên nước, bao gồm cả những người đã từng giành chức vô địch tại World Cup, lập kỷ lục Guinness hay có hàng ngàn buổi trình diễn tại Trung Quốc. Đáng chú ý, trong đội hình có tới 11 nữ vận động viên – con số hiếm thấy trong các show thể thao mạo hiểm vốn thiên về sức mạnh thể chất.

Kristina Isaeva – Nữ hoàng Flyboard thế giới

Vận động viên Kristina Isaeva

Ở những giải đấu Flyboard quốc tế, người ta thường nhắc đến Kristina Isaeva như một hiện tượng. Nữ vận động viên người Nga không chỉ sở hữu kỹ thuật điêu luyện mà còn là một nghệ sĩ đích thực trên mặt biển. Khả năng thực hiện liên tiếp những kỹ thuật siêu khó như Triple Backflip, Spin Superman Double hay chuỗi động tác kết hợp xoay 720 độ rồi lộn ba vòng là thứ khiến giới chuyên môn phải ngỡ ngàng. Kristina được ví như biểu tượng của sự cân bằng giữa sức mạnh thể chất và vẻ đẹp nghệ thuật, một "nàng tiên hạc" thực thụ bước ra từ truyền thuyết.

Tomasz Kubic – Kỷ lục gia Guinness về Flyboard

Vận động viên Tomasz Kubic

Tomasz Kubic là nhà vô địch Flyboard World Cup tại Ý, nơi chỉ những vận động viên xuất sắc bậc nhất thế giới được ghi tên. Anh là biểu tượng của sức mạnh và kỹ thuật vượt trội. Các động tác đòi hỏi cực độ thể lực và phản xạ như 2.5 spin (900 độ) rồi bay ngược kiểu Superman, hay cú Sneaky Flip – lộn ngược như một chiến binh lao qua làn nước, đều được Tomasz thực hiện mượt mà như nhảy một điệu nhạc. Mỗi khi anh vươn mình trên mặt biển, khán giả không chỉ ngắm nhìn một màn biểu diễn, mà đang chứng kiến một giới hạn mới của thể thao mạo hiểm được phá vỡ.

Lee Sak Yoon – "Gương mặt vàng" trong làng Flyboard Hàn Quốc

Trong dàn vận động viên đổ bộ về Cát Bà lần này, Lee Sak Yoon là một nhân tố tạo điểm nhấn mới mẻ. Là nhà vô địch Flyboard UAE, từng đoạt huy chương tại Flyboard World Cup, Lee Sak Yoon nổi bật với các động tác đầy kỹ thuật như Super Infinity – chuỗi nhào lộn xoắn ốc không điểm kết – hay Sneaky Thread – một pha luồn lách bay ngang mặt nước rồi bùng nổ vút lên không trung. Mỗi chuyển động của Lee Sak Yoon vừa sắc lẹm như một lưỡi dao, vừa mềm mại như một điệu múa. Anh là hiện thân của thế hệ vận động viên châu Á mới: tài năng, kỷ luật và không ngừng bứt phá.

James Curtis – Vua Freestyle Jetski nước Anh

Nếu như Kristina hay Tomasz là những "bậc thầy điều khiển" không trung, James Curtis lại là "kẻ thống trị mặt biển" đích thực. Là nhà vô địch Jetski Freestyle của Anh Quốc, James nổi tiếng với những cú nhào lộn mô tô nước ở tốc độ cao, thực hiện các động tác như Superman Double, Dropflip hay 1080 Spin – đòi hỏi sự kiểm soát tuyệt đối khi xe và người gần như tách khỏi mặt nước trong tích tắc.

Tại Cát Bà, anh sẽ cùng dàn vận động viên Jetski thực hiện màn đồng diễn với đội hình pháo hoa gắn trên xe, hướng tới xác lập kỷ lục Guinness thế giới "Show diễn có đội hình Jetski bắn pháo hoa lớn nhất thế giới".

Nhiều tên tuổi lớn trong làng thể thao mạo hiểm sẽ quy tụ tại Cát Bà mùa hè này

Bên cạnh những cái tên đình đám này, "Bản Giao Hưởng Đảo Xanh" còn có sự góp mặt của các vận động viên từng "làm mưa làm gió" trên các đấu trường quốc tế như Aleksandr Mykhal – người nổi bật với màn "Supertwist" cực kỳ hiếm thấy trên sân khấu, Juan Manuel Andrada - người từng biểu diễn hơn 4.000 show tại Trung Quốc hay Martina Tassotti - Nữ vận động viên từng giành vị trí thứ 4 trong giải vô địch flyboard châu Âu. Sự quy tụ của những cá nhân xuất chúng trong cùng một đêm diễn là sự bảo chứng cho chất lượng hứa hẹn vượt mọi mong đợi của show diễn.

Nhưng để những cú nhào lộn không chỉ dừng lại ở việc "biểu diễn kỹ thuật", mà trở thành "màn trình diễn nghệ thuật" đúng nghĩa, không thể không nhắc đến công nghệ trình chiếu tối tân được đầu tư cho show.

"Vũ trụ" trình diễn sẽ khiến khán giả choáng ngợp tại Cát Bà

Hơn 200 thiết bị chiếu sáng công suất lớn, 10 laser đủ màu sắc, 192 loa công suất cao tích hợp trên 16 tháp âm thanh bao phủ toàn không gian sẽ được phối hợp tổng thể với các hệ thống điều khiển hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay là grandMA3, Pangolin Beyond, Medialon…Mọi hiệu ứng ánh sáng, âm thanh và pháo hoa sẽ được đồng bộ hóa đến từng khung hình, nhờ vào hệ thống kết nối tốc độ cao, giúp truyền dữ liệu chính xác đến từng tích tắc trên sân khấu mặt nước rộng tới 50.000m2. Tất cả hứa hẹn tạo nên một "vũ trụ" trình diễn khiến khán giả phải choáng ngợp.