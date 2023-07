Những người trẻ cần thông thạo những ngôn ngữ gì?

Đối với thế hệ Gen Z, đặc biệt là các bạn 2k5, những người sẽ gia nhập thị trường lao động sau 4-5 năm nữa, sự nghiệp của các bạn sẽ khởi đầu và diễn tiến trong bối cảnh hoàn toàn khác, khi mà chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo không còn là dự kiến hay viễn cảnh mà sẽ là thực tế diễn ra hàng ngày. Vậy những bạn trẻ 2k5 cần vào đời với những hành trang như thế nào?



Tại tọa đàm "Nguồn nhân lực khối ngành kinh tế, kinh doanh quản lý vùng Đông Nam Bộ" vào tháng 5 vừa qua tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (HUB), PGS TS. Nguyễn Đức Trung – Hiệu trưởng HUB đã đưa ra nhận định: "Những người trẻ cần thành thạo 04 ngôn ngữ trong kỷ nguyên mới, bao gồm: (1) Ngôn ngữ chuyên môn, nghiệp vụ bằng tiếng Anh chuyên ngành (2) Ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp quốc tế bằng tiếng Anh (3) Ngôn ngữ lập trình, giao tiếp với máy tính và trí tuệ nhân tạo (4) Ngôn ngữ dữ liệu."

Xây dựng, y khoa, công nghệ thông tin, luật, tài chính ngân hàng, kinh doanh, kế toán… mỗi ngành nghề, lĩnh vực đều đó những "ngôn ngữ riêng", hiểu biết và kỹ năng chuyên môn là yêu cầu đầu tiên và cơ bản nhất mà nhà tuyển dụng đòi hỏi ở ứng viên, để đảm bảo ít nhất bạn phải có cùng ngôn ngữ với những đồng nghiệp cùng ngành. Khi phần lớn các giáo trình, tài liệu trong các lĩnh vực đều bằng tiếng Anh, bạn không thể tiếp cận và cập nhật được những kiến thức mới nhất, nếu bạn không bước qua chiếc cầu có tên là tiếng Anh chuyên ngành. Nói cách khác bạn sẽ rất khó để thực sự giỏi chuyên môn, nếu bạn hạn chế về việc sử dụng tiếng Anh chuyên ngành. Ngoài ra, làm việc, giao tiếp bằng tiếng Anh trong môi trường đa văn hóa cũng là một kỹ năng bắt buộc với người lao động bậc cao.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, không chỉ làm việc với con người, chúng ta phải làm việc với máy tính, với hệ thống, với các ứng dụng dựa trên trí tuệ nhân tạo. Nếu không hiểu được ngôn ngữ của máy tính và trí tuệ nhận tạo bạn sẽ không thể sử dụng, vận hành, phân tích, thiết kế được hệ thống, số hóa được quy trình. Am hiểu các ngôn ngữ lập trình phổ biến (C++, Java, JavaScript, Swift, đặc biệt là Python), các nhánh của trí tuệ nhân tạo như: Học máy (Machine Learning), Học sâu (Deep Learning), Mạng nơ-ron (Neural Network), Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing)… sẽ là bắt buộc giống như việc bạn phải biết tin học văn phòng 20 năm về trước.

Tháng 2 vừa qua, Quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành đạo luật mới có tên gọi Data Science and Literacy Act nhằm nâng cao hiểu biết và năng lực về khoa học dữ liệu của lực lượng lao động tương lai. Khi dữ liệu là dầu mỏ mới (Data is new oil), người lao động cần có những kỹ năng tổng hợp, phân loại và phân tích dữ liệu cơ bản. Trong lĩnh vực kinh doanh, việc thu thập, quản lý, xử lý, khai thác và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra mỗi ngày phục vụ cho các mục tiêu về quản trị, marketing, đầu tư… đóng vai trò rất quan trọng.

Cũng theo PGS TS. Nguyễn Đức Trung các chương trình đào tạo chất lượng cao của HUB bao gồm 03 ngành: Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán được thiết kế để giúp cho người học có thể thông thảo 04 loại "ngôn ngữ quan trọng này". Chương trình được xây dựng trên cơ sở tham khảo đối sánh với chương trình đào tạo của các Trường đại học uy tín trên thế giới, đồng thời theo sát nhu cầu của các nhà tuyển dụng và xu hướng của ngành. Nhiều môn học được giảng dạy bằng hoàn toàn bằng tiếng Anh, sử dụng các giáo trình tài liệu bằng tiếng Anh. Tỷ trọng các học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh được thực hiện theo lộ trình như sau: năm 2023 – 35%, năm 2024 – 40%, 2025 – 45%, từ năm 2026 đạt trên 50%. Khi sinh viên học các môn học bằng tiếng Anh không chỉ đơn giản là vấn đề ngôn ngữ, mà còn là nội dung kiến thức, cách thức tư duy, phương pháp giảng dạy cũng theo chuẩn mực của các đại học, tổ chức nghề nghiệp, uy tín nước ngoài. Do vậy, bên cạnh am hiểu các nguyên lý chung, sinh viên còn được tiếp cận các nguyên tắc, chuẩn mực trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán theo thông lệ quốc tế.

Để sinh viên có thể sử dụng được tiếng Anh thành thạo tiếng Anh trong công việc, trong chuyên môn, thích ứng với môi trường làm việc quốc tế. Trường có chương trình đào tạo tiếng Anh tăng cường được thiết kế đặc biệt theo tư vấn của Đại học Griffith, Australia, bao gồm 9 cấp độ với 18 học phần tương đương với các nhóm kỹ năng nghe - nói; đọc - viết. Chương trình tiếng Anh tăng cường này hầu như hoàn toàn miễn phí.

Chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng chuyển đổi số; ngành Tài chính Ngân hàng định hướng công nghệ tài chính (Fintech), ngành Kế toán định hướng kế toán số (Digital Accounting), ngành Quản trị kinh doanh định hướng kinh doanh số (E – Business). Các môn học về CNTT và trí tuệ nhân tạo được tích hợp một cách hợp lý trong chương trình đào tạo kinh doanh, quản lý. Tùy theo từng ngành, sinh viên sẽ được tiếp cận các học phần chuyển đổi số như: Cơ sở lập trình, Giải thuật ứng dụng trong kinh doanh, Lập trình Python cho phân tích dữ liệu, Học máy, Chuỗi khối, Trí tuệ nhân tạo trong giao dịch định lượng, Corebanking và ngân hàng điện tử , Phân tích dữ liệu, Trực quan hóa dữ liệu kế toán với Python, Kiểm toán công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin kế toán; Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, Phân tích dữ liệu lớn, Khung quản trị dữ liệu, Chiến lược kinh doanh số, Marketing số… Cách tiếp cận này giúp các bạn sinh viên tốt nghiệp am hiểu ngôn ngữ máy tính và ngôn ngữ dữ liệu, thích ứng với môi trường kinh doanh chuyển đổi số và mở ra cơ hội nghề nghiệp đa dạng hơn.

Sinh viên chương trình chất lượng cao có nhiều điều kiện để thực hành nghiệp vụ và trải nghiệm thực tế tại phòng lab, phòng thực hành mô phỏng hiện đại của Trường, cũng như trải nghiệm thực tế thông qua thông qua các chương trình tham quan, kiến tập tại các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty kiểm toán, doanh nghiệp… Sinh viên cũng được đào tạo rất kỹ về kỹ năng nghiên cứu khoa học, đồng thời cũng được các thầy cô hướng dẫn rất sát sao nhiệt tình để từ đó có được các sản phẩm khoa học được công bố trong nước và quốc tế.

Ngoài chuyên môn, Chương trình chất lượng cao tại HUB rất chú trọng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên thông qua các lớp kỹ năng mềm riêng do các chuyên gia huấn luyện đào tạo cùng với phương pháp giảng dạy, học tập hiện đại, các CLB đội nhóm, học thuật, hoạt động ngoại khóa phong phú.

"Tại HUB nói chung và chương trình chất lượng cao nói riêng, chúng tôi hướng đến đào tạo một thế hệ chuyên gia, nhà quản lý mới, những người am hiểu chuyên môn theo thông lệ quốc tế, vừa có khả năng cộng tác, quản trị con người, vừa có khả năng quản trị AI" PGS TS. Nguyễn Đức Trung – Hiệu trưởng HUB chia sẻ.