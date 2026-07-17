Những người sinh năm 1966, 1986, 2001, 2012 cần làm sớm việc này trước khi bị phạt tiền

Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Trừ các trường hợp ngoại lệ, nếu công dân không thực hiện đúng quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Những ai cần thực hiện đổi thẻ căn cước trong năm 2026?

Trong năm 2026, công dân Việt Nam đến mốc tuổi theo quy định của pháp luật sẽ phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước.

Điều 19 Luật Căn cước quy định công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Với công dân Việt Nam dưới 14 tuổi, việc cấp thẻ sẽ thực hiện theo nhu cầu.

Điều 21 Luật Căn cước quy định công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Căn cứ quy định trên, trong năm 2026, các trường hợp sau phải thực hiện cấp đổi thẻ căn cước :

Người sinh năm 2012 (đủ 14 tuổi): Bắt buộc làm thủ tục cấp thẻ căn cước lần đầu hoặc đổi thẻ nếu đã có thẻ căn cước trước đó.

Người sinh năm 2001 (đủ 25 tuổi): Phải đổi thẻ căn cước, ngoại trừ những người đã đổi thẻ trong vòng 2 năm trước đó (từ năm 2024 trở đi).

Người sinh năm 1986 (đủ 40 tuổi): Áp dụng tương tự, phải đổi thẻ nếu chưa thực hiện đổi trong 2 năm gần nhất.

Người sinh năm 1966 (đủ 60 tuổi): Phải đổi thẻ căn cước, trừ trường hợp đã đổi từ năm 2024 trở đi. Riêng trường hợp đã cấp hoặc đổi thẻ từ 58 tuổi trở lên sẽ có giá trị sử dụng suốt đời nếu không bị mất hoặc hư hỏng, hoặc có sự thay đổi thông tin.

Về chế tài xử lý vi phạm, Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định hành vi không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước có thể bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Việc sử dụng thẻ Căn cước hết hạn cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi trong các giao dịch dân sự.

Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm rà soát và kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng. Trường hợp thẻ căn cước của khách hàng hết hiệu lực, ngân hàng có thể tạm dừng các giao dịch như thanh toán, chuyển khoản hoặc rút tiền cho đến khi khách hàng cập nhật giấy tờ hợp lệ. Đồng thời, tài khoản định danh điện tử (VNeID) liên kết cũng có thể bị hạn chế một số chức năng, gây khó khăn khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và tránh phát sinh những bất tiện trong quá trình giao dịch, công dân thuộc diện phải cấp đổi thẻ căn cước cần chủ động thực hiện thủ tục theo đúng quy định.

Hiện nay, Bộ Công an đã triển khai tiếp nhận hồ sơ cấp đổi thẻ căn cước thông qua Cổng dịch vụ công và ứng dụng VNeID, tạo điều kiện để người dân khai báo, đăng ký thủ tục nhanh chóng, thuận tiện và chính xác.

Hướng dẫn thực hiện cấp lại thẻ Căn cước trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an

Truy cập: https://dichvucong.bocongan.gov.vn

Chọn "Đăng nhập" (góc phải phía trên) rồi chọn đăng nhập bằng Tài khoản Cổng dịch vụ công Quốc gia .

Chọn đăng nhập bằng " Tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an dành cho Công dân ".

Tại màn hình tiếp theo, công dân nhập thông tin số định danh và mật khẩu tài khoản VNeID hoặc quét mã QRCode bằng ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh để đăng nhập.

Chọn "Lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước"

Chọn thủ tục "Cấp lại thẻ Căn cước"

Tại giao diện kê khai:

- Hệ thống sẽ tự động điền sẵn thông tin; công dân chỉ cần bổ sung số điện thoại (nếu chưa có).

- Nếu người kê khai là cha mẹ/người đại diện, công dân tick chọn "Người kê khai là cha/mẹ/người đại diện hợp pháp của người cần cấp lại thẻ Căn cước"; sau đó khai đầy đủ thông tin của người được cấp thẻ và xác định rõ mối quan hệ.

Sau đó chọn "Kiểm tra thông tin trong CSDLQG về dân cư" . Trường hợp thông tin không khớp hoặc thiếu nơi cư trú, công dân cần cập nhật thông tin tại cơ quan Công an quản lý hộ khẩu trước khi thực hiện lại thủ tục.

Tiếp theo, chọn "Cơ quan thực hiện".

Lựa chọn, nhập thông tin nhận kết quả :

- Nếu chọn gửi qua bưu chính: điền địa chỉ nhận và chọn đơn vị chuyển phát. Phí chuyển phát do công dân chi trả.

- Nếu nhận tại cơ quan Công an: chọn "Nhận kết quả tại cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ".

Chọn thông tin lệ phí : Nếu được miễn lệ phí, tick chọn "Miễn phí" và chọn lý do tương ứng. Sau đó, nhấn " Lưu và tiếp tục " để sang bước tiếp theo.

Kiểm tra lại Phiếu thu nhận thông tin Căn cước . Nếu chính xác, chọn " Lưu và thanh toán ". Nếu sai, liên hệ cơ quan Công an nơi thường trú để điều chỉnh.

Tại bước thanh toán trực tuyế n: Qua mã QR hoặc tài khoản/thẻ ngân hàng.

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ xác nhận và gửi hồ sơ đến cơ quan Công an để xử lý và trả kết quả theo quy định.

(Tổng hợp)