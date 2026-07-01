Bảo hiểm xã hội thông báo tới những ai nhận được cuộc gọi, tin nhắn có nội dung sau

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội phát thông báo quan trọng mà người dân cần nắm rõ.

bThời gian gần đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới khi các đối tượng mạo danh cán bộ BHXH hoặc Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND), yêu cầu doanh nghiệp chuyển tiền chậm đóng bảo hiểm vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt tài sản.

Theo BHXH TP Hà Nội, các đối tượng thường liên hệ với đơn vị sử dụng lao động qua điện thoại hoặc tin nhắn, tự xưng là cán bộ của cơ quan BHXH hoặc VKSND.

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội phát thông báo quan trọng mà người dân cần nắm rõ. (Ảnh minh hoạ)

Chúng yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng chuyển số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) vào tài khoản ngân hàng cá nhân với lý do hoàn thành nghĩa vụ theo quy định.

BHXH TP Hà Nội cho biết thủ đoạn này xuất hiện trong bối cảnh cơ quan đang phối hợp với VKSND TP Hà Nội và VKSND các khu vực triển khai việc gửi thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động yêu cầu khắc phục tình trạng chậm đóng các loại bảo hiểm theo quy định.

Hoạt động trên được thực hiện căn cứ Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự công ích và Chỉ thị số 04-CT/TU của Thành ủy Hà Nội.

Lợi dụng việc các cơ quan chức năng đang triển khai các biện pháp xử lý tình trạng chậm đóng bảo hiểm, các đối tượng đã giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tạo lòng tin, từ đó yêu cầu doanh nghiệp chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. BHXH TP Hà Nội khẳng định đây là hành vi lừa đảo, hoàn toàn không đúng quy trình làm việc của cơ quan nhà nước.

Để tránh trở thành nạn nhân, BHXH TP Hà Nội khuyến cáo các đơn vị sử dụng lao động chỉ chuyển tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN và BHTNLĐ-BNN vào tài khoản thu chính thức của cơ quan BHXH được công khai trên Cổng thông tin điện tử của BHXH TP Hà Nội.

Đồng thời, các đơn vị tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu qua điện thoại, tin nhắn hoặc các hình thức liên hệ không chính thống. Khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn, doanh nghiệp cần chủ động liên hệ cơ quan BHXH để kiểm tra, xác minh thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

BHXH TP Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin từ các kênh chính thức của cơ quan như Cổng thông tin điện tử, Fanpage Facebook "Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội" và Zalo Official Account "Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội" đã được xác thực nhằm kịp thời nắm bắt các thông báo, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả mạo để bảo vệ tài sản và quyền lợi hợp pháp của đơn vị.

Theo Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội

