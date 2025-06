Những người nổi tiếng Hàn Quốc: Cuộc sống riêng tư bị cấm?

Câu trả lời phổ biến nhất là gì? "Thật khó để xác nhận những vấn đề riêng tư". Tuy nhiên, có điều bất logic là những ngôi sao đó lại thường nói thẳng về cuộc sống cá nhân của họ trên các chương trình giải trí, khiến người hâm mộ bối rối vì sự không nhất quán.

Cụ thể, vào tháng 1 năm nay, thành viên của Lovelyz - Lee Mi Joo - được đồn là đã chia tay cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Song Beom Keun. Cả hai được cho biết đã có mối quan hệ tình cảm trong chín tháng. Công ty quản lý của cô, Antenna, đã từ chối bình luận vào thời điểm đó, với lý do "tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ".

Nhưng trong một tập phim vào tháng 2 của chương trình tạp kỹ "Hangout With Yoo" của MBC, Lee Mi Joo dường như đã thể hiện cảm xúc của mình một cách gián tiếp về mối quan hệ này. Khi nhìn một đàn vịt, cô nói: "Những chú chim thật may mắn, chúng rất tự do", sau đó nói thêm: "Đừng để tôi một mình và cô đơn".

(Ảnh: tvN)

Ca sĩ Hwasa cũng trở thành tâm điểm chú ý vào năm ngoái khi có tin đồn rằng cô đang hẹn hò với một doanh nhân lớn tuổi. Công ty quản lý của cô, P Nation, không xác nhận cũng không phủ nhận tuyên bố này. Nhưng trong một tập phim "Narae's Table" trên YouTube phát sóng vào tháng 3, Hwasa đã tự tiết lộ tình trạng mối quan hệ của mình. "Không phải cả ba chúng ta hiện đang độc thân sao?" - cô hỏi người dẫn chương trình Park Na-rae và đồng nghiệp Han Hye-jin.

Vậy tại sao các ngôi sao Hàn Quốc lại né tránh các câu hỏi về chuyện tình cảm ngoài màn ảnh chỉ để chia sẻ thông tin cá nhân một cách công khai trên sóng? Nói về vấn đề này, nhà phê bình văn hóa Ha Jae-keun cho biết sự thay đổi này có thể phản ánh thái độ thay đổi đối với quyền riêng tư của người nổi tiếng và quyền kiểm soát hình ảnh.

"Hãy nghĩ đến những chương trình như "Now I Can Talk", một số ngôi sao bị bất ngờ khi tin đồn mới xuất hiện, nhưng sau khi xử lý được cảm xúc của mình, họ sẽ mở lòng" - ông nói - "Một số người có thể muốn rũ bỏ sự bí ẩn hoặc lấy lại sự chú ý sau khi sự quan tâm của giới truyền thông giảm dần".

Các công ty quản lý thường cởi mở hơn về các mối quan hệ hơn là chia tay. Một quan chức của một công ty quản lý lớn của Hàn Quốc cho biết: "Một số ngôi sao lo sợ rằng việc công khai thừa nhận chia tay có thể làm hỏng hình ảnh của họ. Trong trường hợp của các diễn viên, điều này có thể ảnh hưởng đến sự đắm chìm của khán giả vào vai diễn của họ, vì vậy, họ có xu hướng tránh đề cập đến vấn đề này".

Hành vi của khán giả có thể củng cố những nỗi sợ này. Đôi khi, người xem tẩy chay nội dung vì cuộc sống riêng tư của người nổi tiếng. Nhưng tình cảm của công chúng Hàn Quốc đang thay đổi. Ngày nay, nhiều người hâm mộ tin rằng các mối quan hệ và sự chia tay thuộc về phạm vi tự do cá nhân - trừ khi chuyện tình cảm vi phạm các chuẩn mực xã hội. Trong những trường hợp như vậy, nhiều người cho rằng, những người nổi tiếng không cần phải sợ phải trung thực về tình yêu của mình.