Những ngôi sao điện ảnh Hollywood từng nói dối tuổi để được nhận vai diễn

Mặc dù đã xuất hiện trong nhiều bộ phim và chương trình truyền hình trước đó nhưng Mila Kunis đã phải nói dối về tuổi của mình để có được vai Jackie Burkhart trong bộ phim sitcom mang tính biểu tượng That '70s Show. Khi tham gia The Tonight Show with Jay Leno vào năm 2012, người trò chuyện đã hỏi cô bao nhiêu tuổi khi tham gia That '70s Show. Kunis trả lời: "Về mặt pháp lý, khi ấy tôi 14 tuổi. Tuy nhiên tôi nói với nhà sản xuất rằng tôi gần 18 tuổi".